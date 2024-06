‘Nos dieron libertad’ – Veteranos del Día D celebrados en Normandía

Hace 3 horas

Katya Adler, Editora de BBC Europa

Marianne Baisnee

Los veteranos que sobrevivieron al Día D, incluido Steve Melnikoff, han sido la atracción principal en Normandía esta semana

¡Es imposible no ser barrido por la calidez y la energía en las aldeas de piedra a lo largo de la costa de Normandía en este 80 aniversario del Día D!

Banderas británicas, estadounidenses y canadienses ondean desde los jardines y farolas hasta donde alcanza la vista. La música de los años 40 se escucha en las plazas de los pueblos, mientras que los caminos rurales rugen con columnas y más columnas de jeeps militares de la Segunda Guerra Mundial.

Los conducen hombres y mujeres que ríen y saludan desde todas partes de Europa. Alemanes, holandeses, belgas y británicos de todos los ámbitos de la vida que esta semana han optado por vestir uniformes militares aliados de la Segunda Guerra Mundial para honrar a los 150.000 soldados que desembarcaron aquí en la Francia ocupada por los nazis el 6 de junio de 1944, cambiando así el curso de Europa en el siglo XX.

Qué diferente se ve todo ahora. Después de décadas de europeos prometiendo “nunca más”, la guerra ha regresado a este continente en una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Hace ochenta años, Alemania era el enemigo. Rusia, un aliado clave. Su victoria pírrica en el frente oriental fue fundamental, al igual que el asalto aliado en el frente occidental que siguió al Día D, en la caída de la Alemania nazi.

Sin embargo, este jueves, en la ceremonia internacional oficial del Día D, el canciller alemán Olaf Scholz se situará junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el heredero del trono británico, el príncipe William.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también ha sido invitado. Vladimir Putin de Rusia, de manera más notable, no.

La oficina del presidente Macron insiste en que el sacrificio de la Unión Soviética y su contribución a la victoria se honrará este año como siempre. Pero dice “se recordará que el frente del Este no fue solo Rusia, sino también los ucranianos, los bielorrusos y todos los demás países que formaron parte de la URSS.”

El dolor y la humillación de la ocupación, la privación de libertad que enfrenta o amenaza a millones en Ucrania, es algo que los normandos comprenden demasiado bien. Se aseguran de que las generaciones más jóvenes aprecien lo que los soldados aliados arriesgaron y perdieron para liberarlos.

“Nos dieron nuestra libertad”

Vanessa Foulon, retratada con su esposo Sébastien y su hijo Ruben, ha sido conmovida hasta las lágrimas

La atracción principal en Normandía esta semana ciertamente no son los líderes mundiales. Son los veteranos que sobrevivieron al Día D, los más jóvenes de los cuales tienen ahora más de 90 años. Dondequiera que viajen a lo largo de la costa, son agasajados, fotografiados y ad…

Helena, Kajali y Kate se preparan para eventos del Día D en Omaha

En Omaha beach, encontré a un grupo de jóvenes europeos ensayando energéticamente una presentación de testimonios del Día D, incluido un niño francés, un soldado aliado, un asustado joven conscripto alemán y un luchador de la resistencia, como parte de la ceremonia internacional del jueves.

¿Por qué se habían ofrecido como voluntarios para el proyecto? Como nacional alemana-austriaca, Helena me dijo que sentía importante enviar un mensaje de paz.

“¡Libertad para todos!” fue la prioridad sincera para Kate de Ucrania.

Pero 80 años después del Día D, las nubes de tormenta penden pesadamente sobre Europa. Si el presidente Putin resulta victorioso en Ucrania, naciones cercanas como Estonia, Letonia y Lituania temen que puedan ser las siguientes.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha dependido de los EE. UU. para respaldar en términos de seguridad. Pero las elecciones en Washington se acercan rápidamente. Si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, ha dejado claro a los líderes europeos que no deben dar nada por sentado.

Informe adicional de Kathy Long y Marianne Baisnee