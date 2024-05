NSA: Al igual que las fuerzas de defensa, las CAPFs también necesitan ‘coordinación’ | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El Asesor de Seguridad Nacional Ajit Doval el viernes abogó por asegurar las fronteras en el lado norte y oeste mediante el uso de tecnología como multiplicador de fuerza y mejorando el compromiso con los residentes de la frontera, mientras subrayaba el vínculo crucial entre las fronteras seguras y el objetivo de la India de convertirse en una economía de $10 billones en los próximos 10 años.

Durante la conferencia anual Rustomji en la 21ª Ceremonia de Investidura de la BSF, Doval también mencionó la idea de “jointness” entre diferentes fuerzas de policía armada central (CAPF), donde pueden intercambiar roles como guardia de fronteras y seguridad interna, etc., dado que tienen entrenamiento, equipo y estructuras de mando similares. “No solo para ahorrar dinero, sino para lograr una mayor homogeneidad (entre las CAPF)”, declaró.

Aclarando que estaba planteando la idea de interoperabilidad entre las fuerzas centrales en su calidad de ex oficial de policía y no como Asesor de Seguridad Nacional, Doval dijo que ya se ha implementado en lo que respecta a las fuerzas de defensa.

“Tenemos un gran fuerza (CAPF) en total. También tienen los mismos tipos de deberes de interacción en muchos lugares, ya sea en adquisiciones, comunicaciones, entrenamiento, estandarización”, dijo. “En las fuerzas de defensa, están pensando en comandos de teatro… un comando conjunto del teatro, donde un oficial de la Fuerza Aérea probablemente está controlando unidades del Ejército y la Armada para el dominio”, destacó.

Al recordar la importancia que el gobierno de Modi ha dado a la seguridad fronteriza en los últimos 10 años, recordó cómo el PM pasa cada Diwali en las fronteras más lejanas, reuniéndose con funcionarios de la BSF, ITBP y unidades del Ejército destinadas allí. Además, el interés personal del PM ha asegurado que los gobernadores de los estados fronterizos y ministros del gabinete visiten las áreas fronterizas.

Cómo Israel recientemente logró frustrar el 99% de los ataques con misiles de Irán gracias a la tecnología, Doval abogó por importantes innovaciones tecnológicas para hacer las fronteras inexpugnables con sistemas fiables y en funcionamiento las 24 horas. Al señalar que la India no debe permitir que la vulnerabilidad de sus fronteras retrase su trayectoria de crecimiento como una potencia económica, dijo que la BSF debe ser la mejor en lugar de la más grande.”