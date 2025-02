Nuevas protestas contra la extrema derecha congregan grandes multitudes en toda Alemania.

Manifestantes salieron a las calles en ciudades de toda Alemania el sábado para protestar contra el extremismo de derecha, el odio y la marginación social. Alemania ha visto una ola de manifestaciones después de que la alianza conservadora CDU/CSU aprobó una resolución no vinculante sobre la reforma migratoria en el parlamento la semana pasada con el apoyo del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). La votación controvertida ha dominado la campaña de cara a las elecciones nacionales el 23 de febrero. 250,000 personas se manifestaron en Múnich. Las protestas contra la extrema derecha atrajeron a 250,000 personas en la ciudad sureña de Múnich el sábado, dijo la policía. Los organizadores colocaron el número de manifestantes en la capital bávara en alrededor de 320,000. La policía dijo que la marcha fue pacífica. Los manifestantes se congregaron en la Theresienwiese, donde cada otoño se celebra el famoso festival de la cerveza Oktoberfest, para marchar por “diversidad, dignidad humana, cohesión y democracia”. Los asistentes llevaron pancartas denunciando el racismo y el fascismo, mientras que la manifestación pacífica también recibió el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que van desde el Festival de Cine de Múnich hasta organizaciones de iglesias, caridad y el club de fútbol Bayern Munich. Los políticos de la Unión Social Cristiana (CSU) de centro-derecha de Baviera se mantuvieron alejados, con el ministro de Justicia estatal, Georg Eisenreich, diciendo que esperaba críticas a las políticas de asilo y migración de su partido. Al menos 20,000 personas se reunieron en la plaza Kornmarkt en Nuremberg el sábado. Entre ellos había muchos jóvenes y familias con niños. La multitud coreaba “Somos muchos”. También se reportaron marchas en Fráncfort y Stuttgart. Protestas en el norte de Alemania también. En la ciudad portuaria nororiental de Rostock, alrededor de 3,000 personas salieron a las calles de Rostock para manifestarse a favor de la democracia y en contra del extremismo de derecha. El lema de la protesta fue “¡Todos contra el fascismo – ¡Rostock se une!”. Se informaron marchas similares en Boizenburg y Wismar. Y otras 3,000 personas protestaron en Hamburgo. Decenas de miles de personas también participaron en manifestaciones y eventos de protesta contra un giro hacia la derecha en Bremen y Baja Sajonia. Según la policía, alrededor de 24,000 personas participaron en una manifestación organizada por la iniciativa “Abuelas Contra la Derecha” en el centro de Hanóver. Hubo acciones de protesta adicionales por parte de grupos de izquierda en Hanóver, dijo un portavoz de la policía. Varios manifestantes aparentemente intentaron evitar que las personas visitaran un stand de campaña electoral de AfD. La policía empujó al grupo, que estaba compuesto por alrededor de 250 personas, lejos del stand. Al menos 35,000 personas se reunieron para una manifestación en Bremen con el título “¡Bremen permanece unido!”, dijo la policía. Los organizadores estimaron la asistencia en 35,000 personas. También se reportaron otras protestas en Osnabrück y Brunswick. Críticas al apoyo de AfD a la resolución conservadora. El fin de semana pasado, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país, muchas protestando contra una votación polémica en el parlamento sobre una política migratoria más estricta. La votación vio cómo una resolución no vinculante propuesta por el líder de la oposición de centro-derecha, Friedrich Merz, se aprobaba en la cámara baja, pero solo gracias a los votos de AfD. Los críticos acusan a Merz de romper la muralla de larga duración que impide la cooperación con AfD. Otro proyecto de ley migratoria presentado por los conservadores no logró asegurar una mayoría en el parlamento un par de días después, ya que algunos legisladores de la CDU no emitieron sus votos. Se considera que Merz es el favorito para convertirse en el próximo canciller de Alemania, según encuestas recientes. Aunque su colaboración con AfD ha desatado una tormenta, parece que el movimiento no ha dañado significativamente la posición de su bloque en las últimas encuestas.