Nuevas viviendas y fin al acaparamiento de precios

Kamala Harris ha pedido millones de nuevos hogares y ayuda para compradores por primera vez, exenciones fiscales para familias y una prohibición de “prácticas abusivas de precios” en comestibles en su primer discurso centrado en política económica. Los planes de la candidata presidencial demócrata se basan en ideas de la administración Biden y buscan abordar las preocupaciones de los votantes después de un aumento de precios desde 2021. Muchas de las propuestas requerirían acción del Congreso, donde ideas similares se han estancado en el pasado. Donald Trump dijo que la vicepresidenta ya había tenido más de tres años con la administración para cumplir sus promesas, lo cual su campaña calificó de “peligrosamente liberal”. “¿Dónde ha estado y por qué no lo ha hecho?” preguntó. La Sra. Harris respondió en un discurso el viernes en Carolina del Norte, afirmando: “Creo que si quieres saber por quién se preocupa alguien, mira por quién luchan.” “Donald Trump lucha por billonarios y grandes corporaciones. Yo lucharé para devolver el dinero a los estadounidenses de clase trabajadora y clase media”. Las propuestas de campaña incluyen un crédito fiscal “primero en su tipo” para constructores de hogares vendidos a compradores por primera vez, así como hasta $25,000 en asistencia para el pago inicial para compradores de primera vivienda “elegibles”, un movimiento que su campaña estimó que podría llegar a cuatro millones de hogares en cuatro años. También ha pedido establecer un límite mensual de $35 para todos en el precio de la insulina, encontrar formas de cancelar deudas médicas y dar a las familias un crédito fiscal de $6,000 el año en que tengan un nuevo hijo. Ella está apoyando una ley federal que prohíbe a las empresas cobrar precios excesivos en los comestibles y pidió acción sobre un proyecto de ley en el Congreso que impediría a los propietarios de propiedades utilizar servicios que “coordinen” alquileres. Los demócratas y sus aliados esperan que la Sra. Harris sea una mensajera más contundente y confiable que el presidente Joe Biden sobre el dolor económico. Robert Weissman, co-presidente de la organización de defensa del consumidor Ciudadano Público, caracterizó los planes de la Sra. Harris como una “agenda proconsumidor, antiabusos corporativos”. “La administración habló de ello, pero no promovió medidas propuestas ni siquiera cerca de lo agresivo que está haciendo Harris”, dijo. Pero el encuestador Micah Roberts, socio en Estrategias de Opinión Pública, dijo que la inflación seguiría siendo un desafío para los demócratas, señalando que los votantes confían más en Trump, y los republicanos, en temas económicos. “Trump ha tenido la ventaja en esto durante más de un año”, dijo el Sr. Roberts, la mitad republicana de un equipo bipartidista que recientemente realizó una encuesta sobre temas económicos para CNBC, que encontró que Trump todavía tenía una gran ventaja sobre la Sra. Harris en el tema. Sin un cambio importante, dijo que sería “difícil creer” que el margen se haya cerrado de repente. Aunque los analistas dicen que algunas de las propuestas de Harris, como la prohibición de las prácticas abusivas de precios, probablemente serán populares, también han provocado críticas de algunos economistas. Las prohibiciones de las prácticas abusivas de precios ya existen en muchos estados, aplicadas en emergencias como huracanes. Pero los economistas dicen que el término es difícil de definir y ampliar dichas normas podría terminar saliendo mal, al desalentar a las empresas a producir más en momentos de escasez. Michael Salinger, profesor de mercados, política pública y derecho en la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston, dijo que una prohibición similar fue discutida cuando se desempeñó como economista principal de la Comisión Federal de Comercio durante la administración de George W. Bush. “Entonces pensé que era una mala idea y ahora pienso que es una mala idea”, dijo. “Imponer controles en mercados competitivos conducirá a escaseces, esa ha sido siempre nuestra experiencia”. Dijo que los otros planes de la campaña de Harris también enfrentarían interrogantes, dado su costo. Por ejemplo, la propuesta de aumentar el crédito fiscal para niños a hasta $3,600, lo cual el Congreso hizo temporalmente durante la pandemia y optó por no extender, costaría más de $1 billón, según algunas estimaciones. Con el populismo ascendente en ambos partidos, ese costo no ha disuadido a la elección de vicepresidente de Trump, JD Vance, de respaldar una expansión aún mayor del crédito fiscal. El profesor Salinger dijo que los otros planes económicos de Trump serían poco probables de abordar las preocupaciones de la inflación. Los economistas predicen que el aumento de la perforación tendría un impacto limitado dada la naturaleza global de los mercados energéticos y han advertido que la promesa de Trump de imponer un impuesto del 10% o más a las importaciones elevaría los precios. Hasta el momento, los incrementos de precios han estado disminuyendo, a medida que se desvanecen los impactos de la cadena de suministro de la era pandémica y la guerra en Ucrania. La inflación, que rastrea el ritmo de los aumentos de precios, fue del 2.9% en julio, el menor aumento anual desde marzo de 2021, dijo el Departamento de Trabajo esta semana. Eso se acerca al ritmo del 2% considerado normal, aunque los precios han subido aproximadamente un 20% desde enero de 2021. “El problema al que se oponen las personas es que incluso si la inflación ha bajado, los precios siguen siendo más altos y eso es cierto, pero son más altos por el funcionamiento natural de las fuerzas de mercado”, dijo Salinger. “Tratar de interponerse en el funcionamiento de las fuerzas de mercado es un poco como tratar de detener las mareas”, añadió. “Simplemente no se puede hacer”.