Nuevo asentamiento israelí en Cisjordania infringiría en tierras protegidas, dice Paz Ahora.

Un nuevo asentamiento israelí planificado para la construcción en Cisjordania ocupada invadirá tierras palestinas reconocidas por la UNESCO como sitio del Patrimonio Mundial, dicen activistas por la paz israelíes. Mucha de la comunidad internacional considera los asentamientos israelíes en Cisjordania como ilegales y muchos fueron establecidos ilegalmente según la ley israelí, pero tolerados por el gobierno. Bezalel Smotrich, el ministro de finanzas de extrema derecha y colonizador, dio su aprobación preliminar al nuevo asentamiento, Nahal Heletz, en junio, y las autoridades de planificación del país lo aprobaron el miércoles. Pero el área designada para el asentamiento era mucho más grande de lo que se mostraba en un plan que el gobierno publicó en julio, según un grupo de defensa israelí, Paz Ahora, que sigue de cerca los asentamientos. El nuevo plan reclama más de 150 acres en lugar de los 30 acres anunciados previamente, y todo esto se encuentra en territorio designado por la UNESCO, dijo el grupo. El Sr. Smotrich, que forma parte de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha promovido medidas que expandirían los asentamientos israelíes en Cisjordania a cambio de la liberación de fondos retenidos a la Autoridad Palestina, que administra parcialmente el territorio. Paz Ahora acusó al Sr. Smotrich de no respetar la Convención de la UNESCO en un comunicado el miércoles. Israel es parte de la Convención del Patrimonio Mundial, aunque abandonó la UNESCO en 2019, acusando a la organización multilateral de intentar minimizar los lazos judíos con la tierra de Israel. También se opuso a la aceptación de Palestina como miembro de la organización en 2011. Paz Ahora dijo que las autoridades israelíes estaban acelerando nuevas reclamaciones sobre tierras de Cisjordania en un esfuerzo por evitar el establecimiento de un estado palestino. Tor Wennesland, el coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, dijo en junio que los signos de expansión acelerada de los asentamientos y la legalización retroactiva de puestos avanzados en Cisjordania inicialmente establecidos en violación de la ley israelí socavan las perspectivas de una solución de dos estados. Ese es uno de los objetivos declarados del Sr. Smotrich. En un mensaje en redes sociales el miércoles sobre el asentamiento recién aprobado, dijo que seguiría luchando contra lo que llamó “la peligrosa idea” de establecer un estado palestino. El territorio reclamado para el asentamiento de Nahal Heletz está adyacente al pueblo de Battir en Cisjordania y se adentra en su área circundante, que la UNESCO ha designado como sitio de Patrimonio Mundial debido a su agricultura en terrazas, sistema de riego y arquitectura, según el sitio web de la agencia. La Convención del Patrimonio Mundial es el tratado de conservación internacional más ampliamente aceptado. Hay nueve sitios de Patrimonio Mundial en Israel. “La UNESCO está siguiendo de cerca el estado de conservación de la propiedad del Patrimonio Mundial”, dijo el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en un comunicado en respuesta a una consulta sobre el nuevo asentamiento planificado.

El mes pasado, el organismo rector de la organización tomó nota “con preocupación de los informes de construcciones ilegales en curso, asentamientos y otros desarrollos dentro de la propiedad y su zona de amortiguamiento” y pidió “a todas las partes que eviten cualquier acción que cause daño a la propiedad”. En julio, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva no vinculante declarando que la ocupación de Israel en Cisjordania, Jerusalén Este y sus asentamientos allí violaba el derecho internacional. La Corte instó a que la presencia de Israel en los territorios termine “tan rápido como sea posible” y dijo que Israel estaba obligado a proporcionar reparaciones completas por el daño causado. El Sr. Netanyahu desestimó la opinión como “absurda” en mensajes en redes sociales, diciendo: “El pueblo judío no es un ocupante en su propia tierra”.