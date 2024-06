Nueva venta de Amazon ofrece grandes descuentos en accesorios populares de Anker, Eufy y Jackery.

“

Amazon tiene hoy una gran colección de descuentos de Anker, Belkin, Eufy y Jackery, que incluyen una amplia variedad de cargadores de pared, rastreadores Bluetooth y otros accesorios USB-C. Algunas de estas ofertas requerirán que recortes un cupón en la página y luego vayas a la pantalla de pago antes de ver el precio final de venta, y algunas requieren una membresía de Prime.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Amazon. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

El descuento principal de Eufy es en la SmartTrack Card por $19.99, rebajada de $29.99. Este accesorio tiene forma de tarjeta de crédito para que pueda caber en tu cartera y te permite rastrearla cuando se pierda. También es compatible con la aplicación Find My de Apple, por lo que puedes recibir notificaciones si se queda atrás y muchas otras funciones de Find My cuando la agregas a la aplicación.

En cuanto a las ofertas de Anker, puedes obtener el Banco de energía Prime Power Bank de 24,000 mAh con pantalla digital inteligente por $109.99, rebajado de $129.99. Si necesitas una batería más grande, puedes obtener la Estación de energía portátil con pantalla inteligente + Luz retractil por $129.99 con un cupón en la página, rebajado de $149.99. Además, a continuación encontrarás más accesorios de Anker, incluidos altavoces y productos USB-C.

Finalmente, en las ofertas de Jackery encontrarás una variedad de estaciones de energía portátiles en oferta esta semana, incluida la Explorer 100 Plus con Panel Solar por $199.99 con un cupón en la página, rebajada de $229.99. Esta es una estación de energía portátil de tamaño miniatura que cabe en la palma de tu mano y pesa solo 2.13 lbs, y tiene una capacidad de 31,000 mAh y una salida de 128W.

Belkin

Eufy

Anker

Audio

Baterías portátiles

Estaciones de energía

Cargadores de pared

Concentradores

Jackery

Explorer 100 Plus con Panel Solar – $199.99 con cupón en la página, rebajado de $229.99

Generador solar 300 Plus – $499.00, rebajado de $579.00

Paquete de batería de expansión 1000 Plus – $549.00 con cupón en la página, rebajado de $799.00

Paquete de batería de expansión 2000 Plus – $1,259.00 con cupón en la página, rebajado de $1,599.00

Explorer 2000 Pro – $1,299.00 con cupón en la página, rebajado de $1,899.00

Explorer 3000 Pro – $2,499.00, rebajado de $2,799.00

Generador solar 2000 Plus + Explorer 2000 Plus + Batería – $3,599.00 con cupón en la página, rebajado de $4,999.00

“