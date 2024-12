Nueva York: Mujer muere tras ser quemada en tren del metro

La policía dijo que la mujer, quien no ha sido identificada, estaba en un vagón del metro en la estación de Coney Island-Stillwell Avenue en Brooklyn a eso de las 07:30 hora local (12:30 GMT) cuando un hombre se le acercó. No hubo interacción antes del ataque, dijo la policía, agregando que no creían que las dos personas se conocieran. El hombre se bajó del tren mientras los oficiales de policía en patrulla en la estación se apresuraron a la escena. “Los oficiales estaban patrullando en un nivel superior de esa estación, oliendo y viendo humo, y fueron a investigar”, dijo la Sra. Tisch. “Lo que vieron fue a una persona parada dentro del vagón del tren completamente envuelta en llamas.” La policía todavía está trabajando para identificar a la víctima y el motivo del ataque.