Nuevo gabinete de Rishi Sunak en el Reino Unido: Lista actualizada.

In my experience as a journalist, I can tell you that British government reshuffles are dynamic events that unfold over a period of hours. The pace of appointments can speed up or slow down as politicians either accept or decline new positions. Here’s what has been officially announced so far on Monday.

Foreign secretary: David Cameron (not in previous cabinet, prime minister 2010 to 2016).

Home secretary: James Cleverly (previously foreign secretary).

Health secretary: Victoria Atkins (formerly financial secretary, a sub-cabinet position in the Treasury).

Secretary for environment, food and rural affairs: Steve Barclay (previously health secretary)

Chief secretary to the Treasury: Laura Trott (formerly a pensions minister).

Conservative Party chairman and minister without portfolio: Richard Holden (previously a transport minister).

Departing cabinet ministers: Suella Braverman, home secretary; Thérèse Coffey, environment secretary.

Some ministers below cabinet rank who have said they are resigning: Jeremy Quin, paymaster general; Nick Gibb, schools minister; Neil O’Brien, a health minister; Rachel Maclean, housing minister.





SPANISH TRANSLATION:







En mi experiencia como periodista, puedo decirles que las reorganizaciones del gobierno británico son eventos dinámicos que se desarrollan a lo largo de varias horas. El ritmo de los nombramientos puede acelerarse o disminuir a medida que los políticos aceptan o rechazan nuevas posiciones. Aquí está lo que se ha anunciado oficialmente hasta ahora el lunes.

Secretario de Relaciones Exteriores: David Cameron (no estaba en el gabinete anterior, primer ministro de 2010 a 2016).

Secretario de Interior: James Cleverly (anteriormente secretario de Relaciones Exteriores).

Secretaria de Salud: Victoria Atkins (anteriormente secretaria financiera, un cargo subalterno en el Tesoro).

Secretario de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales: Steve Barclay (anteriormente secretario de Salud)

Secretaria del Tesoro: Laura Trott (anteriormente ministra de pensiones).

Presidente del Partido Conservador y ministro sin cartera: Richard Holden (anteriormente ministro de transporte).

Ministros del gabinete salientes: Suella Braverman, secretaria de Interior; Thérèse Coffey, secretaria de Medio Ambiente.

Algunos ministros por debajo del rango de gabinete que han dicho que renuncian: Jeremy Quin, secretario del Tesoro; Nick Gibb, ministro de Educación; Neil O’Brien, ministro de Salud; Rachel Maclean, ministra de Vivienda.