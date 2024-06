Nuevas caras de protesta – Revolucionarios contra los impuestos de la Generación Z de Kenia

Una audaz y nueva generación de jóvenes manifestantes kenianos ha surgido en las calles obligando al gobierno a retroceder en algunas de las propuestas de impuestos impopulares.

Lo que comenzó como indignación en TikTok sobre un controvertido proyecto de ley financiera se ha convertido en una revuelta, sin ser organizada por partidos políticos.

El gobierno del presidente William Ruto ha logrado hacer lo que generaciones de políticos en la nación del este de África no han logrado: unir a un gran número de kenianos más allá de la etnicidad y el partido.

El martes, cientos de manifestantes con zapatillas, que sienten que los kenianos ya están sobrecargados de impuestos con poco que mostrar, desafiaron los gases lacrimógenos lanzados por la policía para marchar por la capital, Nairobi, paralizando el distrito central de negocios de la ciudad.

Armados con sus teléfonos inteligentes, transmitieron en vivo los intensos enfrentamientos con los oficiales.

Muchos manifestantes transmitieron en vivo desde la marcha anti-impuestos [EPA].

Las protestas, denominadas “ocupar el parlamento”, fueron coordinadas y movilizadas en redes sociales en contraste con las dirigidas y patrocinadas por políticos.

Los organizadores alentaron a los compañeros manifestantes a vestir ropa negra, pero algunos aún aparecieron con jeans rotos y peinados elegantes.

Los jóvenes manifestantes, popularmente conocidos como Gen Zs, en referencia al término generalmente utilizado para describir a los nacidos a finales de los años noventa y principios de los años 2000, se presentaron en gran número, jurando asegurarse de que su descontento no termine solo con un hashtag o un meme.

“Somos los Gen Zs, pudimos movilizarnos. Usamos TikTok como un espacio para no solo hacer que los jóvenes vengan a protestar sino también educarlos sobre el por qué”, dijo la manifestante Zaha Indimuli a los periodistas.

Muchos de ellos estaban protestando por primera vez y agitaban carteles como “No nos impongan los impuestos”,

mientras que otros coreaban: “Ruto debe irse”.

“Estoy aquí trabajando duro por un país que amo. Es la primera vez que hago esto porque mis padres son mayores y ya no pueden hacerlo”, dijo Ken Makilnya, un estudiante universitario de 24 años, a la BBC.

La policía usó gas lacrimógeno y cañones de agua para detener a los manifestantes que se acercaban al parlamento [AFP].

Los hashtags utilizados para presionar a los diputados y reunir manifestantes fueron “#OcupaElParlamento” y “#RechazaLeyDeFinanzas2024”.

“Esta es mi primera manifestación. Espero que sea la última. Espero que las cosas cambien después de esto”, dijo Naserian Kasura, que se oponía a la propuesta de gravar compresas sanitarias.

Los esfuerzos de los manifestantes por marchar hacia el parlamento fueron frustrados cuando la policía usó cañones de agua para bloquearlos.

“Hemos sido arrestados pero no se dejen intimidar, por favor procedan al parlamento”, escribió Hanifa Farsafi, supuestamente una de las organizadoras, en X, anteriormente Twitter.

Más de 200 jóvenes manifestantes fueron arrestados, pero algunos de ellos fueron liberados más tarde después de que los abogados fueran a las comisarías donde habían sido detenidos.

“No me voy, no estoy cooperando, ¿por qué me están arrestando?”, se escuchaba decir a una manifestante en un video viral mientras se negaba a subir a un vehículo policial.

Más de 200 personas fueron arrestadas durante la marcha del martes [Reuters].

Aquellos que no pudieron llegar a las calles ayudaron a difundir la información compartiendo mensajes, imágenes y videos en las redes sociales.

Dado que la protesta carecía de un liderazgo claro, la policía ha tenido dificultades para identificar a los responsables. Prohibieron la marcha por una cuestión técnica aunque los manifestantes aseguraron que se habían cumplido todos los requisitos.

Y a diferencia de protestas políticas anti-gobierno anteriores, no se caracterizó por saqueos, destrucción de propiedad y lanzamiento de piedras.

No se mencionaron afiliaciones políticas ni alineaciones étnicas, solo una clara determinación por parte de los manifestantes de ser escuchados.

Varias horas después de que los manifestantes se hubieran movilizado, la presidencia parecía ceder a la presión y anunciaba que eliminaría algunas de las disposiciones más controvertidas de la ley, incluido un impuesto al valor agregado (IVA) del 16% sobre el pan.

“Hemos escuchado la opinión de los kenianos”, dijo Kuria Kimani, presidente del comité de finanzas del parlamento, en una rueda de prensa a la que asistió el presidente Ruto y los legisladores de la coalición gobernante.

Los cambios en la ley de finanzas fueron impulsados ​​por la “necesidad de proteger a los kenianos del aumento del costo de vida”, agregó el Sr. Kimani.

El gobierno había defendido anteriormente los aumentos de impuestos, que se proyectaba que recaudarían 2,7 mil millones de dólares (£ 2,1 mil millones), diciendo que eran necesarios para reducir la dependencia de los préstamos externos.

Otros impuestos propuestos que se han eliminado incluyen los relacionados con el aceite de cocina, los servicios de dinero móvil y los vehículos de motor, que según los críticos habrían afectado a la industria de los seguros.

Los diputados están debatiendo actualmente el proyecto de ley revisado y se espera que voten al respecto el próximo martes.

La oposición, que no participó en las manifestaciones, exige la retirada de la ley en su totalidad, calificándola de “punitiva”.

TikTok ha educado a los jóvenes sobre los impuestos propuestos y les instó a ponerse en contacto con sus diputados [EPA].

Otro hashtag utilizado por los manifestantes es “#DejaDeSeguirARuto”, alentando a las personas a dejar de seguir al presidente en X para presionarlo a retirar el proyecto de ley.

Han prometido continuar con las protestas en Nairobi y otras ciudades hasta que se retire por completo el proyecto de ley.

Hace unos días, el asesor presidencial David Ndii había desestimado bruscamente los esfuerzos en línea que comenzaron en TikTok hace unas dos semanas, pero tras la muestra de fuerza del martes reconoció su logro.

Tras la publicación del proyecto de ley, los usuarios de TikTok comenzaron a hacer videos explicativos que se compartieron ampliamente en otras plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y X, que se volvían tendencia durante días gracias al impulso de influenciadores kenianos.

Una táctica que ha obligado a los diputados a tomar nota es la lista de sus números de teléfono que se ha compartido en las redes sociales con el mensaje “Envíe un mensaje de texto a su diputado”.

El diputado Stephen Mule dijo a los medios locales que su teléfono estuvo inundado con más de 30.000 mensajes de jóvenes kenianos pidiéndole que rechazara el proyecto de ley. Otros legisladores también se han quejado de que sus teléfonos se han vuelto prácticamente inutilizables debido al número de mensajes que estaban recibiendo.

Los medios locales también han recogido las conversaciones en línea, amplificando las voces de protesta e cuestiones sobre el costo de vida.

Algunos instaron al líder de la oposición veterano Raila Odinga, quien ha sido el rostro de las protestas contra el gobierno durante años, a mantenerse alejado de la marcha del martes.

Él cumplió, publicando en las redes sociales: “¡Hoy estoy muy orgulloso! ¡Bien hecho a todos aquellos que valientemente se levantaron por sus derechos!”

Las personas desempleadas dicen que más impuestos son malos para la economía que lucha [AFP].

Mutuma Mathiu, un periodista veterano, dijo que los eventos del martes habían cambiado la dinámica de la política keniana: “La política de protesta encontró un nuevo punto de apoyo y una nueva y diferente generación de kenianos encontró su voz bastante fuerte”.

La popular comentarista política Pauline Njoroge estuvo de acuerdo: “No solo son valientes, también son muy geniales y elocuentes. La protesta liderada por los jóvenes de hoy ha sido la más pacífica pero muy exitosa”.

El Prof. Kivutha Kibwana, académico de derecho y exgobernador de un condado, instó al diálogo en su publicación en X: “Lo más peligroso que puede hacer un gobierno es declarar la guerra a sus jóvenes”.

El Dr. Willy Mutunga, exjefe de justicia, dijo que los jóvenes de todo el mundo tienen un enemigo común en “sus respectivas clases dirigentes”, advirtiendo: “La revuelta está en el horizonte”.

El gobierno ha tenido desde hace mucho tiempo temores de que las redes sociales puedan usarse para promover la discordia y ha presionado por una supervisión más estricta por parte de los reguladores.

El colectivo en línea conocido como Kenianos en X (KOX) es famoso por señalar problemas y Kenia está entre los países con la tasa de uso de TikTok más alta en todo el mundo.

En marzo, el ministro del Interior amenazó con restringir el uso de TikTok, al que acusó de difundir contenido malicioso.

Pero los manifestantes no tienen la intención de ser acobardados.

“No tenemos miedo, no nos movemos y esto es solo el comienzo de la revolución. Venimos, somos muchos y en buen número”, dijo la Sra. Indimuli desde las líneas laterales de la manifestación del martes.