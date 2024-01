Noticias en vivo sobre Israel-Hamas: El asesinato de Saleh al-Arouri en Beirut conlleva riesgos para Israel

Muchos israelíes dieron la bienvenida al asesinato de un alto funcionario de Hamas en Beirut como un paso necesario, e incluso inevitable, en la campaña para destruir a Hamas que Israel ha estado librando desde los brutales ataques del 7 de octubre del grupo terrorista.

Pero algunos analistas dijeron que el asesinato del funcionario, Saleh al-Arouri, el martes conlleva riesgos para Israel y los beneficios no están claros. El asesinato parecía poner en hielo cualquier conversación entre Israel y Hamas sobre la liberación de más rehenes tomados el 7 de octubre, otro revés para familias que esperan desesperadamente que sus seres queridos regresen a casa.

El fallecimiento de Al-Arouri, un estratega clave y enlace con los patrocinadores iraníes de Hamas, fue un golpe para el grupo, dijeron los analistas, pero ya se había recuperado. Y el asesinato aumenta las tensiones a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano, hogar de Hezbolá, otro grupo respaldado por Irán que ha librado guerras con Israel. Los frecuentes disparos de cohetes de Hezbolá han obligado a evacuar comunidades en la frontera, y el grupo ha advertido que cualquier asesinato en Líbano provocaría una fuerte respuesta.

Aun así, miembros del gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu dieron la bienvenida al asesinato y al despliegue de fuerza que mostraba. “Así perecerán tus enemigos, Israel”, escribió en las redes sociales Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de extrema derecha, citando el Antiguo Testamento.

Danny Danon, miembro del Parlamento del partido Likud de Netanyahu, escribió: “Todos los involucrados en la masacre de octubre deberían saber que los alcanzaremos y ajustaremos cuentas.”

Israel no ha asumido la responsabilidad del ataque que mató a Al-Arouri y varios camaradas, pero funcionarios de Hamas, Líbano y Estados Unidos han dicho que Israel estaba detrás de ello, algo que los israelíes parecen dar por sentado.

El miércoles, el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller dijo en una rueda de prensa diaria que Estados Unidos no había sido prevenido del ataque. “Seguimos creyendo que no es interés de Hezbolá, del mismo modo que no lo es de Israel, escalar este conflicto de ninguna manera”, dijo.

Dado los múltiples riesgos y beneficios poco claros, Ehud Olmert, ex primer ministro, cuestionó por qué se tomó la decisión de matar a Al-Arouri ahora. Su enfoque siempre había sido Cisjordania, no Gaza, dijo.

“¿Era tan importante? No estoy tan seguro”, dijo Olmert. “Hay lugar para hacer esta pregunta. ¿Era urgente? ¿Era importante hacer esto ahora? ¿Y era más importante que otras cosas?”

Muchas familias de rehenes son cada vez más escépticas sobre las promesas de Netanyahu de hacer del retorno de los cautivos una prioridad en la guerra, y temen que puedan ser asesinados o maltratados en represalia por el asesinato.

“Por supuesto que esto no ayuda, sino que duele”, dijo Lior Peri, cuyo padre, Chaim, de 79 años, fue secuestrado del kibutz Nir Oz. “No sé quién está a cargo y da la orden, pero definitivamente no están pensando en los rehenes.”

“Apuesta” es como tituló el periódico israelí Yediot Ahronoth el asesinato el miércoles.

Los solados libaneses en el lugar de una explosión que mató a Saleh al-Arouri, un alto líder de Hamas, a las afueras de Beirut el martes.Crédito … Marwan Tahtah / Getty Images

“De todas las posibles reacciones que Hamas puede tomar, la más desconcertante es con respecto a los rehenes”, escribió el columnista Nachum Barnea. “La discusión de que el asesinato suavizará la postura de Sinwar es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos” escribió, refiriéndose al líder de Hamas, Yahya Sinwar, agregando que el asesinato probablemente “retrasará, o incluso hará fracasar, las negociaciones” para su liberación.

El martes por la noche, en el momento en que tuvo lugar el ataque, el Sr. Netanyahu se reunió con representantes de familias de rehenes y les dijo que los esfuerzos por liberar a sus seres queridos continuaban. “Los contactos se mantienen; no se han interrumpido”, dijo.

Israel, familiarizado con el ciclo aparentemente interminable de ataques y contraataques en el Medio Oriente, se prepara para la represalia.

Muchos residentes que viven a lo largo de la frontera norte con Líbano ya han sido desplazados de sus hogares durante meses debido a los disparos de cohetes de Hezbolá, con quien Mr. Arouri trabajó estrechamente.

Después del asesinato, el contralmirante Daniel Hagari, el portavoz jefe del ejército israelí, dijo en una conferencia televisada que las fuerzas israelíes estaban “en muy alto estado de alerta en todos los frentes, para acciones defensivas y ofensivas.” Hizo hincapié en que Israel está “centrado en luchar contra Hamas”, en lo que algunos analistas israelíes interpretaron como una sugerencia de que no buscaba una guerra más amplia con Hezbolá.

El apoyo público israelí para destruir Hamas es amplio pero no irrestricto: después de casi tres meses de guerra en Gaza y en medio de la creciente presión internacional para limitar el número creciente de víctimas civiles palestinas, muchos israelíes comienzan a plantear en voz alta preguntas sobre si el objetivo es realista y si el país podría soportar el costo que llevaría alcanzarlo.

La mayoría de los principales líderes de Hamas dentro de Gaza han eludido la captura, y aunque Israel ha comenzado a retirar algunas tropas del enclave en lo que parece ser el comienzo de un cambio hacia una nueva etapa de la guerra, pocos en el país estaban preparados para un conflicto de esta duración y con tan altas bajas.

Michael Crowley contribuyó con informes.

— Roni Caryn Rabin reportando desde Tel Aviv