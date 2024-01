Noticiero del Miércoles – The New York Times

Soldados muertos durante la construcción de la zona de seguridad

El ejército israelí sufrió su día más mortífero de la invasión terrestre a Gaza el lunes, al anunciar que 24 soldados habían muerto, unos 20 de ellos en una explosión dentro del territorio cerca de la frontera israelí.

La explosión ocurrió después de que militantes de Gaza dispararan hacia un tanque que custodiaba una unidad israelí que había estado colocando explosivos dentro de edificios palestinos en la frontera en el centro de Gaza con la intención de demolerlos, dijo el ejército israelí. En el tiroteo, los explosivos estallaron, matando a muchos de los soldados en el interior, dijo el ejército.

Israel quiere demoler muchos edificios palestinos cerca de la frontera para crear lo que describe como una “zona de seguridad” fronteriza de hasta aproximadamente seis décimas de milla para hacer menos probable los ataques de Hamas, según funcionarios. Eso reduciría efectivamente el tamaño de Gaza, un proceso al que se opone Estados Unidos.

Críticas: Para los palestinos, la práctica es cruel y evitaría que los gazatíes pudieran regresar a sus hogares. Los críticos dicen que la práctica es parte de un desdén más amplio por viviendas y propiedades civiles. Según estimaciones de la ONU, la mayoría de los edificios de Gaza resultaron dañados durante la guerra y más de 25,000 gazatíes han muerto, según funcionarios de Gaza.

En otras noticias de la guerra:

Más de medio millón de personas en Gaza enfrentan “hambre catastrófica”, dijo una agencia de ayuda de la ONU, y pidió un aumento crítico en la ayuda a medida que “crece el riesgo de hambruna”.

Una oficina de la ONU dijo que el trato de Israel a miles de detenidos palestinos, que estaban detenidos en condiciones “horribles” y, en algunos casos, liberados vistiendo solo pañales, podría equivaler a tortura.

Una periodista libanesa-australiana en la radiodifusora pública de Australia compartió una publicación de Human Rights Watch que criticaba a Israel. Un día después, se vio obligada a abandonar su puesto.

Turquía respalda la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN

El Parlamento de Turquía votó a favor de permitir que Suecia se una a la OTAN, acercando al país nórdico un paso más para entrar en la alianza militar y aliviando un punto muerto diplomático que ha ensombrecido las relaciones de Turquía con EE. UU. y ha obstaculizado los esfuerzos occidentales de aislar a Rusia por su guerra en Ucrania.

La medida haría que Hungría sea el único miembro de la OTAN que no ha aprobado la adhesión de Suecia, privando a la alianza de la unanimidad requerida para agregar un miembro. La aprobación del proyecto de ley es un gran momento para la alianza, allanando el camino para ampliar su disuasión contra Rusia.

Citable: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en un comunicado que recibió con satisfacción la noticia de Turquía. Pero, dijo, “También cuento con que Hungría complete su ratificación nacional lo antes posible”.

Alto tribunal de Alemania prohíbe financiación pública para partido neonazi

La Corte Constitucional Federal de Alemania despojó al partido neonazi Die Heimat, que significa la Patria, del derecho a financiamiento público y de las ventajas fiscales que normalmente se extienden a las organizaciones políticas. La decisión podría proporcionar un plan para los esfuerzos del gobierno para frenar un resurgimiento de la extrema derecha.

El partido ya era demasiado pequeño para recibir financiación pública, pero el caso fue observado de cerca porque podría tener implicaciones para contrarrestar a Alternativa por Alemania, o AfD, un partido de extrema derecha mucho más popular. Alemania usa la financiación pública de los partidos para disminuir el poder de las donaciones privadas.

En Francia: Un automóvil se estrelló contra una barrera instalada por agricultores franceses en protesta ayer, matando a una mujer e hiriendo a su esposo e hija. Las protestas reflejaron manifestaciones en Alemania, impulsadas por una sensación de marginación entre los agricultores que la extrema derecha ha sido rápida en explotar.

ULTIMAS NOTICIAS

En el Mundo

The Times reunió 121 menús de restaurantes en todo Estados Unidos. Juntos, ofrecen una visión de los gustos y valores de los comensales de hoy, a quienes les gustan el caviar, el pollo frito y el yuzu, y aprecian una variedad de bebidas sin alcohol.

NOTICIAS DEPORTIVAS

La liga de fútbol más vista en los Estados Unidos: Cómo la Premier League superó a Liga MX, la liga mexicana.

Alexander Zverev: Sigue ganando en el Abierto de Australia, pero nadie quiere hablar sobre su próximo juicio por un cargo de abuso doméstico.

Golf: Nick Dunlap se convirtió en el primer aficionado en 33 años en ganar un torneo de la PGA Tour cuando prevaleció en La Quinta, California.

‘Oppenheimer’ lidera las nominaciones al Oscar

Los premios de la Academia otorgaron 13 nominaciones a “Oppenheimer” de Christopher Nolan, la mayor cantidad para cualquier película, aunque no obtuvo una nominación a mejor película. “Barbie” tuvo ocho nominaciones.

“Poor Things”, una vuelta de tuerca a la historia de Frankenstein, recibió el segundo mayor número de nominaciones: 11, incluida una por mejor película. Se unió en la categoría de mejor película junto a “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Past Lives” y “The Zone of Interest”.

Las empresas de streaming dominaron. Netflix recibió 18 nominaciones, incluidas distinciones para cortometrajes. Apple TV+ recibió 13 nominaciones, con “Killers of the Flower Moon” obteniendo 10 y “Napoleon” tres. La división de MGM de Amazon recibió cinco. Aquí está un resumen completo.

Para más información: Cillian Murphy estaba en la casa de sus padres en Cork, Irlanda, cuando se enteró de que había sido nominado al Oscar al mejor actor. Lee cómo se sintió.

RECOMENDACIONES

