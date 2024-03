Nuevo kit de desarrollo de Xbox podría apuntar a una futura consola.

Un futuro Xbox puede estar en camino, ya que los reguladores surcoreanos recientemente aprobaron un nuevo kit de desarrollo. Aunque puede ser demasiado pronto para una nueva generación de consolas, Microsoft podría estar trabajando en algo equivalente al PS5 Pro.

Nuevo kit de desarrollo de Xbox aprobado en Korea

Xbox News For Koreans fue el primero en informar sobre esta noticia y compartió la novedad en Twitter. Según su publicación, la Agencia Nacional de Investigación de Radio de Corea del Sur aprobó oficialmente el “XDK Console” el 18 de marzo. Con esta aprobación ahora otorgada, Microsoft puede comenzar a distribuirlo a los desarrolladores de juegos coreanos.

국립전파연구원, 3월 18일 MS XDK Console 인증통과 (출처 : XBOX 정보 카페 | 네이버 카페) https://t.co/c3VmTd1n7R

La nueva consola Xbox Dev Kit (XDK) de Microsoft fue certificada por la Agencia Nacional de Investigación de Radio de Corea hoy.

Esto significa que el dispositivo se puede utilizar en Corea.

Es… pic.twitter.com/jZAuYlynV4

— Xbox News for Koreans ?? – 네이버 Xbox 정보 카페 (@KoreaXboxnews) 18 de marzo de 2024

Es difícil decir para qué es específicamente este nuevo kit de desarrollo. Puede ser una versión mejorada de la consola Xbox Series X, básicamente un “Series X Pro”. Esto no sería algo sin precedentes, ya que tanto la 360 como la One tuvieron múltiples versiones mejoradas. La 360 tuvo las versiones Pro, Elite, S y E, mientras que la Xbox One tuvo los modelos X y S de nombres confusos.

Algunos han sugerido que podría ser para una nueva consola portátil. Si bien sistemas como el Logitech G Cloud y el Razer Edge ocupan ese nicho a través del Cloud Gaming, Microsoft nunca desarrolló una consola portátil de primera fiesta. Sin embargo, como reveló el ex jefe de Xbox, Robbie Bach, Microsoft lo discutió internamente en múltiples ocasiones. Dadas las recientes inversiones de la compañía en juegos móviles, una consola portátil podría estar de vuelta en la mesa.

Una tercera opción podría ser algo relacionado con la realidad virtual. En un momento, Microsoft tenía la intención de lanzar un casco de VR para la Xbox One. Sin embargo, la compañía ha estado callada acerca de la VR para consolas desde hace un tiempo.

