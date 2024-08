Nueva función de Control de Distracciones en Safari se lanza en las últimas betas de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia.

Con la quinta beta de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, Apple está introduciendo una función previamente no anunciada para Safari, Control de distracciones.

Como su nombre sugiere, Control de distracciones está diseñado para reducir elementos distractores de artículos y páginas web, como ventanas de inicio de sesión, pop-ups de preferencias de cookies, banners de suscripción a boletines, videos de reproducción automática y más.

El Control de distracciones puede usarse para ocultar contenido estático en una página, pero no es un bloqueador de anuncios y no puede utilizarse para ocultar permanentemente los anuncios. Un anuncio puede ocultarse temporalmente, pero la función no fue diseñada para los anuncios y un anuncio volverá a aparecer cuando se actualice. No se creó para elementos en una página web que cambian regularmente.

Para usar el Control de distracciones, ve al Menú de página y selecciona Ocultar elementos distractores. Puedes seleccionar un área en la página que desees ocultar, y el contenido estático que selecciones permanecerá oculto. Es una buena forma de eliminar esas molestas ventanas emergentes que aparecen al navegar en tiendas en línea, leer artículos y más. Los usuarios de iPhone, iPad y Mac deben optar por ocultar elementos en la página, y Apple asegura que nada se oculta que no se seleccione proactivamente.

Cuando ocultas un banner de cookies o un pop-up de GDPR con el Control de distracciones, la función es la misma que cerrar un banner sin enviar las preferencias del sitio web en absoluto.

Tus ajustes de Control de distracciones están en el dispositivo y no se sincronizarán de un dispositivo a otro, por lo que deberás ocultar elementos del sitio web en cada uno de tus dispositivos. Puedes usar la opción “Mostrar elementos ocultos” yendo al campo de búsqueda de Safari para ver instantáneamente todos los elementos ocultos en una página web.

El Control de distracciones está disponible en las quinta betas para desarrolladores de ‌iOS 18‌, ‌iPadOS 18‌ y ‌macOS Sequoia‌, y pronto estará disponible también para los probadores beta públicos.

El Control de distracciones es solo una de las nuevas funciones que Apple está introduciendo en Safari, y se une a otras opciones como la función de Destacados para mostrar rápidamente información que podrías querer ver en un sitio web, la interfaz de Lectura rediseñada con tabla de contenidos y resúmenes, y el visor de video que elimina las distracciones al ver un video en una página web.