Nuestros 6 lanzamientos favoritos del 2024 llevaron a Apple en nuevas direcciones

<p>2024 ha sido muy productivo para Apple. Durante este año, la compañía lanzó nuevos iPhones, AirPods y Apple Watches, actualizó casi por completo su línea de iPads, renovó la mayoría de sus Macs y lanzó un dispositivo completamente nuevo en una categoría diferente. Si bien algunos de estos lanzamientos fueron naturalmente decepcionantes, muchos de sus dispositivos más nuevos ofrecen un valor increíble a precios razonables. Sin mencionar los avances tecnológicos realizados en toda la línea. Con el año llegando a su fin y Apple terminando con nuevos hardware, vamos a mirar hacia atrás y destacar los seis lanzamientos más notables en los últimos 12 meses.</p> <p>Apple Vision Pro</p> <p>La visión de Apple para el futuro empezó a materializarse casi inmediatamente. A pesar de revelar su casco Vision Pro durante la WWDC de 2023, la compañía comenzó a vender su primer ordenador espacial a principios de febrero con mucha expectación y muchas esperanzas. El innovador casco marcó el comienzo de un nuevo capítulo en Apple que recién está comenzando.</p> <p>Aunque las masas aún no han adoptado este dispositivo de $2,499, simplemente no se puede ignorar la tecnología impresionante que ofrece. Esto incluye más de una docena de sensores y cámaras que mapean el mundo físico en tiempo real, con la ayuda de los chipsets R1 y M2. Además de sus pantallas de alta resolución que maximizan la inmersión del usuario al ver contenido compatible. Como era de esperar, el Vision Pro también ofrece una estrecha relación con el ecosistema de Apple, lo que le permite reflejar sin problemas la pantalla de su Mac, disfrutar de una reproducción de audio sin pérdidas con los AirPods Pro 2 y más.</p> <p>Por lo tanto, aunque este casco aún no es un éxito de ventas, Apple podría abordar sus deficiencias reduciendo su precio y peso con futuras iteraciones. Independientemente de cómo se desarrolle la línea temporal de este producto, sigue siendo posiblemente el lanzamiento más emocionante de Apple en 2024 y una base sólida para una potencial era espacial por delante.</p> <p>iPad Pro M4</p> <p>El siguiente lanzamiento notable llegó en mayo, cuando Apple lanzó su dispositivo de consumo más delgado hasta la fecha (ignorando el Paño de Pulir). El iPad Pro M4 logra ofrecer uno de los diseños de tabletas más elegantes del mercado al tiempo que proporciona a los usuarios un procesador de escritorio y posiblemente la experiencia más rápida en esta categoría. Junto con el nuevo panel OLED en tándem, soporte para Apple Pencil Pro y la opción de pantalla texturizada Nano, el iPad Pro nunca ha sido tan ligero, delgado o potente.</p> <p>AirPods 4 con ANC</p> <p>Avanzando hasta septiembre: Apple trae la cancelación activa de ruido (ANC) a sus AirPods de nivel de entrada por primera vez como un complemento opcional que tiene un costo adicional. A pesar de costar solo $179, los AirPods 4 con ANC ofrecen múltiples ventajas que hasta ahora eran exclusivas de la variante AirPods Pro 2 de $249. Estas incluyen una funda de carga habilitada para Find My, soporte para carga inalámbrica a través de Qi y el cargador del Apple Watch, la función de Audio Adaptativo y más. Por lo tanto, los clientes que no les gusten las puntas de oído de silicona o que no quieran gastar una fortuna en unos auriculares inalámbricos verdaderos finalmente pueden disfrutar de ANC y otros beneficios de nivel Pro a través de los AirPods 4 de nivel de entrada.</p> <p>iPhone 16 y 16 Plus</p> <p>También en septiembre, Apple reveló la serie iPhone 16. Si bien las ediciones Pro y Pro Max son sin duda los modelos de gama más alta, las variantes regulares iPhone 16 y iPhone 16 Plus son probablemente más prominentes en esta ocasión. Para empezar, ofrecen el punto destacado más interesante de 2024: el botón de Control de Cámara, que fácilmente podría haber sido exclusivo de la versión Pro. También han eliminado el interruptor de silencio a favor del botón de Acción. Así que, más allá de los biseles más finos, la frecuencia de actualización de 120Hz, la pantalla siempre encendida y el objetivo trasero telefoto (y a pesar de su precio más asequible), el iPhone 16 y 16 Plus son bastante Pro para la mayoría de los usuarios. Además de que ofrecen opciones de colores vibrantes, ya que los usuarios de iPhone Pro están limitados a tonos apagados y aburridos.</p> <p>iOS 18</p> <p>Aunque Apple lanzó una gran cantidad de hardware innovador este año, tampoco podemos ignorar los desarrollos realizados en el departamento de software. A finales de septiembre, la empresa lanzó la versión estable de iOS 18, que incluye una amplia variedad de funciones muy solicitadas y desde hace mucho tiempo. Algunas de nuestras favoritas incluyen una pantalla de inicio y un Centro de Control verdaderamente personalizables, soporte para RCS, marcado T9, grabación de llamadas telefónicas, Notas de Matemáticas, reflejo de dispositivo y notificaciones con macOS Sequoia, una aplicación independiente de Contraseñas y más.</p> <p>Pero el centro de atención es Apple Intelligence, la primera incursión de Apple en el mundo de la inteligencia artificial y un matrimonio de hardware y software como nunca hemos visto antes. Se está implementando lentamente durante varios meses, pero los usuarios de iPhone 16 y 15 Pro ya tienen acceso a una increíble suite de funciones de IA, que incluyen Genmoji, integración nativa de ChatGPT, Herramientas de Escritura y resúmenes de notificaciones. Apple Intelligence convierte a iOS 18 de un gran lanzamiento en uno revolucionario.</p> <p>Mac mini M4</p> <p>Por último, pero no menos importante, Apple cerró 2024 con su Mac más pequeño y grande hasta el momento: el M4 Mac mini. Lanzado el 29 de octubre con un chip mejorado y un diseño completamente nuevo, Apple logró reducir significativamente el tamaño de su Mac más pequeño por primera vez en 14 años. Por lo tanto, no solo el Mac mini M4 incorpora algunos de los chipsets de consumo más rápidos de Apple hasta la fecha, sino que ahora tiene un área de solo 25 pulgadas cuadradas. Con el mismo precio inicial de $599 (o $499 para educación), los clientes ahora pueden tener un Mac asequible sin sacrificar la estética o el rendimiento.</p> <p>Un año de cambios</p> <p>El tema más destacado de Apple para 2024 fue fabricar los mismos dispositivos premium, pero a un precio de entrada más bajo. Los AirPods 4 con ANC, iPhone 16 y 16 Plus, y Mac mini M4 ofrecen todos un rendimiento similar al de los modelos Pro sin dejar un agujero en el bolsillo de los clientes. Son productos que podemos recomendar con confianza a los compradores indecisos, ya que ya no se pierden funciones básicas o atractivas, al menos en su mayoría. Sin embargo, la compañía también sigue ofreciendo dispositivos de alta gama para aquellos interesados, como los iPhones Pro, iPads, MacBooks y el casco Vision.</p> <p>Apple también cambió su filosofía de software este año al abrir el iPhone. iOS ahora se asemeja más que nunca a Android OS en términos de personalización, lo que lo hace más atractivo para aquellos que consideran cambiar de plataforma. Si bien las primeras tandas de ventajas de Apple Intelligence han sido generalmente decepcionantes, iOS 18 tiene muchas otras funciones que elevan el lanzamiento, independientemente de la IA.</p> <p>Con 2024 ya en el pasado, ahora podemos anticipar los lanzamientos del próximo año, que se rumorea que incluirán más Macs M4, la serie iPhone 17 con un nuevo Air, AirPods Pro 3, AirTag 2, nuevas funciones de Apple Intelligence y más.</p>