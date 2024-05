Nuevo botón de captura del iPhone 16: Todo lo que sabemos

Aunque el iPhone 15 Pro vio la adición del botón de Acción, toda la línea de iPhone 16 según los informes recibirá un nuevo “botón de Captura” este año. Esto dará a los usuarios una nueva forma de tomar rápidamente fotos con su cámara iPhone 16, con algunos beneficios adicionales. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora

El diseño del botón de Captura del iPhone 16

Según informes, el botón de Captura llegará a toda la línea de iPhone 16. Esto incluye el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Según varios dibujos CAD y unidades falsas diferentes, el botón de Captura del iPhone 16 estará ubicado en el costado derecho de los teléfonos. Estará en el mismo lugar que actualmente ocupa la antena mmWave 5G en los Estados Unidos.

Aunque se especulaba que el botón de Captura del iPhone 16 podría usar un diseño capacitivo, los últimos informes sugieren que no será el caso. En cambio, el botón de Captura tendrá un diseño mecánico que se presiona físicamente hacia adentro y hacia afuera.

Sin embargo, The Information ha informado que la superficie del Captura será sensible al tacto. Supuestamente, los usuarios del iPhone 16 podrán deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha en la superficie del botón de Captura para hacer zoom. The Information también dice que los usuarios podrán “enfocar las imágenes presionando ligeramente el botón y activar el obturador presionándolo más firmemente”.

Opinión de 9to5Mac

No estaba convencido de la idea de un “botón de Captura” dedicado cuando se rumoreaba por primera vez para el iPhone 16. Sin embargo, los rumores sobre los gestos de deslizamiento hacen que suene infinitamente más útil.

De cierta manera, esto también me remonta a los días de la Funda de Batería Inteligente del iPhone que tenía un botón de captura de cámara incorporado. Esos eran buenos tiempos.

¿Qué opinas de los rumores sobre el botón de Captura del iPhone 16? Déjanos saber en los comentarios.

