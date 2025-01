Nuevas preocupaciones para la libra esterlina y los costos de endeudamiento a largo plazo tras datos de EE. UU. | Noticias de Dinero

La libra ha vuelto a caer bajo presión al final de una semana tumultuosa para la moneda del Reino Unido, cayendo a mínimos de 14 meses frente al dólar.

La libra esterlina perdió casi un centavo, para situarse justo por encima de $1.22 en un momento, debido al mayor apoyo al dólar después de que los datos de empleo de EE. UU. resultaran mucho más fuertes de lo esperado.

Se consideró que eso afectaba las perspectivas de recortes de tasas del banco central de EE. UU. este año, un escenario que tiende a ser favorable para la moneda nacional.

Eso no ha sido el caso para el Reino Unido, sin embargo, ya que también está viendo cómo se desvanecen las perspectivas de recortes de tasas este año.

La libra está en camino de haber perdido más del 2% esta semana debido a una creciente crisis de confianza en las perspectivas económicas del país y en el estado de las finanzas públicas bajo la canciller Rachel Reeves.

Los mercados financieros ahora esperan ver solo una reducción de tasas por parte del Banco de Inglaterra este año debido a la inflación persistentemente alta y al estancamiento del crecimiento.

La preocupación principal es que el Reino Unido se enfrenta a una ola de precios más altos, ya que las empresas han advertido que pasarán los aumentos fiscales del presupuesto a partir de abril en un momento en que una serie de otras facturas también están listas para aumentar.

Grupos de presión empresarial han declarado que las empresas también recortarán inversiones, empleos y el ritmo de incrementos salariales para compensar los costos más altos de medidas como las elevadas contribuciones de seguro nacional de empleadores.

Las facturas de agua y de impuestos municipales están en camino de aumentar más que la tasa de inflación.

También se teme que las facturas de energía aumenten aún más debido a la alta demanda de gas y a los débiles niveles de almacenamiento en toda Europa.

Otro movimiento del mercado el viernes representó un obstáculo por delante.

Se atribuyó en parte a los sólidos datos económicos de EE. UU. a un aumento del 4% en los precios del crudo Brent hasta los $80 por barril.

Los precios crecientes del petróleo y el gas también son inflacionarios, ya que los costos más altos suelen reflejarse en las gasolineras y dentro de las cadenas de suministro semanas después de los cambios en los precios mayoristas.

Ms. Reeves está enfrentando un dolor de cabeza particular por los aumentos en los riesgos que exigen los inversores para mantener la deuda del gobierno del Reino Unido en forma de bonos, conocidos como gilts.

Los rendimientos, la tasa de interés efectiva, de los gilts a 30 años han subido a niveles no vistos desde 1998 esta semana, mientras que otros bonos a más corto plazo también vieron aumentos.