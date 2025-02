Nuevas características de Apple se aseguran de que los niños solo vean aplicaciones apropiadas para su edad.

“

Superar al portero es fácil si estás tratando de pasar a través de las cuerdas de terciopelo pertenecientes a una aplicación. Eso se debe a que, en la mayoría de los casos, todo lo que necesitas hacer es marcar una casilla que dice que tienes más de 18 años para acceder a aplicaciones que contienen contenido inapropiado. Y todos sabemos que nadie menor de 18 años marcaría una casilla pretendiendo ser mayor solo para echar un vistazo a algunas imágenes, ¿verdad? Apple dice que está trabajando en nuevos métodos para proteger a los niños y los implementará de manera gradual.

Apple quiere hacer más fácil para los padres proteger a sus hijos de aplicaciones inapropiadas



Apple dice que la primera etapa se lanzará ahora y los pasos restantes vendrán más adelante este año. Apple ha escrito un Libro Blanco titulado “Ayudando a Proteger a los Niños en Línea” y el primer paso para proteger a los niños es una configuración nueva y mejorada cuando el padre de un niño configura una Cuenta de Apple para el menor. Para obtener una Cuenta de Apple, un niño debe tener la aprobación de un padre. El gigante tecnológico solía pedir un número de tarjeta de crédito como prueba de que un adulto está configurando esta cuenta.

Iniciativas nuevas provenientes de Apple protegerán a los usuarios de dispositivos menores de 18 años. | Crédito de imagen-Apple

Obviamente, la compañía siente que esto no es suficiente seguridad ya que un usuario de iPhone o iPad menor de 18 años puede usar la tarjeta de crédito de sus padres. En cambio, Apple examinará la tarjeta de crédito que ya se esté utilizando en la Cuenta de Apple del adulto y verificará el historial de pagos de la tarjeta y confirmará si el adulto ha utilizado alguna vez Face ID o Touch ID. Si es así, Apple permitirá que ese padre continúe la configuración de la Cuenta de Apple del niño.

“Si bien solo una fracción de las aplicaciones en la App Store puede requerir verificación de edad, todos los usuarios tendrían que proporcionarnos su información personal sensible—sin importar si realmente quieren usar una de este conjunto limitado de aplicaciones. Eso significa entregarnos datos como una licencia de conducir, pasaporte o número de identificación nacional (como un número de seguro social), incluso si no lo necesitamos. Y como muchos niños en los EE. UU. no tienen identificaciones emitidas por el gobierno, los padres en los EE. UU. tendrán que proporcionar documentación aún más sensible solo para permitir que su hijo acceda a aplicaciones destinadas para niños. Eso no está en el interés de la seguridad o privacidad del usuario.”-Apple

Apple también le dará a los padres la capacidad de compartir el rango de edad de sus hijos para que los desarrolladores muestren a los menores solo aquellas aplicaciones apropiadas para sus edades. Toda la información se comparte sin revelar fechas de nacimiento u otra información sensible. El rango de edad se compartirá solo si los padres están de acuerdo en hacerlo y la función puede ser desactivada por los padres en cualquier momento.

Apple actualizará las clasificaciones de edad globales de las aplicaciones listadas en la App Store



Para ayudar a los padres a controlar qué aplicaciones se muestran a sus hijos, se está produciendo un cambio más adelante este año. Cuando los niños abren la App Store y buscan aplicaciones, no se les mostrarán aplicaciones con clasificaciones de edad más altas a las que han sido establecidas por sus padres. Estas aplicaciones suelen estar presentes en lugares como las pestañas Hoy, Juegos y Aplicaciones, o en nuestras historias editoriales y colecciones encontradas en la App Store.

Más adelante este año, Apple incluirá clasificaciones de edad globales en sus aplicaciones:

Edad 4+-La aplicación no contiene contenido objetable.Edad 9+-La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 9 años, incluyendo violencia de cartón o fantasía ocasional o leve, lenguaje soez o humor grosero, o contenido maduro, sugerente o de temática de horror o miedo.Edad 13+-La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 13 años, incluyendo contenido médico o enfocado en tratamientos ocasional o leve, referencias a alcohol, tabaco o consumo de drogas, contenido sexual o desnudez, violencia realista, o juego simulado; o concursos frecuentes o intensos, lenguaje soez o humor grosero, contenido de temática de horror o miedo, o violencia de cartón o fantasía.Edad 16+-La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 16 años, incluyendo acceso web no restringido, contenido maduro o sugerente frecuente o intenso, o contenido médico o enfocado en tratamientos.Edad 18+-La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 18 años, incluyendo instancias de juego, juego simulado frecuente o intenso, referencias a alcohol, tabaco o consumo de drogas, contenido sexual o desnudez, o violencia realista.

“