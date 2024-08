Nueva batalla de privacidad está en marcha mientras los gadgets tecnológicos capturan nuestras ondas cerebrales.

Neomandante1 | Istock | Getty Images p>

La pregunta “¿Qué es un pensamiento?” ya no es estrictamente filosófica. Como cualquier otra cosa medible, nuestros pensamientos están sujetos a respuestas cada vez más técnicas, con datos capturados mediante el seguimiento de las ondas cerebrales. Este avance también significa que los datos son comerciables, y los datos cerebrales capturados ya están siendo comprados y vendidos por empresas en el espacio de tecnologías portátiles de consumo, con pocas protecciones para los usuarios.

Como respuesta, Colorado recientemente aprobó una ley de privacidad pionera destinada a proteger estos derechos. La ley se enmarca en la Ley de Protección al Consumidor de Colorado, que tiene como objetivo proteger “la privacidad de los datos personales de los individuos mediante el establecimiento de ciertos requisitos para las entidades que procesan datos personales” e incluye protecciones adicionales para datos sensibles.

El lenguaje clave en la ley de Colorado es la expansión del término “datos sensibles” para incluir “datos biológicos” —que abarcan numerosas propiedades biológicas, genéticas, bioquímicas, fisiológicas y neurales.

Neuralink de Elon Musk es el ejemplo más famoso de cómo la tecnología se está integrando en la mente humana, aunque no está solo en el espacio, con Paradromics surgiendo como un competidor cercano, junto con dispositivos que han devuelto el habla a las víctimas de un derrame cerebral y ayudado a amputados a mover miembros protésicos con sus mentes. Todos estos productos son dispositivos médicos que requieren implantación y están protegidos por los estrictos requisitos de privacidad de HIPAA. La ley de Colorado se centra en el ámbito de la tecnología de consumo en rápido crecimiento y en dispositivos que no requieren procedimientos médicos, no cuentan con protecciones análogas y pueden comprarse y utilizarse sin supervisión médica de ningún tipo.

Hay docenas de empresas que fabrican productos que son tecnologías portátiles que capturan ondas cerebrales (también conocidas como datos neurales). Solo en Amazon, hay páginas de productos, desde máscaras para dormir diseñadas para optimizar el sueño profundo o promover el sueño lúcido, hasta cintas para la cabeza que prometen promover la concentración, y auriculares de biofeedback que llevarán tu sesión de meditación al siguiente nivel. Estos productos, por diseño y necesidad, capturan datos neurales mediante el uso de pequeños electrodos que producen lecturas de la actividad cerebral, algunos de los cuales utilizan impulsos eléctricos para impactar la actividad cerebral.

Las leyes en vigor para el manejo de todos esos datos cerebrales son prácticamente inexistentes.

“Hemos entrado en el mundo de la ciencia ficción aquí,” dijo la autora principal del proyecto de ley de Colorado, Representante Cathy Kipp. “Como con cualquier avance en la ciencia, debe haber límites”, agregó.

‘Momento ChatGPT’ para la tecnología cerebral del consumidor

Un estudio reciente de la Fundación NeuroRights encontró que de treinta empresas examinadas que fabrican tecnología portátil capaz de capturar ondas cerebrales, veintinueve “no imponen limitaciones significativas a este acceso”.

“Esta revolución en la neurotecnología de consumo se ha centrado en la creciente capacidad de capturar e interpretar las ondas cerebrales”, dijo el Dr. Sean Pauzauskie, director médico de la Fundación NeuroRights. Los dispositivos que utilizan electroencefalografía, una tecnología fácilmente disponible para los consumidores, es “un mercado de miles de millones de dólares que está previsto que se duplique en los próximos cinco años”, dijo. “En los próximos dos a cinco años, no es inverosímil que la neurotecnología pueda ver un momento ChatGPT”.

La cantidad de datos que se pueden recopilar depende de varios factores, pero la tecnología avanza rápidamente y podría llevar a un aumento exponencial en las aplicaciones, ya que la tecnología incorpora cada vez más la inteligencia artificial. Apple ya ha presentado patentes para AirPods que detectan actividad cerebral.

“Los datos cerebrales son demasiado importantes para dejarse sin regular. Reflejan el funcionamiento interno de nuestras mentes,” dijo Rafael Yusuf, profesor de ciencias biológicas y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, así como presidente de la Fundación NeuroRights y figura destacada en la organización ética de neurotecnología Morningside Group. “El cerebro no es solo otro órgano del cuerpo”, agregó. “Necesitamos involucrar a los actores privados para asegurarnos de que adopten un marco de innovación responsable, ya que el cerebro es el santuario de nuestras mentes.”

Pauzauskie dijo que el valor para las empresas radica en la interpretación o decodificación de las señales cerebrales recopiladas por las tecnologías portátiles. Como ejemplo hipotético, dijo: “si estuvieras usando auriculares que detectan la actividad cerebral, no solo Nike sabría que buscaste zapatos para corredores a partir de tu historial de navegación, sino que ahora también podría saber cuán interesado estabas mientras navegabas.”

Una ola de legislación de privacidad biológica puede ser necesaria< p>La preocupación a la que apunta la ley de Colorado podría llevar a una ola de legislación similar, con mayor atención a la mezcla de tecnologías en rápida evolución y la comercialización de datos de usuarios. En el pasado, los derechos y protecciones del consumidor han quedado rezagados con respecto a la innovación.

“Las mejores y más recientes analogías tecnológicas y de privacidad podrían ser las revoluciones de internet y genéticas para el consumidor, que en gran medida no se controlaron”, dijo Pauzauskie.

Un arco similar podría seguir los avances no controlados en la recopilación y comercialización de datos cerebrales del consumidor. El pirateo informático, los motivos de lucro corporativos, los acuerdos de privacidad que cambian constantemente para los usuarios y la falta de leyes que cubren los datos, representan todos riesgos importantes, dijo Pauzauskie. Bajo la Ley de Privacidad de Colorado, los datos cerebrales reciben los mismos derechos de privacidad que las huellas dactilares.

Según la Profesora Farinaz Koushanfar y la Profesora Asociada Duygu Kuzum del departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la UC San Diego, aún es demasiado pronto para comprender las limitaciones de la tecnología, así como las profundidades de la recopilación potencialmente intrusiva de datos.

El seguimiento de datos neuronales podría significar el seguimiento de un amplio rango de procesos y funciones cognitivas, incluidos pensamientos, intenciones y memorias, escribieron en una declaración conjunta enviada por correo electrónico. En un extremo, el seguimiento de datos neuronales podría significar acceder directamente a información médica.

El amplio rango de posibilidades es en sí mismo un problema. “Todavía hay muchas incógnitas en este campo y eso es preocupante,” escribieon.

Si estas leyes se generalizan, las empresas pueden no tener más remedio que revisar su estructura organizativa actual, según Koushanfar y Kuzum. Puede haber una necesidad de establecer nuevos oficiales de cumplimiento, e implementar métodos como la evaluación de riesgos, la auditoría de terceros y la anonimización como mecanismos para establecer requisitos para las entidades involucradas.

En el lado del consumidor, la ley de Colorado y cualquier esfuerzo posterior representan pasos importantes hacia una mejor educación de los usuarios, así como brindarles las herramientas necesarias para verificar y ejercer sus derechos en caso de infracción.

“La ley de privacidad [en Colorado] respecto a la neurotecnología podría ser una rara excepción, donde los derechos y regulaciones prevalecen antes de cualquier uso indebido o abuso generalizado de los datos de los consumidores,” dijo Pauzauskie.