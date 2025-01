Nueva API de la App Store otorga a los desarrolladores control sobre los catálogos de IAP.

Apple ha presentado una nueva API de Comercio Avanzado para compras dentro de la aplicación.

Apple ha anunciado su nueva API de Comercio Avanzado, diseñada para proporcionar a los desarrolladores de aplicaciones la capacidad de gestionar catálogos amplios de compras dentro de la aplicación o suscripciones.

El anuncio fue publicado en la página de desarrolladores de Apple, junto con los requisitos de elegibilidad. La API de Comercio Avanzado de Apple tiene como objetivo ayudar a los desarrolladores de aplicaciones con catálogos de contenido excepcionalmente grandes y experiencias de creación, así como aquellos que tienen suscripciones con complementos opcionales dentro de sus aplicaciones.

La nueva API de la empresa de iPhone permitirá una nueva forma de gestionar compras dentro de la aplicación, lo que significa que los desarrolladores ya no necesitarán depender de App Store Connect. Los desarrolladores podrán utilizar uno, o ambos, para gestionar sus compras dentro de la aplicación, siempre que reciban acceso a la API de Comercio Avanzado de Apple.

Lo que los desarrolladores podrán ofrecer y por qué importa la API

La API de Comercio Avanzado se puede utilizar con varios tipos de compras dentro de la aplicación, incluidas funciones premium y contenido adicional, así como bienes digitales. No hay mucha información disponible sobre la nueva API, pero parece permitir catálogos amplios de compras dentro de la aplicación y suscripciones sin la necesidad de tokens o monedas.

En el ámbito de los juegos móviles, por ejemplo, parece que los usuarios ya no estarán obligados a utilizar monedas digitales para obtener elementos en el juego. En su lugar, tendrían la opción de comprar elementos o mejoras directamente a través de compras dentro de la aplicación, evitando efectivamente la necesidad de un sistema de moneda en el juego.

El ejemplo que ofreció Apple sugiere que las aplicaciones de transmisión de video podrán ofrecer más opciones de paquetes para los usuarios. En lugar de depender de procesadores de pago de terceros y tener que enumerar cada opción de suscripción posible para cada creador de contenido o canal, los desarrolladores simplemente pueden ofrecer suscripciones como bienes digitales a través de compras dentro de la aplicación.

Según el sitio web de Apple, la API de Comercio Avanzado no afectará los términos comerciales existentes de los desarrolladores ni sus tasas de comisión. Sin embargo, parece que, si bien simplificaría los flujos de compra para los usuarios, bloquearía a los desarrolladores la posibilidad de evitar la comisión vendiendo tokens a través de tiendas en línea.

Las reglas de Apple dicen que las compras manejadas a través de la nueva API no pueden ser promocionadas en la App Store, y que no pueden utilizarse con ciertas características de la App Store. Esto significa que las compras dentro de la aplicación compartibles en familia y las pruebas de StoreKit en Xcode no se pueden utilizar.

El acceso a la nueva API de Apple se distribuirá por aplicación solo después de que se envíe una solicitud por parte del desarrollador de la aplicación. Aun así, la compañía tiene un estricto conjunto de requisitos de aplicación y elegibilidad que deben cumplirse, lo que significa que la nueva API no estará disponible para todos desde el principio.

Se aprenderá más sobre la nueva API una vez que los desarrolladores tengan la oportunidad de probar su implementación. Podría ser un cambio positivo para los desarrolladores y usuarios, pero existe la posibilidad de que alguna parte de esto signifique lazos más profundos con el sistema de pago y la comisión de Apple.

Requisitos de elegibilidad para la API de Comercio Avanzado

Según el sitio web de Apple, la API de Comercio Avanzado está destinada a proporcionar a los desarrolladores una forma poderosa de ofrecer su contenido y servicios en todo el mundo a través de compras dentro de la aplicación. Sin embargo, para usar la API, las aplicaciones de la App Store deben cumplir ciertos criterios. Específicamente, una aplicación debe utilizar compras dentro de la aplicación con uno de tres modelos comerciales elegibles.

Esto incluye aplicaciones con catálogos “excepcionalmente grandes” de compras únicas, así como aplicaciones con catálogos igualmente grandes de compras únicas. Aunque las aplicaciones pueden ofrecer contenido diferente, deberán cumplir con reglas comunes. Las aplicaciones elegibles deben ofrecer una o varias suscripciones, siendo cada una una compra dentro de la aplicación.

También son elegibles las aplicaciones que ofrecen suscripciones y contienen compras adicionales dentro de la aplicación. Como ejemplo, el sitio web de Apple Developer dice que una aplicación de entretenimiento que ofrece suscripciones, así como complementos de suscripción adicionales en forma de canales premium o contenido deportivo, sería elegible para la API de Comercio Avanzado.

Apple dice que la API de Comercio Avanzado solo se puede utilizar con aplicaciones que ya utilizan el sistema de comercio de la App Store. En cuanto al soporte del sistema operativo, las aplicaciones mismas deben ser compatibles con iOS 15, iPadOS 15, visionOS 1 o watchOS 8.

El impacto potencial de la nueva API de Apple

La API de Comercio Avanzado sin duda conducirá a una mayor flexibilidad en el área de compras dentro de la aplicación. Apple quiere dar a los desarrolladores de aplicaciones más opciones y diferentes formas de procesar compras dentro de la aplicación, un cambio que en última instancia simplificaría el flujo de compra para los usuarios finales.

A través de la API recién anunciada, los usuarios podrán comprar más fácilmente activos en el juego o suscribirse a sus creadores de contenido favoritos sin depender de sistemas complicados, sitios web externos o implementaciones de monedas en el juego, lo que permite una experiencia más simplificada.

Esto también significa que los desarrolladores ya no necesitarán gestionar o implementar sistemas de moneda virtual para sus juegos a menos que así lo decidan. Sin embargo, los requisitos de elegibilidad de Apple son bastante rigurosos, y las solicitudes de acceso a la API se manejan de forma individual, lo que significa que es probable que no veamos cambios significativos en las compras dentro de la aplicación en el futuro cercano.

La decisión de los desarrolladores de adoptar o no la nueva API de Comercio Avanzado aún está por verse. Todo depende de los detalles finos y de implementación que surgirán en las próximas semanas.