Nueva apariencia más limpia para la aplicación de Google en Android con rediseño de carrusel.

Google está dando a su aplicación de Android un pequeño cambio de imagen, y todo se trata de hacer las cosas más ordenadas y agradables a la vista. El foco de esta actualización es el carrusel, esa útil fila de accesos directos que se encuentra justo debajo de la barra de búsqueda.

Anteriormente, este carrusel era un poco caótico. Apretujaba cinco accesos directos, cada uno con su propio icono, un nombre completo e incluso una breve descripción. Era mucho para asimilar, y la combinación de texto en mayúsculas y minúsculas no ayudaba. Para empeorar las cosas, a menudo el carrusel se dividía en dos filas, haciendo que la aplicación se sintiera desordenada y apretada.

Ahora, Google está tomando un ejemplo de su libro de jugadas de iOS y simplificando las cosas. El nuevo carrusel cuenta con solo cuatro accesos directos, representados por iconos simples y coloridos. Sin más texto, solo visuales claros que transmiten el mensaje. Reconocerás la mayoría de estos accesos directos como formas de acceder a diferentes funciones de Google Lens, mientras que el último es una útil herramienta de Búsqueda de Sonido.

(Izquierda) Accesos directos de la aplicación de Google antes de la rediseño versus el nuevo diseño de carrusel (derecha) | Crédito de la imagen derecha – 9to5Google

Una de las mejores cosas de este cambio es que ahora puedes ver los cuatro accesos directos de una vez. Ya no más desplazamientos hacia adelante y hacia atrás a menos que recientemente hayas tomado una captura de pantalla que quieras analizar. Esto no solo hace que la aplicación se vea menos desordenada, sino que también da más prominencia a las tarjetas “Tu Espacio” debajo, que ofrecen acceso rápido a información personalizada. Este diseño de carrusel más limpio ha formado parte de la aplicación de Búsqueda de Google en iOS desde hace un tiempo y finalmente está llegando a Android. Si estás ansioso por probarlo, lo puedes encontrar en la última versión beta de la aplicación de Google (versión 15.34). Solo ten en cuenta que aún no se ha implementado en la versión estable, por lo que podría ser un poco áspero en los bordes.

Aunque esta actualización puede parecer pequeña, es un cambio bienvenido para los usuarios de Android que han estado deseando una experiencia de aplicación de Google más pulida y amigable para el usuario. Muestra que Google está prestando atención a los pequeños detalles y está comprometido a hacer que sus aplicaciones se vean y se sientan lo mejor posible.

Será interesante ver cómo responden los usuarios a este nuevo diseño y si Google decide implementar cambios similares en otras partes de la aplicación. Por ahora, los usuarios de Android pueden disfrutar de una aplicación de Google un poco más limpia y simplificada, haciendo que sus búsquedas y descubrimientos sean un poco más fluidos.

