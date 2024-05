Nuevo dispositivo similar al iPod convierte el reloj sin correa en un ‘teléfono’ de rueda de clic

Apple’s product más exitoso de todos los tiempos, el iPhone, en algún momento iba a parecerse mucho más a un iPod que al dispositivo que finalmente obtuvimos. El iPod fue un gran éxito para Apple, por lo que la empresa naturalmente exploró la idea de hacer un iPhone que se pareciera y se sintiera similar a su entonces mayor generador de ingresos.

17 años después del lanzamiento del iPhone, esa idea de un teléfono inspirado en el iPod no se ha olvidado. De hecho, hay una empresa que está insinuando que ha creado uno… más o menos.

Demos la bienvenida al tinyPod.

El tinyPod no será presentado completamente hasta algún momento de junio, pero ha sido insinuado en X/Twitter durante varios meses ya. Un nuevo video teaser hoy ha proporcionado la mejor vista del dispositivo hasta ahora.

Basado en el nombre, habría supuesto que el tinyPod iba a ser un dispositivo solo de música, pero como muestra el video, en realidad será más capaz que eso.

¿Por qué es más capaz? Porque en realidad es una carcasa para un Apple Watch sin correa.

El tinyPod esencialmente es una funda para el hardware central del Apple Watch que se inspira en el iPod para convertir tu reloj en algo así como un teléfono pequeño. Ah, y en lugar de usar tu Corona Digital para navegar en watchOS, usarás la rueda de clic incluida similar a la del iPod.

¿Es brillante? ¿Es extraño? Tal vez un poco de ambas cosas.

El tinyPod definitivamente se está promocionando como algo más que una funda. El teaser termina con la ingeniosa frase:

tu teléfono lejos del teléfono

En un momento en el que muchos usuarios luchan con la adicción al teléfono, la idea de tomar un Apple Watch y convertirlo en un ‘teléfono’ menos adictivo es fascinante.

Con el tinyPod, tu ‘teléfono’ seguirá siendo parte del ecosistema de Apple, con todas las aplicaciones esenciales que vienen con él, porque es un Apple Watch. Pero también será mucho más fácil no pasar cada minuto despierto navegando en aplicaciones de redes sociales y YouTube, ya que la mayoría de esos servicios no existen o no funcionan bien en watchOS.

Me tiene intrigado. Si funciona bien, podría ver el tinyPod como una solución elegante para la necesidad que algunas personas sienten de tener un teléfono menos capaz en su vida. En cualquier caso, ciertamente se ve adorable.