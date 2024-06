Nuevo escándalo de juego pone en riesgo golpear la herida electoral para los Tories | Noticias de Política

La política, como la comedia, a menudo se trata de timing. Y se habría pensado que el funcionario conservador a cargo de las redes sociales podría haber sentido peligro antes de publicar un anuncio en los canales del partido con una ruleta y la leyenda: “Si apuestas por Labour, nunca ganarás.”

Esto se debe a que pocas horas después de que se publicara ese post, se confirmó que un segundo candidato conservador estaba siendo investigado por presuntamente realizar una apuesta sobre la fecha de las elecciones generales poco antes de que se anunciara públicamente.

Ahora también sabemos que Laura Saunders – que se postula en Bristol North West – está casada con el director de campaña del partido, alguien que se supone que tendría acceso a información privada potencialmente sobre las elecciones.

Esto importa legalmente porque es un delito utilizar información privilegiada no disponible para otros para obtener una ventaja injusta al realizar una apuesta.

Aunque sin nombrar a ninguna persona, la Comisión de Juegos de Azar dice que está “investigando la posibilidad de delitos relacionados con la fecha de las elecciones”.

Pero la situación también importa políticamente por dos razones. En primer lugar – arriesgándome a decir lo obvio – estamos a dos semanas del día de votación y el gobierno actual está rezagado en las encuestas.

Como mínimo, Rishi Sunak quiere hablar sobre los riesgos (según lo ve él) de una administración laborista y ciertamente no sobre actividades sospechosas en las filas de su propio partido.

Los minutos y las columnas cuentan más en la recta final de una campaña electoral, y esta es otra historia que absorberá ancho de banda y desplazará los mensajes que los Tories quieren difundir.

En segundo lugar, esta historia tiene el potencial de causar daño porque se centra en vulnerabilidades políticas preexistentes presentes en el Partido Tory.

Para ser más específico, esto corre el riesgo de ser tejido en el tópico político tóxico a menudo conocido como “Tory sleaze”.

Entonces, el pensamiento puede ser: “Estaban de fiesta cuando el país estaba en cuarentena, sus amigos estaban haciendo dinero con equipos de protección personal en la pandemia, y ahora incluso intentaron sacar provecho de la fecha de las elecciones generales.”

Sí, el partido argumentará correctamente que en todos estos casos fue un pequeño número de personas supuestamente las que rompieron las reglas.

Pero en el resplandor de la campaña, puede que no importe, ya que -un poco como la historia del Día D hizo con la acusación de un primer ministro desconectado- esta historia corre el riesgo de golpear un moretón electoral.

Hay una advertencia a eso, sin embargo. A veces en Westminster exageramos el grado en que historias como esta dañan a un partido, cuando la realidad es que a menudo sirven para dañar a todos los políticos en la mente de los votantes, independientemente de su afiliación.

Esto puede ser contrarrestado por el énfasis partidista inevitable que trae consigo una elección.

Pero dado que esta campaña se ha caracterizado por una sensación de apatía y falta de fe en la clase política en general, no te sorprendas si este último escándalo mina la confianza en todos los posibles líderes.