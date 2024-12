Nuevas tarifas de equipaje de Air Canada desencadenan reacciones del gobierno.

Air Canada ha anunciado que ya no incluirá equipaje de mano más grande dentro de sus precios de boletos de clase económica, lo que ha generado críticas por parte de funcionarios de transporte. La aerolínea de bandera canadiense revisará los términos de sus tarifas de economía ‘Básica’ y ‘Confort’, diciendo que estos cambios las alinearán con ofertas de tarifas similares de otras aerolíneas canadienses. Antes, aquellos que tuvieran incluso su boleto más económico podían llevar un bolso pequeño más un artículo más grande, como una maleta de cabina, una bolsa de mano grande o una mochila grande, sin costo adicional. Sin embargo, a partir del 3 de enero de 2025, los pasajeros ahora tendrán que pagar 35 dólares canadienses (£19.40) por un bolso y 50 (£27.70) por un segundo, aunque los artículos personales, como un bolso o una bolsa de computadora, seguirán siendo gratuitos para llevar en la cabina. Los clientes que lleguen a la puerta con artículos de mano no elegibles deberán facturar su equipaje por 65 (£36) por artículo. Los dispositivos de movilidad, los dispositivos médicos y los cochecitos de bebé están exentos de estos cargos. También se están implementando cambios en la forma en que funciona la asignación de asientos para los titulares de boletos de tarifa básica. Aquellos a los que se les asignan asientos al azar sin pagar tarifas para elegir sus asientos, ahora también tendrán que pagar para cambiar sus asientos. El precio dependerá del nuevo asiento elegido. Sin embargo, algunos cambios no están aumentando ninguna tarifa. Aquellos que reserven un boleto de Confort ahora podrán hacer check-in con dos bolsas gratuitas, mientras que la tarifa actual solo permite una. Estos planes no han sido bien recibidos por todos, con la Ministra de Transporte de Canadá, Anita Anand, diciendo que convocará a todos los CEOs de aerolíneas canadienses a una reunión a mediados de diciembre. “Digamos que hoy no estoy muy contenta con lo que he escuchado de Air Canada”, dijo Anand a CTV. “Creo que necesitan echar un vistazo a las personas a las que están apuntando con estas tarifas extra. No es aceptable”. Air Canada le dijo a la cadena de televisión que sus cargos planeados “no son nuevos en la industria canadiense y son simplemente nuestra respuesta competitiva”, añadiendo que la empresa “estará encantada de explicarlo al gobierno si así lo desea.” Anand admitió que reconoce que los cargos adicionales son una decisión comercial tomada por Air Canada, pero dice que está “extremadamente decepcionada”. “Esto no es aceptable en un momento en el que los bolsillos de los canadienses están sufriendo y cuando han estado ahorrando para sus viajes”, añadió. The Independent ha contactado a Air Canada para hacer comentarios. En los Estados Unidos, United Airlines ha implementado una política similar, requiriendo que los pasajeros de la economía básica paguen al menos $35 (£27.45) por equipaje de mano. Para más noticias y consejos de viaje, escucha el podcast de Simon Calder.