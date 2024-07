Nueva diputada Natalie Fleet discute haber sido ‘entrenada’ a los 15 años y querer ser una voz para las mujeres | Noticias del Reino Unido.

Una nueva diputada que quedó embarazada a los 15 ha revelado que fue “engañada” por un hombre mayor y ahora quiere ser la voz de “todas esas mujeres que tienen hijos en circunstancias lejos de ser ideales”.

La diputada Natalie Fleet dijo que su familia había tenido problemas cuando ella estaba creciendo, en un momento encontrándose sin hogar antes de dar a luz a su hija “a una edad muy joven”.

En una entrevista con Gloria De Piero de GB News que se emitirá el domingo, dijo: “En ese momento, cuando tenía 15 años, me sentía llena de vergüenza, culpabilidad y responsabilidad.

“Y todo lo que quería era asegurarme de que ella tuviera una vida tan buena como la tendría cualquier padre de cualquier edad. Eso era lo que me propuse hacer, no pensé en mí ni en el impacto”.

Pero, con su hija ahora de 23 años y “el amor absoluto de mi vida”, la Sra. Fleet dijo que pudo mirar hacia atrás y pensar “eso no estaba bien”.

Ella dijo: “Era un hombre mayor. Eso era potencialmente, quiero decir, ahora tenemos etiquetas como grooming que no teníamos entonces.

“No sabía que estábamos teniendo relaciones sexuales sin protección. Yo era una niña y esto es violación estatutaria. Sabes, en ese momento no es algo de lo que estuviéramos hablando. No es así como me veía a mí misma”.

Cuando llegó el momento de contarle a su hija lo que había sucedido, la Sra. Fleet dijo que se sorprendió al no poder encontrar ningún consejo para mujeres en su situación.

Ella dijo: “No había nada. No hay reconocimiento de que esto suceda en el Reino Unido.

“Y cuanto más investigación he hecho, he descubierto que hay más de 3.000 concepciones cada año derivadas de violaciones, pero no hay una organización benéfica para apoyar a estas mujeres”.