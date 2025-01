Nueva presión sobre Sir Keir Starmer ya que el diputado de Rotherham respalda la investigación nacional sobre el grooming | Noticias de Política

El diputado laborista de Rotherham ha pedido una investigación nacional sobre el escándalo de las bandas de abuso, agregando más presión sobre Sir Keir Starmer.

Sarah Champion dijo que el abuso sexual infantil era “endémico” en Gran Bretaña y “necesita ser reconocido como una prioridad nacional”.

Ella es la última política laborista en pedir una investigación nacional sobre la explotación sexual infantil después de que Dan Carden, el diputado laborista de Liverpool Walton, se convirtiera en el primer diputado laborista en respaldar las llamadas a una investigación nacional durante el fin de semana.

Andy Burnham, el alcalde de Greater Manchester, también dijo que no se opondría a una revisión adicional, mientras que Paul Waugh, el diputado laborista de Rochdale, respaldó una investigación adicional con la condición de que contara con el apoyo de las víctimas y supervivientes.

La intervención de la Sra. Champion aumentará la presión sobre el primer ministro, quien hasta ahora ha resistido las llamadas de los conservadores a una investigación nacional sobre las “bandas de violación”, argumentando que retrasaría la implementación de medidas que ayudarían a las víctimas.

Sir Keir, ex director de fiscalías públicas para Inglaterra y Gales, señaló que ya se había realizado la Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil por la profesora Alexis Jay, pero los críticos han argumentado que no fue lo suficientemente exhaustiva.

Durante las Preguntas al Primer Ministro la semana pasada, Sir Keir dijo que una nueva investigación retrasaría la implementación de las recomendaciones de la profesora Jay “hasta 2031”.