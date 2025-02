Nuevo: la sofistería del presupuesto de Trump

Todos podríamos recibir un “dividendo DOGE” de $5,000 si la comisión de reducción de costos de Elon Musk puede cumplir. Pero la deuda nacional probablemente aumentará en al menos $4 billones de todos modos, lo que representaría una deuda adicional de $12,000 por cada estadounidense.

Bienvenidos al misterioso mundo de Trumpmath.

El presidente Trump quiere que todos sepan que su llamada comisión DOGE, encabezada por Musk, está trabajando arduamente recortando costos en la burocracia federal para beneficio del contribuyente estadounidense. El objetivo es lograr al menos $500 mil millones en ahorros anuales, lo que representaría aproximadamente un 7% de todos los gastos federales.

Trump también quiere recaudar una gran cantidad de nuevos ingresos a través de aranceles a las importaciones. Está tan impresionado con su propio acumen financiero que cree que se acerca un momento histórico. “¿Equilibrar el presupuesto ahora???” Trump publicó en las redes sociales el 20 de febrero. “Intentémoslo. Mucho dinero entrando por aranceles.”

Aquí está el engaño: Trump está poniendo un foco en los centavos que ingresan mientras no presta atención a los cientos que salen. En el lado positivo del balance están DOGE y los aranceles, que, para ser justos, podrían generar algunos ingresos y ahorros en costos adicionales. Pero en el lado negativo están recortes de impuestos probablemente mucho mayores. No hay posibilidad de que Trump equilibre el presupuesto federal, y es prácticamente seguro que la deuda nacional solo aumentará bajo Trump.

El esfuerzo de eficiencia del gobierno DOGE podría ser un ejercicio valioso, pero $500 mil millones en ahorros anuales es un objetivo extremadamente ambicioso. Eliminar toda la fuerza laboral federal de 3 millones de personas solo ahorraría alrededor de $270 mil millones mientras deja a Estados Unidos sin un gobierno funcional. Simplemente no hay suficientes empleados para despedir, contratos para terminar o propiedades para vender para llegar cerca de $500 mil millones en ahorros. El dinero real está en beneficios que van directamente a los votantes, incluyendo Seguro Social, Medicare, Medicaid, y programas para veteranos, además de defensa, tradicionalmente difícil de recortar.

La comisión de Musk, de todos modos, afirma que ya ha encontrado $55 mil millones en ahorros. Eso no pasa la prueba del olfato, y los expertos en presupuestos dicen que la cantidad real de ahorros probablemente sea solo una fracción de eso. Pero la posibilidad de dinero encontrado ya está provocando fantasías sobre cómo gastarlo.

Trump dice que quiere devolver el 20% de los ahorros de DOGE a los contribuyentes, un “dividendo DOGE” que compensa a los estadounidenses por lo que hayan perdido en la funcionalidad gubernamental. Aquí es de donde proviene la cifra de $5,000: el objetivo original de ahorros de DOGE de Musk era de $2 billones al año, y el 20% de eso representaría alrededor de $5,000 por cada hogar contribuyente en Estados Unidos. No importa que Musk haya reducido su objetivo de ahorro de $2 billones a un todavía improbable $500 mil millones. El 20% de $500 mil millones sería solo $1,250 por cada hogar contribuyente, un extraño número no redondo que no es muy convincente.

Así que $5,000. Ese es el número.

Lo que no escucharás a ninguno de los asesores de Trump discutir es la deuda adicional con la que probablemente cargarán a los contribuyentes. Trump quiere extender todos los recortes de impuestos que vencen al final de 2025. Eso agregará al menos $4 billones a la deuda nacional durante la próxima década, o $400 mil millones por año. Trump propuso una serie de otros recortes de impuestos, como eliminar los impuestos sobre ingresos por propinas, horas extras y beneficio de Seguro Social, y los republicanos que controlan el Congreso están redactando legislación para hacer que eso sea una realidad. Si el Congreso aprueba todos los recortes de impuestos propuestos por Trump, podría agregar más de $10 billones a la deuda nacional durante los próximos 10 años, o $1 billón por año.

Se pone peor.

Trump está en medio de despedir a 6,000 trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, o el 6% del personal total de la agencia fiscal. Si Trump realmente estuviera comprometido a equilibrar el presupuesto federal, lo último que haría sería diezmar al IRS. El trabajo del IRS es recaudar los impuestos que las personas legítimamente adeudan. Ya hay una “brecha tributaria” de hasta $688 mil millones. La brecha tributaria es el dinero que los estadounidenses legalmente deben al gobierno en impuestos pero no han pagado. Casi ninguno de esos impuestos se deben trabajadores que ganan la mayoría de sus ingresos de un salario; la mayoría es el dinero que la clase de inversionistas está tratando de ocultar a través de esquemas fiscales complejos.

El gobierno nunca podrá cobrar cada centavo que los evasores fiscales adeudan. Pero ciertamente podría cobrar más. En 2022, cuando los demócratas controlaban el Congreso, el presidente Biden firmó una ley que proporcionaba nuevos fondos para el IRS destinados a actualizar los sistemas informáticos antiguos, contratar más auditores y examinadores, y brindar otros recursos para recuperar impuestos adeudados de los evasores respaldados por ejércitos de abogados y contadores. Los republicanos han estado intentando desde entonces recuperar esos fondos, como si hubiera algo malo en que las personas paguen los impuestos que deben. Dado que los republicanos ahora controlan ambas cámaras del Congreso, podrían tener los votos para desfinanciar nuevamente al IRS. Parece que Musk está tomando la delantera al despoblar la agencia.

La mayoría de los estadounidenses no pueden hacer un seguimiento de todo esto, algo en lo que probablemente está contando Trump. Así que aquí tienes una hoja de trucos que describe hacia dónde parece que se dirige todo:

DOGE: Su objetivo es de $500 mil millones en ahorros anuales. Probablemente sería un milagro si lograra una quinta parte de eso. Un resultado optimista sería de $100 mil millones en ahorros anuales.

Ingresos de aranceles: Los ingresos federales totales de aranceles a las importaciones rondan los $80 mil millones al año. Trump podría duplicarlo plausible, pero en algún momento, los costos más altos pagados por las empresas y los consumidores estadounidenses reducirían las importaciones, dañarían los ingresos por aranceles y ralentizarían toda la economía. Una cifra optimista para los nuevos ingresos de los aranceles de Trump podría ser de $100 mil millones adicionales.

Entonces, DOGE y los nuevos aranceles podrían generar unos $200 mil millones adicionales en ingresos federales anuales. Pero los recortes en el IRS significarán menos impuestos recaudados debido a una aplicación más débil de la ley. Es concebible que un IRS destrozado renuncie a al menos $200 mil millones, neutralizando las ganancias de DOGE y los aranceles.

Recortes de impuestos: Es posible que el Congreso idee algunos recortes de gastos que limiten el daño a la deuda nacional, pero un costo adicional mínimo probablemente sea de $3 billones durante una década, o $300 mil millones por año. El rango alto es de al menos $10 billones en deuda adicional durante una década, o $1 billón por año.

En el mejor escenario posible, los recortes de impuestos de Trump cuestan $300 mil millones por año, compensados por $200 mil millones en ahorros de DOGE y aranceles.

En un escenario más probable, los recortes de impuestos cuestan $500 mil millones por año y los ahorros de DOGE/ aranceles compensan solo dos quintos de eso.

También es posible que muchos de los ahorros de DOGE se reviertan por litigios y por los propios esfuerzos del Congreso para bloquear recortes en programas que crearon y aprobaron en primer lugar. Los aranceles podrían asustar a los mercados y hacer que Trump se retire. El Congreso, mientras tanto, podría aprobar un conjunto más amplio de recortes de impuestos, agregando $600 mil millones, $800 mil millones o incluso $1 billón a la deuda nacional cada año.

Entonces, si tu dividendo DOGE llega, quizás guárdalo para el día de lluvia que seguramente vendrá, cuando alguien tenga que enfrentarse a toda esa deuda adicional.

