Nueva filtración del botón del iPhone 16 antes del evento del 9 de septiembre

El botón de captura del iPhone 16 de Apple ha vuelto a filtrarse antes del evento de septiembre de iPhone del lunes, revelando su ubicación y una solución novedosa que Apple ha encontrado para sus fundas oficiales de iPhone.

Se espera que Apple revele un nuevo iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max el 9 de septiembre junto con un nuevo Apple Watch, AirPods y más.

Se esperan numerosas mejoras, pero quizás el cambio de hardware más notable será la llegada de un nuevo botón de captura dedicado para tomar fotos y videos, completo con sensibilidad a la presión para controlar el enfoque, al igual que una cámara DSLR. Una nueva filtración de funda parece confirmar ahora la inclusión del botón en la línea, su ubicación y la solución que Apple adoptará para sus fundas oficiales de iPhone.

Botón de captura del iPhone 16

Una imagen compartida por el conocido filtrador DuanRui en X revela fundas no especificadas del iPhone 16 que incluyen un espacio para el rumoreado botón de captura en el lado derecho, debajo del botón de encendido/bloqueo del iPhone. Si bien estas fundas incluyen una abertura para el botón, una leyenda traducida del filtrador indica que “la funda protectora oficial de la serie iPhone 16 de Apple no tendrá esta abertura y será diseñada de forma integrada, lo que no afectará el uso normal de este botón capacitivo.”

Sea cierto o no, está por verse, pero con solo algunos días por delante, definitivamente podemos clasificar el nuevo botón de captura en la categoría de ‘seguro’ cuando se trata de filtraciones de iPhone.

Apple siempre lanza su propia línea oficial de fundas de iPhone para complementar su teléfono inteligente insignia, y podría ser que el soporte para el botón de captura en estas se realice mediante un botón cubierto, al igual que los otros controles físicos en el iPhone actualmente. Con el evento de iPhone a solo unos días de distancia, no tenemos mucho tiempo para descubrirlo.

