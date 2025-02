Nueve datos sorprendentes sobre los indios en los Estados Unidos

Los solicitantes de asilo indios de Gujarat esperan a la patrulla fronteriza de los EE. UU. después de cruzar a Arizona en 2024. Donald Trump ha hecho de la deportación en masa de extranjeros indocumentados una política clave, habiendo identificado aproximadamente a 18,000 indios que ingresaron ilegalmente. La semana pasada, Narendra Modi dijo que la India recuperaría a sus nacionales que estaban ilegalmente en los EE. UU., y también tomaría medidas enérgicas contra el “ecosistema de tráfico de personas”. “Estos son hijos de familias muy normales, y son atraídos por grandes sueños y promesas”, dijo durante su visita a Washington. Ahora, un nuevo documento de Abby Budiman y Devesh Kapur de la Universidad Johns Hopkins ha arrojado luz sobre los números, la demografía, los métodos de ingreso, ubicaciones y tendencias relacionadas con los indios indocumentados a lo largo del tiempo. Aquí hay algunos de los hallazgos más sorprendentes. ¿Cuántos indios ilegales hay en los EE. UU.? Los inmigrantes no autorizados representan el 3% de la población de EE. UU. y el 22% de la población nacida en el extranjero. Sin embargo, el número de indios indocumentados entre ellos es controvertido, con estimaciones que varían ampliamente debido a diferentes métodos de cálculo. El Pew Research Center y el Centro de Estudios de Migración de Nueva York (CMS) estiman alrededor de 700,000 personas hasta 2022, lo que los convierte en el tercer grupo más grande después de México y El Salvador. Por otro lado, el Migration Policy Institute (MPI) sitúa la cifra en 375,000, ubicando a la India en quinto lugar entre los países de origen. Los datos oficiales del gobierno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrecen otra imagen, reportando 220,000 indios no autorizados en 2022. Las grandes diferencias en las estimaciones destacan la incertidumbre en torno al verdadero tamaño de la población india indocumentada, según el estudio. Sin embargo, el número de indios ilegales ha disminuido desde su punto máximo. Los migrantes indios representan solo una pequeña parte de la población general de migrantes no autorizados en los EE. UU. Si las estimaciones del Pew y el CMS son precisas, casi uno de cada cuatro inmigrantes indios en los EE. UU. no tiene documentos, un escenario poco probable dado los patrones de migración, según el estudio. Por otro lado, el DHS estimó en 2022 que la población india indocumentada en los EE. UU. disminuyó un 60% desde su pico de 2016, cayendo de 560,000 a 220,000. ¿Cómo ha disminuido tan drásticamente el número de indios indocumentados de 2016 a 2022? El Sr. Kapur dice que los datos no proporcionan una respuesta clara, pero las explicaciones plausibles podrían ser que algunos obtuvieron estatus legal, mientras que otros regresaron, especialmente debido a dificultades relacionadas con el COVID. Sin embargo, esta estimación no refleja un aumento en 2023 en indios en las fronteras de los EE. UU., lo que significa que el número real podría ser ahora más alto. Un vuelo de deportación de los EE. UU. llevó a cerca de 100 indios de regreso a casa a principios de febrero. A pesar de los crecientes encuentros en la frontera, las estimaciones del gobierno de los EE. UU. no muestran un aumento claro en la población india indocumentada en general desde el año fiscal 2020 al 2022, según el estudio. Los encuentros se refieren a casos en los que no ciudadanos son detenidos por las autoridades de los EE. UU. al intentar cruzar las fronteras del país con México o Canadá. Los sobrepasos de visas de los indios han permanecido estables en un 1,5% desde 2016. El número de receptores indios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) también ha disminuido de 2,600 en 2017 a 1,600 en 2024. El programa DACA protege a los inmigrantes que llegaron a los EE. UU. cuando eran niños. En resumen: la población india indocumentada creció tanto en números como en proporción de todos los migrantes no autorizados, pasando del 0.8% en 1990 al 3.9% en 2015 antes de caer al 2% en 2022. Un aumento – y cambios en las rutas migratorias. Los EE. UU. tienen dos fronteras principales. La frontera sur a lo largo de los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, que limitan con México, es la que más cruces de migrantes recibe. Luego está la frontera EE. UU.-Canadá que abarca 11 estados. Antes de 2010, los encuentros de indios en las dos fronteras eran mínimos, sin superar nunca los 1,000. Desde 2010, casi todos los encuentros de indios ocurrieron a lo largo de la frontera sur EE. UU.-México. En el año fiscal 2024, los encuentros de nacionales indios en la frontera norte aumentaron al 36% de todos los cruces indios, en comparación con solo el 4% del año anterior. Canadá se ha convertido en un punto de entrada más accesible para los indios, con tiempos de procesamiento de visas de visitante más cortos que en los EE. UU. Además, hubo un aumento en los intentos de cruces fronterizos a partir de 2021, y los encuentros en la frontera de México alcanzaron su punto máximo en 2023. “Esto no es específico de los indios. Es parte de una mayor oleada de migrantes que intentan ingresar a los EE. UU. después de que Biden fue elegido. Es como si hubiera una marea alta de migrantes y los indios fueran parte de ella”, me dijo el Sr. Kapur. Inmigrantes de India caminan junto a la cerca fronteriza construida por Trump después de cruzar a los EE. UU. en enero. ¿Dónde se quedan los indios ilegales? El estudio encuentra que los estados con las poblaciones inmigrantes indias más grandes -California (112,000), Texas (61,000), Nueva Jersey (55,000), Nueva York (43,000) e Illinois (31,000)- también tienen los números más altos de indios indocumentados. Los indios representan una parte significativa de la población total no autorizada en Ohio (16%), Michigan (14%), Nueva Jersey (12%) y Pensilvania (11%). Mientras tanto, los estados donde más del 20% de los inmigrantes indios son indocumentados incluyen Tennessee, Indiana, Georgia, Wisconsin y California. “Esperamos esto porque es más fácil integrarse y encontrar trabajo en un negocio étnico, como un gujarati trabajando para un gujarati-estadounidense o un punjabí/sij en una configuración similar”, me dijo el Sr. Kapur. ¿Quiénes son los indios solicitando asilo? El sistema de inmigración de los EE. UU. permite que las personas detenidas en la frontera que temen persecución en sus países de origen se sometan a “evaluaciones de miedo creíble”. Aquellos que pasan la prueba pueden solicitar asilo en la corte, lo que lleva a un aumento en las solicitudes de asilo junto con el aumento de aprehensiones en la frontera. Los datos administrativos no revelan las demografías exactas de los solicitantes de asilo indios, pero los registros judiciales sobre los idiomas hablados ofrecen algunas ideas. Los hablantes de punjabi de la India han dominado las solicitudes de asilo indias desde 2001. Después del punjabi, los solicitantes de asilo indios hablaban hindi (14%), inglés (8%) y gujarati (7%). Ellos han presentado el 66% de los casos de asilo desde el año fiscal 2001–2022, lo que sugiere Punjab y el estado vecino de Haryana como fuentes clave de migrantes. Los hablantes de punjabi de la India también tenían la tasa de aprobación de asilo más alta (63%), seguidos por los hablantes de hindi (58%). En cambio, solo se aprobaron un cuarto de los casos de los hablantes de gujarati. ‘Manipulando el sistema’ – por qué están aumentando las solicitudes de asilo. Los datos de EE. UU. recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que las solicitudes de asilo indias en los EE. UU. han aumentado considerablemente. Las solicitudes se multiplicaron por diez en tan solo dos años, pasando de unas 5,000 en 2021 a más de 51,000 en 2023. Si bien este aumento es más dramático en los EE. UU., tendencias similares se ven en Canadá, el Reino Unido y Australia, donde los indios están entre los grupos más grandes que buscan asilo, según el estudio. El Sr. Kapur cree que esto se debe “en gran medida a una forma de engañar al sistema de asilo en lugar de un temor objetivo a la persecución, ya que el proceso lleva años”. Dado el gran número de hablantes de punjabi que buscan asilo, no está claro qué ha cambiado en el estado indio del norte gobernado por el partido del Congreso (2017-22) y posteriormente por el Partido Aam Aadmi (2022-presente) para impulsar este aumento. Bajo la segunda presidencia de Trump, las solicitudes de asilo están destinadas a disminuir. En su primera semana, se eliminó una aplicación clave para los migrantes y se eliminó de las tiendas de aplicaciones, cancelando casi 300,000 citas pendientes, incluidos casos de asilo que ya estaban en progreso. ¿Qué nos dicen los solicitantes de asilo sobre la India? Los datos de EE. UU. muestran que la mayoría de los solicitantes de asilo indios son punjabi y gujarati, grupos de los estados más ricos de la India, que pueden costear los altos costos de migración. En contraste, los musulmanes indios y las comunidades marginadas y personas de zonas de conflicto como las regiones afectadas por la violencia maoísta y Cachemira rara vez buscan asilo, dice el estudio. Por lo tanto, la mayoría de los solicitantes de asilo indios son migrantes económicos, no son de las regiones más pobres o conflictivas del país. El arduo viaje a los EE. UU., ya sea a través de América Latina o como “falsos” estudiantes en Canadá, cuesta entre 30 y 100 veces el ingreso per cápita de la India, lo que lo hace accesible solo para aquellos con activos para vender o empeñar, dice el estudio. No es de sorprender que Punjab y Gujarat -los principales estados de origen de los indios no autorizados- estén entre las regiones más ricas de la India, donde los valores de la tierra superan con creces los retornos de la agricultura. “Incluso la ilegalidad requiere mucho dinero para ser perseguida”, señala el estudio. ¿Qué está impulsando la migración ilegal de indios? Si bien el aumento de las solicitudes de asilo puede parecer relacionado con la “regresión democrática” en la India, la correlación no implica causalidad, dicen los autores. Punjab y Gujarat tienen largas historias de emigración, con migrantes que van no solo a los EE. UU. sino también al Reino Unido, Canadá y Australia. Las remesas -India recibió un estimado de $120 mil millones en 2023- alimentan las aspiraciones de una vida mejor, impulsadas no por la pobreza, sino por la “privación relativa”, ya que las familias buscan igualar el éxito de otros en el extranjero, señala el estudio. Una industria paralela de agentes y corredores en India se ha beneficiado de esta demanda. El gobierno indio, según el estudio, “ha mirado hacia otro lado, probablemente porque el tema de la migración ilegal es mucho más una carga para los países receptores que para los países que envían”. ¿Cuántos indios han sido deportados? Entre 2009 y 2024, alrededor de 16,000 indios fueron deportados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de India. Estas deportaciones promediaron 750 por año bajo Obama, 1,550 bajo el primer mandato de Trump, y 900 bajo Biden. Las expulsiones de migrantes indios aumentaron entre el año fiscal 2023 y 2024, pero el pico fue en 2020 con casi 2,300 deportaciones.