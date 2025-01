Nuevo café de Altrincham abre ofreciendo brunch saludables

Rise and Grind, ubicado en Market Street, es la última aventura de Rosanagh Bailey, de 29 años, que, durante los últimos diez años, ha dirigido Cheshire Cupcakes.

El nuevo café, que abrió el 16 de enero, ha tomado las instalaciones de una de las ubicaciones de Cheshire Cupcakes, que ahora se ha mudado a un negocio mayorista y de comercio electrónico, suministrando cafeterías y restaurantes con productos horneados.

Para Rosanagh, Rise and Grind es una “evolución natural” de su negocio anterior, habiendo crecido también cocinando para su gran familia y trabajando toda su vida en el negocio de la hospitalidad.

Se le ocurrió el nuevo concepto como resultado de sus propias experiencias en Altrincham.

Rosanagh le dijo a The Messenger: “Si había olvidado mi almuerzo o quería ir a algún lugar para comer algo realmente bueno, no podía encontrar nada que no fuera algo con muchas calorías.

“Me sentiría muy llena, tendría una caída de azúcar, o me sentiría culpable después de la comida que comí. Quería abrir un lugar donde no te hiciera sentir así.

“En cambio, quería enfocarme en un lugar que sirviera comida realmente buena y reconfortante”.

Rosanagh ha ideado formas de hacer que los platos favoritos de brunch de todos, como los burritos y bocadillos de desayuno, sean saludables “ajustando” ciertos elementos, como usar menos azúcar refinada.

Pero no solo hay comida saludable en el menú. Rosanagh dice que hay “un poco de todo para todo el mundo” – incluyendo a los carnívoros y las personas que buscan un brunch más indulgente.

“Queremos asegurarnos de que estemos abiertos para todos. Los platos son realmente simples, pero hemos añadido un bit de ‘añadir’ para que puedas personalizar el plato”.

Rise and Grind estará en buena compañía en Altrincham, que, en los últimos años, ha ganado reputación como uno de los destinos gastronómicos más populares de Greater Manchester – y Rosanagh dice que se siente “honrada” de ser parte de ello.

Dijo: “Es un honor ser parte de ello. Los estándares aquí son realmente altos. Poder ser comparado y simplemente mencionado en la escena gastronómica de Altrincham es un gran logro.

Rise and Grind está abierto en Market Street, Altrincham, miércoles a domingo, de 9 a.m. a 4 p.m.