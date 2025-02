Nota para Nuestros Lectores – Mundo en Línea

Una nota a nuestros lectores, de la CEO Goli Sheikholeslami y el Editor en Jefe Juan F. Harris:

POLITICO ha sido objeto de debate en X esta semana. Algo de ello ha sido mal informado, y algo ha sido completamente falso. Vamos a aclarar la situación.

POLITICO es una empresa de propiedad privada. Nunca hemos recibido ningún financiamiento del gobierno, ni subvenciones, ni becas, ni donaciones. Ni un solo centavo, nunca, en 18 años.

Millones de personas alrededor del mundo leen nuestro periodismo en POLITICO.com, POLITICO.EU y en boletines informativos. Es apoyado por publicidad y patrocinios.

POLITICO Pro es diferente. Es un servicio de suscripción profesional utilizado por empresas, organizaciones y, sí, algunas agencias gubernamentales. Se suscriben porque les ayuda a ser mejores en sus trabajos, ayudándoles a realizar un seguimiento de políticas, legislación y regulaciones en tiempo real con noticias, inteligencia y una gama de productos de datos. En su esencia, POLITICO Pro trata de transparencia y responsabilidad: Iluminando el trabajo de agencias, reguladores y tomadores de decisiones en todo nuestro vasto gobierno federal. Empresas y entidades dentro del gobierno lo encuentran útil mientras navegan por el caótico panorama regulador y legislativo. Es así de simple.

La mayoría de los suscriptores de POLITICO Pro están en el sector privado. Provienen de todo el espectro ideológico y se suscriben por una razón: valor. Y el 90 por ciento renueva cada año porque confían en nuestro reportaje, datos e ideas.

Las agencias gubernamentales que se suscriben lo hacen a través de procesos estándar de adquisición pública, igual que cualquier otra herramienta que compren para trabajar de manera más inteligente y eficiente. Esto no es financiamiento. Es una transacción, igual que el gobierno compra investigaciones, equipos, software e informes de la industria. Algunas voces en línea están deliberadamente propagando mentiras. Seamos claros: POLITICO no tiene dependencia financiera del gobierno y no tiene agendas ocultas. Cubrimos política y política —eso es nuestro trabajo.

Estamos tan orgullosos de nuestros periodistas y de la conexión que tenemos con ustedes, nuestros lectores.

Apoyamos nuestro trabajo, nuestros valores y nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia —los mismos principios que impulsan un gran periodismo y un gran negocio.

Ahora, de vuelta al trabajo.

Goli Sheikholeslami, CEO

Juan Harris, Editor en Jefe

