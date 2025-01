Nuevo presidente de Siria promete unidad en su primer discurso

El recién nombrado presidente de Siria, Ahmed al-Shara, se comprometió en un discurso el jueves a crear un gobierno de transición inclusivo que refleje la diversidad de Siria y que liderará el país hasta que pueda celebrar “elecciones libres y justas”. El discurso fue la primera alocución pública del Sr. al-Shara desde que su coalición rebelde derrocó al dictador de mucho tiempo del país, Bashar al-Assad, el mes pasado y se produjo en medio de una creciente inquietud entre algunos sirios sobre los planes de su coalición para liderar el país. “Construir la nación es nuestra responsabilidad colectiva”, dijo el Sr. al-Shara en el video de cinco minutos transmitido por los medios estatales sirios. “Esto es un llamado a todos los sirios para participar en la construcción de una nueva patria, que será gobernada por la justicia y la consulta”.El discurso se produjo un día después de que su coalición rebelde declarara al Sr. al-Shara presidente de Siria por un período de transición y anunciara una serie de otras decisiones de vital importancia, incluyendo la anulación de la Constitución y la disolución de la legislatura y el ejército que fueron formados bajo la dictadura derrocada. Las declaraciones situaron el control sobre la formación de un nuevo estado firmemente en manos del Sr. al-Shara en el futuro previsible. El Sr. Shara no ha dicho cuánto tiempo durará este período de transición, y no estaba claro de inmediato si su nombramiento contaba con un amplio apoyo entre una amplia gama de facciones armadas fuera de su coalición. “Es un enfoque muy centralizado, autoritario y de arriba hacia abajo”, dijo el Dr. Salam Said, investigador sirio y exprofesor de la Universidad Libre de Berlín, describiendo el nombramiento del Sr. al-Shara como presidente. “Los sirios progresistas y otros están realmente preocupados por su papel y su participación en este nuevo estado”, agregó. “Sienten que los han dejado atrás en todas estas decisiones”.Muchos sirios también han cuestionado si el Sr. al-Shara podrá reconciliar las raíces islamistas militantes de su grupo rebelde, que evolucionó hace años de una filial de Al Qaeda, con un estado en su mayoría secular. En su alocución pública del jueves, el Sr. Shara trató de calmar algunas de esas preocupaciones, enfatizando que el proceso para establecer el gobierno de transición implicará la consulta con personas de toda la sociedad siria. “Todos debemos recordar que esta es una fase de transición, parte de un proceso político que requiere la participación genuina de todos los sirios”, dijo. El Sr. al-Shara agregó que como presidente, planeaba priorizar la unificación de todos los territorios sirios, construir instituciones estatales y revivir la maltrecha economía del país. En los próximos días, su gobierno anunciará un comité para determinar los miembros de un consejo legislativo para el período de transición, dijo. En las últimas semanas, el Sr. al-Shara ha sido objeto de crecientes críticas por no hacer un solo discurso dirigiéndose al público sirio en los casi dos meses desde que su coalición tomó el poder a principios de diciembre. Durante ese tiempo, sin embargo, la nueva dirección publicó una serie de reuniones entre el Sr. al-Shara y diplomáticos extranjeros que lo visitaron. El jueves, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, visitó Damasco y se reunió con el Sr. al-Shara en la primera visita de un jefe de estado a la capital siria desde que los rebeldes tomaron el poder. La forma en que la dirección anunció decisiones cruciales el miércoles, durante una reunión privada con otros varios grupos rebeldes en el palacio presidencial, también generó críticas. Notablemente ausentes de la reunión estaban algunas milicias drusas que controlan efectivamente gran parte del suroeste de Siria y la milicia kurda que controla el noreste. La coalición no publicó información sobre qué facciones estaban presentes en la reunión o sobre el proceso a través del cual nombraron al Sr. al-Shara, dejando incertidumbre sobre si hubo un frente unificado detrás de estos pasos. En las semanas posteriores a que su coalición rebelde barriera Damasco, el Sr. al-Shara y sus aliados han hablado de una gran visión para el nuevo estado sirio. Líderes de toda la sociedad, incluidos activistas, intelectuales y figuras de la oposición, serían invitados a ayudar a construir un gobierno provisional. Un comité inclusivo redactaría una nueva Constitución. Se celebrarían elecciones. La libertad de expresión reinaría. Esa retórica fue acogida con beneplácito por muchos en Siria, un país gobernado con mano de hierro por la familia Assad durante más de 50 años. Pero con el tiempo, la euforia ha empezado a desvanecerse. “Ahora están derivando su legitimidad de liberar militarmente el país”, dijo Alise Mofrej, miembro de la Comisión de Negociación Siria, una organización paraguas de grupos de oposición sirios. Pero el Sr. al-Shara necesita asegurar al pueblo sirio que no establecerá “una nueva tiranía”, agregó. El discurso del Sr. al-Shara prometiendo inclusividad y consultas más amplias con la sociedad civil siria parecía ser un esfuerzo para abordar esa crítica. El Sr. al-Shara también dijo que había realizado consultas legales intensivas para asegurar que su nombramiento como presidente se haya hecho “de acuerdo con las normas legales, otorgándole la legitimidad necesaria”. Un portavoz de las operaciones militares del gobierno interino, el coronel Hassan Abdul Ghani, anunció el miércoles que todas las milicias sirias serían disueltas e integradas en el estado. Pero no estaba claro cómo responderían esas facciones rebeldes que no estaban presentes y hasta ahora se habían negado a renunciar a sus armas a ese mandato. Algunas milicias habían rechazado anteriormente disolverse e integrar a sus combatientes en un nuevo ejército nacional hasta que tuvieran más claridad sobre la forma que tomaría el gobierno provisional. Unificar esas milicias bajo un solo estado es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta el gobierno del Sr. al-Shara, dicen los expertos, y uno que se ve dificultado luego de haber perdido probablemente parte de su confianza después de anunciar decisiones importantes el miércoles sin su consulta. “Aunque se esperaba que fuera anunciado como presidente de transición, la forma en que se hizo, y la forma en que se excluyó a algunos actores políticos, le costaron algo de capital político”, dijo Ibrahim al-Assil, profesor adjunto sirio de ciencias políticas en la Universidad George Washington que regresó a Damasco después de la caída del gobierno de Assad. “No creo que eso haya sido un cambio de juego”, agregó. “Pero fue un paso que tiene a la gente preocupada por lo que vendrá después.”Reham Mourshed contribuyó con la información.”