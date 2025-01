‘Nuestra propia voz’: Se lanza organización de apoyo a periodistas indígenas en Canadá

Cinco periodistas indígenas veteranos han lanzado una nueva organización dedicada a apoyar y representar a otros narradores de las Primeras Naciones, Métis e Inuit.

La Asociación de Medios Indígenas de Canadá, o IMAC, representará a periodistas y medios indígenas a nivel federal, abogará por una mejor cobertura de las comunidades indígenas por parte de los medios de comunicación convencionales y abogará por la implementación del Artículo 16 de la UNDRIP, según dijo la organización en un comunicado de prensa.

El IMAC también quiere hacer que las carreras en los medios de comunicación sean más sostenibles para los narradores indígenas.

La miembro fundadora y secretaria Eden Fineday dijo que, aunque existen organizaciones que apoyan a los periodistas en general, una asociación dirigida y enfocada en los indígenas es necesaria.

“A menudo, nos invitan a sentarnos en las mesas de otros, y apreciamos eso. Pero necesitábamos construir nuestra propia mesa a nuestra manera porque tenemos necesidades tan únicas y somos un grupo tan pequeño”, dijo a Stephen Quinn, el presentador de The Early Edition de CBC.

“Queríamos; necesitábamos abogar por nosotros mismos con nuestra propia voz.”

VER | Eden Fineday comparte planes para IMAC:

Nuevo lanzamiento de una asociación nacional de medios para periodistas indígenas

La co-fundadora de la Asociación de Medios Indígenas de Canadá, Eden Fineday, dice que había una necesidad de un organismo nacional que representara las voces de narradores de las Primeras Naciones, Inuit y Métis.

Fineday, editora del medio indígena IndigiNews, liderará la asociación con la ayuda de sus colegas periodistas Francine Compton, Kerry Benjoe, Maureen Googoo y Katherine Ross.

Según una encuesta de 2024 de la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ), que apoya a periodistas en Canadá de todos los orígenes, alrededor del 3.5 por ciento se identifica como indígena. El censo canadiense de 2021 encontró que los indígenas representaban alrededor del cinco por ciento de la población total del país.

Candis Callison, profesora asociada de la Universidad de B.C. y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en periodismo, medios y discurso público indígena, dijo que aunque la CAJ ciertamente ofrece apoyo, en Canadá faltaba gravemente una red de periodistas indígenas en el panorama mediático.

“Desde la pandemia, cuando hemos tenido lo que ha sido ampliamente considerado una rendición de cuentas para el periodismo, muchos periodistas negros e indígenas y otras personas de color que trabajan en el periodismo han hablado, y continúan hablando”, dijo Callison, una periodista Tahltan.

En los últimos años, periodistas BIPOC (negros, indígenas y personas de color) han compartido públicamente historias sobre lenguaje y acciones de odio y racismo en las redacciones, en el campo y en línea.

“Tener una asociación como esta que se centre realmente en los periodistas indígenas, en las historias indígenas y en las comunidades indígenas espero que aborde algo de eso”, dijo Callison.

Callison dijo que las historias que los periodistas indígenas suelen contar, o al menos quieren contar, difieren mucho de las de sus colegas no indígenas.

“Para mí, esas son diferencias clave en cómo los periodistas indígenas hacen su trabajo.”

Por esa razón, esta organización es necesaria para ayudar a enaltecer ese trabajo, dijo.

“Los indígenas no han sido bien representados por los medios de comunicación, tanto históricamente como actualmente, en varios temas, y sin embargo, los indígenas continúan siendo noticia de primera plana en muchos tipos de historias diferentes.

“Creo que imaginar el futuro es algo … realmente emocionante.”