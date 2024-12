Nueva York se prepara para la caótica carrera de alcaldes

La ciudad de Nueva York se está preparando para una carrera caótica por la alcaldía el próximo año, con el actual alcalde enfrentando una acusación criminal y un número creciente de candidatos lanzando su sombrero al ruedo para desafiarlo. El alcalde Eric Adams (D) ha prometido continuar con su candidatura a la reelección en 2025 a pesar de los cargos que lo acusan de soborno, fraude electrónico y solicitar una contribución de un nacional extranjero. Ha declarado no culpable y ha dicho que su enfoque está en gobernar la ciudad, pero más de una docena de otros demócratas han ingresado a las primarias programadas para junio. Con numerosos otros candidatos rumoreados para estar considerando una candidatura, incluido el controvertido ex gobernador Andrew Cuomo (D), la carrera está lista para volverse aún más confusa. Los estrategas de Nueva York dijeron que es probable que los votantes elijan al candidato que mejor les convenza de que se preocupan por sus problemas cotidianos y están dispuestos a tomar medidas para cambiar el status quo. “Creo que el apetito por la política disruptiva va a estar con nosotros a través de la elección para alcalde”, dijo el estratega demócrata Basil Smikle. “Creo que muchos votantes ven al alcalde como un disruptor político”. Adams ya enfrentaba un futuro electoral incierto camino al próximo año a pesar de su exitosa campaña de 2021 presentándose como moderado con un atractivo para la clase trabajadora. Su índice de aprobación se desplomó mientras enfrentaba críticas por resultados mixtos en los niveles de criminalidad, la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda y una afluencia de migrantes a la ciudad, que ha puesto a prueba los recursos de la ciudad. Pero ahora se enfrenta a un obstáculo aún mayor tras las acusaciones de que aceptó sobornos de empresarios y un funcionario del gobierno turco a cambio de varios presuntos favores. Se convirtió en el primer alcalde en funciones de la ciudad de Nueva York en ser acusado penalmente en el cargo. Historias de corrupción presunta en la administración de Adams han permanecido en las noticias a medida que agentes del FBI han realizado allanamientos en las viviendas de varios miembros en los últimos meses. Más recientemente, los fiscales acusaron a su ex principal ayudante, Ingrid Lewis-Martin, y a su hijo de soborno el jueves. Una encuesta del Colegio Marist poco después de la acusación encontró que casi el 70% de los encuestados querían que Adams renunciara, pero él no ha dado ninguna indicación de hacerlo o de retirar su candidatura a la reelección. El juicio de Adams está programado actualmente para abril, justo dos meses antes de que se celebren las primarias. Mientras tanto, varios otros contendientes demócratas no han tenido reparos en lanzarse a la carrera para desafiarlo, tanto antes como después de la acusación. El campo incluye varios funcionarios actuales y antiguos de toda la ciudad y legisladores, como el contralor de la ciudad, Brad Lander, el ex contralor, Scott Stringer, los senadores estatales Zellnor Myrie y Jessica Ramos, el miembro de la Asamblea Estatal Zohran Mamdani y el ex miembro de la Asamblea Michael Blake. El ex administrador de fondos de cobertura Whitney Tilson también se está postulando. Los estrategas demócratas estaban divididos en cuanto a si Adams tiene algún futuro viable en la elección dadas las dificultades políticas que enfrenta además de las legales. “No”, dijo un estratega demócrata con sede en Nueva York sobre si Adams tiene alguna posibilidad en la elección. “Eso es tan corto y dulce como puede ser”. La campaña de Adams sufrió un golpe el lunes cuando la Junta de Finanzas de Campañas de la ciudad denegó su solicitud de millones de dólares en fondos de contrapartida de la ciudad debido a las acusaciones en su contra, incluidas supuestas violaciones de financiamiento de campañas durante su campaña de 2021, y su campaña que no cumplió con las investigaciones de la junta sobre su conducta. Su recaudación de fondos cayó bruscamente a casi nada después de su acusación, recibiendo solo una donación de $250 en las dos semanas y media posteriores a la revelación de los cargos. Adams dijo que redujo la recaudación de fondos después de alcanzar su objetivo, ya que tendrá suficiente para cumplir con su límite de gastos para las primarias. Sus totales para el último trimestre de 2024 se revelarán en el nuevo año. Todo esto ocurre mientras Adams parece estar cada vez más cerca del presidente electo Trump. Fue visto brevemente con el presidente electo en una pelea de la UFC a principios de este mes y se reunió con el “zar” de la frontera de Trump, Tom Homan. Adams ha argumentado que sus movimientos se tratan de representar a la ciudad y asegurar que existan relaciones sólidas con la nueva administración, pero ha provocado conversaciones sobre la posibilidad de que Adams busque un indulto de Trump. Adams también negó las especulaciones de que podría encontrar un nuevo hogar en el GOP después de que inicialmente evitó decir si definitivamente se postularía como demócrata. Sus competidores dentro de la primaria demócrata han sido rápidos en criticarlo por sus desafíos legales y su acercamiento a Trump. Pero Adams todavía tiene algunas ventajas incorporadas como titular, y el estratega dijo que no creen que ninguno de los candidatos actuales tenga la “calidad” para derrotarlo, dejando un vacío para que otros candidatos ingresen en la carrera. “Más allá de la naturaleza, la política aborrece el vacío”, dijo el estratega. “La gente verá la oportunidad y aprovechará la posibilidad de postularse en esta carrera”. El nombre más prominente que se menciona con mucho esfuerzo es Cuomo, que se desempeñó como gobernador de Nueva York durante una década antes de renunciar en 2021 tras investigaciones sobre numerosas acusaciones de conducta sexual, que él ha negado. También enfrentó escrutinio por acusaciones de que su administración encubrió el número de muertes en hogares de ancianos en medio de la pandemia de COVID-19. Incluso con las controversias, los estrategas dijeron que la posible entrada de Cuomo “sacudiría significativamente” la carrera y no podía ser ignorada. Smikle, ex director ejecutivo del partido estatal, dijo que cree que Cuomo todavía tiene cierto nivel de apoyo, particularmente entre aquellos que buscan un “buen gerente” y una “buena gobernabilidad”. Cuomo recibió elogios generalizados durante los primeros días de la pandemia como líder en la respuesta al virus e incluso se especuló como posible contendiente presidencial por su historial como gobernador antes de verse involucrado en las controversias. “Creo que, especialmente entre los votantes blancos y más moderados de la ciudad, muchos de ellos que se centran en un buen manejo. Creo que Andrew todavía tiene algo de apoyo ahí”, dijo Smikle. El lado republicano de la carrera está mucho más tranquilo por el momento, aunque algunos candidatos han expresado interés. Esto incluye al candidato republicano de 2021, Curtis Sliwa, el líder de la minoría en el Concejo Municipal, Joe Borelli, y el presentador de radio y ex candidato a la alcaldía John Catsimatidis. El estratega republicano Matt Coleman dijo que no está seguro de quién podría surgir del lado del GOP, señalando que Sliwa perdió “abrumadoramente” y que Catsimatidis parece ser objeto de especulaciones de “lo hará, no lo hará”. El New York Post informó que Borelli les ha dicho confidencialmente a que solo se postularía si Adams renuncia, lo que desencadenaría una elección especial, en lugar de enfrentarlo de frente en 2025 como un gran desvalido Pero Coleman insinuó que Adams podría tener un camino en la columna republicana con su atractivo y las ganancias que Trump hizo en la ciudad en la carrera presidencial de este año, mientras que varios de los retadores demócratas de Adams corren hacia su izquierda. También señaló la historia que la ciudad tiene de elegir alcaldes republicanos, como Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, quienes luego se convirtieron en independientes. "Creo que muchas de las políticas de izquierda que se han promulgado en Nueva York recibieron un poco de retroceso en las urnas", dijo Coleman, señalando que Adams no está atado a eso. "Es un tipo que, durante toda su gestión hasta ahora, el dicho desde el Ayuntamiento ha sido que somos la administración de 'GSD', la administración de 'Conseguir cosas hechas'", dijo. "Y ese mensaje apela a muchas personas porque … el concepto de inercia, especialmente en Nueva York, es algo grande."