Nuevo CCTV muestra presentador de TV cerca de donde se encontró el cuerpo.

Hace 5 minutos

Por Nikos Papanikolaou, Kathryn Armstrong, Noticias de la BBC

El Dr. Mosley era un presentador de televisión conocido por popularizar la dieta 5:2

Se ha filtrado que un video de CCTV parece mostrar al presentador de televisión Dr. Michael Mosley desaparecer de la vista mientras baja por una colina cerca de donde se encontró su cuerpo, según le informó la BBC.

Se espera que se realice una autopsia el lunes después de que se encontrara el cuerpo del Dr. Mosley cuatro días después de su desaparición en la isla griega de Symi.

Se entiende que el forense no pudo determinar desde el principio si el Dr. Mosley había caído debido a la condición del cuerpo.

El forense, que ha llegado a la isla vecina de Rodas donde se realizará la autopsia, se cree que ha descartado la posibilidad de juego sucio.

El cuerpo del Dr. Mosley fue encontrado en una ladera cerca del bar de la playa de Agia Marina el domingo.

Se dice que las imágenes tomadas cerca, de las que se ha informado a la BBC pero no se ha visto, muestran lo que parecen ser los últimos momentos del Dr. Mosley, mientras baja por una pendiente antes de desaparecer detrás de un muro.

El padre de 67 años de cuatro niños desapareció el miércoles después de salir a caminar desde la playa de Agios Nikolaos.

El ex vicepresidente del Partido Laborista, Lord Tom Watson, fue uno de los que rindieron homenaje al Dr. Mosley.

“Definitivamente cambió mi vida. Me dio la idea de que no estaba roto”, dijo Watson, quien en 2018 dijo que había “revertido” su diabetes tipo 2, al programa Today de BBC Radio 4.

La esposa del Dr. Mosley, la Dra. Clare Bailey Mosley, rindió homenaje el domingo a su esposo “maravilloso, divertido, amable y brillante” después de la “devastadora” noticia de que se encontró su cuerpo.

Bailey Mosley declaró: “Tuvimos una vida increíblemente afortunada juntos.

“Nos amábamos mucho y éramos muy felices juntos.”

Las imágenes de CCTV mostraron que el Dr. Mosley había caminado hacia el otro lado de la bahía en un intenso calor y a través de un terreno rocoso.

“Nos consuela el hecho de que casi lo logró”, dijo su esposa en su declaración.

“Realizó una escalada increíble, tomó la ruta incorrecta y colapsó donde no podía ser fácilmente visto por el extenso equipo de búsqueda.”

El Dr. Mosley estudió medicina en Londres y se graduó como médico, y durante las últimas dos décadas trabajó como presentador, realizador de documentales, periodista y autor.

Era conocido por sus programas de televisión, incluido Trust Me, I’m a Doctor, y el podcast Just One Thing de BBC Radio 4. También escribió una columna para el Daily Mail.

Mosley había sido un defensor de las dietas de ayuno intermitente, incluso a través de la dieta 5:2 y la dieta Fast 800.

Se reportó su desaparición después de que salió de la playa de Agios Nikolaos para salir a caminar hacia las 13:30 hora local (11:30 BST) del miércoles.

Las autoridades griegas llevaron a cabo una extensa búsqueda del Dr. Mosley en medio de altas temperaturas. Su cuerpo fue encontrado el domingo mientras los equipos buscaban en la costa.

Una fuente policial le dijo a la BBC News que el difunto llevaba “varios días” muerto.

El cuerpo fue encontrado a metros de la playa de Agia Marina.

La Dra. Saleyha Ahsan, quien copresentó Trust Me, I’m a Doctor con el Dr. Mosley, dijo en el programa Breakfast de la BBC que al principio estaba “aterrada” de asumir el papel, pero que él “me tranquilizó casi de inmediato”.

Añadió: “Ese personaje realmente accesible y accesible que se ve en la televisión, así era exactamente en la vida real.

“Hizo cosas increíbles por la medicina y por la salud pública de una manera que creo que pocos otros han hecho.”

Lord Watson recordó el momento en que leyó un libro del Dr. Mosley por primera vez, diciendo que fue “como si se encendiera una luz en mi vida”.

“Me convertí en un verdadero seguidor de su trabajo y, a lo largo de los años, me ayudó a mantenerlo y ayudar a millones de otras personas”, dijo.

“Y eso es lo que es un gran periodismo: explicó ideas científicas muy complejas de una manera muy sencilla.”

El divulgador científico Dr. Chris van Tulleken, quien también trabajó con el Dr. Mosley, dijo que su excolega había inventado “un género completo de emisión” a lo largo de su carrera.

Añadió que el trabajo del Dr. Mosley “cambió silenciosamente mis prácticas diarias”, desde cepillarse los dientes de pie en una pierna hasta a veces ayunar.

“Estaba dando a las personas herramientas que podían usar que todos podían costear”, dijo en el programa Today de BBC Radio 4.