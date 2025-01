Nota Roja: Americanos y chinos comparten chistes en ‘TikTok alternativo’ mientras se avecina la prohibición en EE. UU.

La creciente popularidad de RedNote no está garantizada para durar, aunque. No hay motivo para asumir que no enfrentará represalias por las mismas razones que TikTok: preocupaciones de que podría ser utilizado por China para espiar a los estadounidenses. No está claro por cuánto tiempo Beijing estaría abierto a tales intercambios sin trabas: el control de internet es clave para su régimen represivo. La ironía de la situación fue señalada por un usuario chino, que publicó: “¿No tenemos un (fuego) muro? ¿Cómo es posible que tantos extranjeros puedan entrar, cuando claramente no puedo salir?” Por lo general, los usuarios chinos de internet no han podido interactuar directamente con extranjeros. Plataformas globales como Twitter e Instagram y motores de búsqueda como Google están bloqueados en China, aunque la gente usa VPNs para evitar estas restricciones. Temas sensibles, desde la historia hasta la disidencia, o cualquier cosa considerada crítica contra el gobierno chino y el Partido Comunista en el poder, son rápidamente censurados. No está claro cuánto está censurado RedNote, es utilizado principalmente por mujeres jóvenes y de mediana edad en China, donde comparten imágenes y videos. No es como Weibo, otra aplicación china, donde las discusiones y la expresión de quejas son mucho más comunes, lo que lleva a que las publicaciones a menudo sean eliminadas. Pero un puñado de nuevos usuarios de RedNote dicen que ya han recibido informes de que sus publicaciones han violado las pautas, incluido uno que preguntó en una publicación si la aplicación era “amigable con la comunidad LGBT”. Otro dijo que había preguntado “¿Qué piensan los chinos sobre la gente gay?” y recibió una notificación similar, de que habían violado las pautas de “orden moral público”. Y los usuarios chinos siguen recordándoles a los estadounidenses en la aplicación “no mencionar temas sensibles, como política, religión y drogas”. Un usuario chino también les aconsejó que se adhieran a la “política de una China”, el pilar diplomático de la relación entre EE. UU. y China, según el cual EE. UU. reconoce y tiene lazos formales con China en lugar de Taiwán, la isla auto gobernada que Beijing reclama como propia.