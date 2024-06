Nueva encuesta predice que los Conservadores ganarán solo 72 escaños en el próximo parlamento | Noticias de política

Dos encuestas publicadas hoy pronostican malas noticias para Rishi Sunak, con una mostrando una caída de cuatro puntos y la otra indicando que su partido está en camino de obtener solo 72 escaños.

Una encuesta de Savanta para The Sunday Telegraph mostró a los Tories bajando cuatro puntos a solo el 21% de los votos, el más bajo por ese encuestador desde los últimos días del mandato de Theresa May a principios de 2019.

Como impulso para Nigel Farage, la encuesta mostró a Reform UK subiendo tres puntos con el 13% de los votos.

Una encuesta separada de Survation para Best for Britain, publicada por The Times, predijo que los Tories ganarían solo 72 escaños en el próximo parlamento, en comparación con los 456 del Partido Laborista.

Esto le daría al Partido Laborista una mayoría de 262 escaños, superando con creces la victoria aplastante que logró el Partido Laborista de Sir Tony Blair en 1997, mientras que los Demócratas Liberales obtendrían 56 escaños, Reformar siete y los Verdes un escaño.

Últimas elecciones: Starmer evita decir de dónde vendrá el financiamiento para la reforma del NHS.

La encuesta de Savanta, que se realizó del 12 al 14 de junio e involucró a 2.045 adultos mayores de 18 años, también mostró al Partido Laborista subiendo dos puntos al 46% de los votos.

Chris Hopkins, director de investigación política de Savanta, dijo que la encuesta apunta a “nada menos que a la extinción electoral del Partido Conservador”.

Las encuestas siguen a una encuesta de YouGov el jueves que situó al partido de Nigel Farage por delante de los Tories por primera vez, con el 19% de los votos, en comparación con el 18% de los Conservadores.

El líder de Reforma dijo que la marca Tory está ‘terminada’ y ‘acabada’.

Esto llevó al Sr. Farage a declarar a Reforma como la “oposición al Laborismo” en las próximas elecciones.

El Sr. Sunak ha argumentado repetidamente que un voto por Reforma sería “dar un cheque en blanco a Labor”, algo que el Sr. Farage ha rechazado.

La encuesta de Survation encuestó a 22,000 personas y se realizó entre el 31 de mayo y el 13 de junio. El 4 de junio, al principio del período de votación, el Sr. Farage anunció que era el nuevo líder de Reforma y se postularía como candidato en Clacton, Essex.