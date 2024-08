Nueva violencia estalla después de que decenas de alborotadores son arrestados en toda Inglaterra.

“

Un nuevo estallido de disturbios violentos estalló en varias ciudades y pueblos ingleses el domingo por la tarde, después de que decenas fueran arrestadas en enfrentamientos con la policía el sábado.

Las protestas son la erupción más extendida de violencia de extrema derecha en el Reino Unido en años, y la primera gran prueba para el gobierno laborista, que asumió el cargo el mes pasado después de 14 años en la oposición.

Los disturbios han sido alimentados por una avalancha de información falsa islamófoba y antiinmigrante difundida en redes sociales desde un apuñalamiento masivo en Southport cerca de Liverpool a principios de semana.

Influyentes de extrema derecha culparon falsamente el ataque, en el que murieron tres niñas y resultaron heridos otros ocho niños, a un musulmán y utilizaron el incidente para avivar el sentimiento antiinmigrante.

El domingo, una protesta de extrema derecha en la ciudad de Rotherham, en Yorkshire del Sur, se volvió violenta cuando alborotadores enmascarados irrumpieron en un hotel que albergaba a solicitantes de asilo.

La manifestación había comenzado varias horas antes, pero se intensificó cuando la multitud empezó a arrojar escombros y botellas a los agentes. Las imágenes publicadas en línea mostraban un contenedor de basura incendiado fuera del hotel y una multitud abriéndose paso hacia el interior.

La secretaria de Interior, Yvette Cooper, dijo que “deliberadamente” incendiaron el edificio “con personas conocidas en su interior” y instó a la policía a tomar “la acción más enérgica contra los responsables”.

El primer ministro, Sir Keir Starmer, dijo que las escenas en toda Inglaterra esta semana no eran protestas, sino “delincuencia violenta” y que los participantes enfrentarían “todo el peso de la ley”.

“Esto no es una protesta, es una delincuencia violenta organizada y no tiene lugar en nuestras calles ni en línea”, dijo.

Se ofrecerán nuevas medidas de seguridad de emergencia a mezquitas en todo el país, anunció Cooper. La policía, las autoridades locales y las mezquitas podrán solicitar la rápida implementación de seguridad en caso de que estalle el desorden.

Se han realizado alrededor de 150 arrestos relacionados con disturbios en toda Inglaterra desde el sábado por la noche y se espera que los números aumenten en los próximos días, según el Consejo Nacional de Jefes de Policía.

Más de 300 manifestantes marcharon por Middlesbrough, en Yorkshire del Norte, el domingo por la tarde antes de romper una línea policial en el centro de la ciudad, arrojando proyectiles como trozos de pizarra y botellas de plástico, y destrozando coches, furgonetas policiales y edificios.

Antes de la reunión, circularon llamados para organizar una revuelta a gran escala en línea. La Policía de Cleveland dijo que estaban lidiando con el desorden y habían realizado “varios arrestos”.

En Bolton, Greater Manchester, la policía emitió una orden de dispersión el domingo por la tarde, ya que varios cientos de manifestantes y contra-manifestantes se congregaron en la plaza del ayuntamiento.

Se arrojaron proyectiles mientras las tensiones escalaban y las protestas se extendían por todo el centro de la ciudad, con ambos bandos enfrentándose mientras la policía intentaba mantenerlos separados.

Starmer condenó el ataque a comunidades musulmanas y de otras minorías étnicas, incluidos los ataques a mezquitas. Dijo que la policía había sido atacada, mientras que se llevaba a cabo una “violencia gratuita” por individuos que realizaban saludos nazis.

Agregó: “Esta multitud violenta no representa a nuestro país y los llevaremos ante la justicia”.

Starmer dijo que los funcionarios habían mantenido reuniones durante todo el fin de semana para garantizar el apoyo y los arreglos necesarios estuvieran en su lugar para manejar los disturbios y acelerar el procesamiento de arrestos, cargos y condenas.

Después de los disturbios de 2011, el Servicio de Fiscalía de la Corona lideró las acusaciones de miles de personas involucradas, dijo Starmer, quien era fiscal público en ese momento.

Los jueces estaban considerando mantener los tribunales abiertos toda la noche para trabajar en la acumulación de casos, como lo hicieron después de los disturbios de 2011.

El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que se habían desplegado abogados adicionales este fin de semana y trabajarán “todo el día” en los próximos días para tomar decisiones de acusación y presentar acusaciones.

El Consejo Nacional de Jefes de Policía dijo que se habían desplegado 4,000 agentes adicionales en todo el país para hacer frente a posibles nuevos brotes de violencia.

Oliver Coppard, alcalde de Yorkshire del Sur, calificó las escenas en Rotherham de “brutalidad contra algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad”.

El ex primer ministro y Líder de la Oposición, Rishi Sunak, dijo que la violencia no tenía nada que ver con la tragedia en Southport. “Este es un comportamiento violento y criminal que no tiene cabida en nuestra sociedad. Aquellos involucrados deben enfrentar todo el peso de la ley”, publicó en X.

El secretario de Interior en la sombra, James Cleverly, dijo que no había “justificación o racionalización” para la violencia.

Cartografía por Steven Bernard

