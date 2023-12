Nueva fecha de lanzamiento de AirPods 2024: Rumores de AirPods 4, AirPods Pro 3, Lite & Max Nueva fecha de lanzamiento de AirPods 2024: Rumores de AirPods 4, AirPods Pro 3, Lite & Max

Los AirPods de Apple, que llegaron con un poco de controversia y poco interés en 2016, alcanzaron algún tipo de punto de inflexión alrededor de 2018 y de repente se convirtieron en algo popular. Esto fue muy bien sincronizado con las actualizaciones de 2019, ya que las versiones de segunda generación y luego Pro de los AirPods se lanzaron a un público recién receptivo y vendidas muy exitosamente. Luego vinieron los AirPods Max a finales de 2020, los AirPods de tercera generación en 2021 y los AirPods Pro de segunda generación en 2022. ¿Qué sigue entonces para los AirPods? En este artículo analizaremos todos los AirPods diferentes, evaluando cuándo podría actualizar Apple los siguientes y las nuevas características que podrían llegar con la próxima generación. También discutiremos los rumores de que Apple está a punto de lanzar una nueva categoría de AirPods más baratos llamados AirPods Lite o AirPods SE. Actualización 18 de diciembre: Apple tiene grandes planes para los AirPods en 2024 y 2025, según Mark Gurman de Bloomberg. ¿Habrá nuevos AirPods pronto? Actualmente hay tres tipos de AirPods: Los AirPods estándar, los AirPods Pro y los AirPods Max. Si bien Apple no actualiza cada categoría de AirPod anualmente, tiende a presentar un nuevo conjunto de AirPods cada año. Sin embargo, en 2023 no hubo actualizaciones principales en la gama AirPods, salvo una actualización de los AirPods Pro de segunda generación que Apple ni siquiera calificó como un cambio generacional significativo. Aun conocidos como AirPods Pro de segunda generación, el ‘nuevo’ modelo que se introdujo en septiembre ahora viene con una funda de carga USB-C (reemplazando el puerto lightning) y una mejor protección contra polvo. Entonces, sin actualización significativa en 2023, ¿qué sigue para la línea de los AirPods? Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple planea renovar toda la línea de los AirPods a partir de 2024 y continuar hasta 2025. Gurman indicó en un boletín del 17 de diciembre que en 2024 el negocio de wearables de Apple, incluidos los AirPods, “ocupará el centro del escenario”. Sigue leyendo para averiguar qué conjunto de AirPods es probable que se actualice primero. AirPods (4ª generación): Rumores y fecha de lanzamiento: Los AirPods son los auriculares de nivel de entrada de Apple. Primero introducidos en 2016, ahora están en la tercera generación. Septiembre de 2016: se lanzaron los AirPods de primera generación (disponibles en diciembre de 2016). Marzo de 2019: se lanzaron los AirPods de segunda generación. Octubre de 2021: Se lanzaron los AirPods de tercera generación. Lanzamiento previsto, marzo de 2024: AirPods de cuarta generación. Ha pasado ya dos años desde que llegaron los AirPods de tercera generación en octubre de 2021, que llegaron dos años y medio después de que se lanzara la segunda generación. Según esa base, una actualización en la primavera de 2024 parece probable, muy probablemente en marzo, aunque podríamos ver algo incluso antes. Sin embargo, puede haber más de un nuevo modelo que se avecina para el nivel de entrada. Se rumorea que dos modelos de AirPods de cuarta generación están en camino: un modelo más barato y un modelo más avanzado. Se dice que el modelo más costoso es en realidad una especie de híbrido entre los AirPods de tercera generación y los AirPods Pro. Gurman afirma que habrá dos nuevos modelos de cuarta generación no-Pro con diseños actualizados: “los nuevos AirPods de cuarta generación se verán como un híbrido entre los AirPods de tercera generación y los AirPods Pro, con tallos cortos”. También podemos esperar un nuevo diseño para las fundas y carga USB-C. La calidad de audio se mejorará, pero solo “la versión de gama alta de los dos modelos incluirá cancelación activa de ruido, llevando esa característica a un rango de precios más bajo.” También sugiere que el modelo de gama alta de los dos modelos obtendrá una funda con un altavoz para alertas de Buscar mi. AirPods Lite: Rumores y fecha de lanzamiento Si Apple presenta los AirPods más baratos, como se rumorea, podrían ser conocidos como AirPods Lite. Ha habido rumores de que Apple planea lanzar nuevos auriculares AirPods Lite o AirPods SE durante varios años. Lanzamiento previsto, marzo de 2024: AirPods Lite. En enero de 2023, el analista Ming-Chi Kuo indicó que Apple tenía planes de lanzar “AirPods más asequibles (con Apple apuntando a un precio de $ 99)”. (4/5) La próxima generación de AirPods probablemente comenzará a enviarse en 2H24 o 1H25, incluidos los AirPods más asequibles (con Apple apuntando a un precio de $ 99) y los nuevos AirPods Max, que serán ensamblados por Luxshare ICT y Hon Teng.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 12 de enero de 2023 También en enero de 2023, el analista Jeff Pu hizo referencia a los planes de Apple de presentar los AirPods Lite, una versión más barata de los AirPods estándar. Al igual que Kuo, anticipó un precio de $ 99. En un informe en octubre de 2023, Mark Gurman de Bloomberg discutió cómo podría cambiar la línea de los AirPods en 2024. Sugirió que Apple planea reemplazar los actuales AirPods de segunda generación y de tercera generación con dos versiones de los AirPods de cuarta generación. Uno más barato y básico que el otro. El modelo de gama alta ofrecerá cancelación de ruido y una funda con un altavoz para alertas de Buscar mi. Gurman afirma que el cambio de estrategia a ofrecer la generación anterior a un precio más bajo se debe a que el modelo de tercera generación no se vende muy bien porque los clientes no sienten que valga la pena el precio más alto o eligen gastar un poco más para comprar los AirPods Pro. Incluso en enero de 2023, Kuo pensó que tendríamos que esperar hasta 2024 para esta nueva categoría de AirPods. En ese momento sugirió que podrían no enviarse hasta el segundo trimestre de 2024, o incluso hasta 2025. Es posible que Apple lance nuevos AirPods junto con el Vision Pro a principios de 2024. AirPods Max 2: Rumores y fecha de lanzamiento Diciembre de 2020: se lanzaron los AirPods Max de primera generación. Predicción de lanzamiento, marzo de 2024: AirPods Max de segunda generación. A finales del invierno del 2023, los AirPods Max ya tienen tres años y necesitan una actualización, especialmente a la luz de la competencia de otros auriculares, incluidos los propios Beats Studio Pro de Apple. Los AirPods Max ni siquiera pueden reproducir el audio sin pérdidas de Apple, una omisión que debe ser corregida. Discutimos algunas de las características que esperamos que Apple necesite desechar los AirPods Max y empezar de nuevo, estas incluyen: Más ligeros y plegables. Cable de audio USB-C a 3,5 mm además del cable USB-C incluido. Una funda adecuada. Capacidad de usarlas como auriculares con cable. Mejor calidad de sonido, cancelación de ruido y transparencia. Sin embargo, es posible que debamos esperar hasta finales de 2024 para una actualización. Gurman sugirió en un informe de octubre de 2023 que los nuevos AirPods Max vendrán en nuevos colores y ofrecerán USB-C, pero “no verán muchos otros cambios”. También es probable que Apple incorpore el procesador H2 que se encuentra en los AirPods Pro más nuevos. No obstante, los AirPods Max pueden no ser una gran preocupación para Apple. Si bien Gurman señala en un boletín de diciembre que “Apple también parece que quiere inyectar nueva vida a los auriculares AirPods Max”, permite que: “Los auriculares no se venden lo suficiente como para que la empresa invierta en hardware o características completamente nuevas”. AirPods Pro (3ª generación): Rumores y fecha de lanzamiento. Octubre de 2019: se lanzaron los AirPods Pro de primera generación. Septiembre de 2022: se lanzaron los AirPods Pro de segunda generación. Septiembre de 2023: se lanzaron los AirPods Pro de segunda generación con USB-C. Predicción de lanzamiento, 2025: AirPods Pro de tercera generación. No vimos nuevos AirPods en el evento del iPhone en septiembre de 2023, pero sí vimos a Apple anunciar que los AirPods Pro existentes (2ª generación) estarían recibiendo una funda de carga USB-C. Esta funda se puede cargar con el mismo cable que viene con la nueva serie de iPhone 15. Apple reveló que el iPhone 15 también puede cargar los AirPods Pro. Estos AirPods Pro siguen siendo considerados de segunda generación, pero junto con la funda de carga USB-C, también hay un cambio en su clasificación IP, ahora IP54 (lo que indica una mejor protección contra el polvo). Salieron a la venta el 22 de septiembre. Apple también actualizó los EarPods con cable con un cable USB-C en el evento del 12 de septiembre, antes tenían un cable Lightning. Los AirPods Pro de segunda generación llegaron en septiembre de 2022. Esa actualización llegó tres años después del lanzamiento de la primera generación. Según esa escala de tiempo, podríamos estar esperando hasta 2025. para una actualización de los AirPods Pro, pero la espera podría ser aún más larga. Cuando lleguen las grandes características nuevas para los AirPods Pro de 3ª generación, se dice que estarán relacionados con la salud. También se dice que van a recibir un nuevo diseño. ¿Cuánto costarán los nuevos AirPods? Si Apple ajusta la línea de AirPods como se sugiere, podríamos ver algunos cambios de precio. Apple ajustó su estructura de precios para sus auriculares en septiembre de 2023 fuera de Estados Unidos, aquí está cuánto cuesta cada modelo en este momento en Estados Unidos y Reino Unido: Auriculares de Apple $ 19/£ 19 AirPods de 2ª generación $ 129/£ 129 (antes £ 139) & hellip;