Norwegian Cruise Line Revela Detalles de 24 Cruceros Intensivos en Puertos de Asia

Modo Oscuro/Claro

(23/05/24)

Norwegian Cruise Line (NCL) ha revelado detalles

de más de 24 nuevos cruceros intensivos en puertos por todo

Asia, para un total de 85 viajes en Asia Pacífico desde septiembre de 2024

hasta marzo de 2026 en barcos nuevos en la región, el Norwegian Spirit,

Sun y Sky.

NCL operará una temporada extendida de

viajes desde 15 puertos de salida, incluyendo

Auckland, Nueva Zelanda; Bali, (Benoa) Indonesia; Bangkok (Laem

Chabang), Tailandia; Manila, Filipinas; Papeete (Tahití), Polinesia

Francesa; Seúl (Incheon), Corea del Sur; Singapur; Taipei

(Keelung), Taiwán; Tokio y Yokohama, Japón; Vancouver, Canadá;

Sídney, Melbourne y por primera vez, Cairns, Australia, y

Lautoka, Fiji.

Los nuevos cruceros de 9 a 19 días ofrecen a los pasajeros un

promedio de 10 horas en puerto en más de 60 destinos, incluyendo

llamadas por primera vez de NCL a Albany, Busselton, Fremantle, Port Douglas y

Townsville, Australia; Matsuyama y Niigata, Japón; Aitutaki en

las Islas Cook; y Suva, Fiji.

Norwegian Spirit en la Bahía de Yokohama, Japón

Durante 18 meses, la temporada también contará con

36 pernoctaciones en puertos en Asia Pacífico en 11 lugares únicos, incluyendo Osaka, Japón, donde los pasajeros pueden explorar

más de 1,600 templos e historia fascinante; Himeji, Japón, hogar de

el Castillo de Himeji, el icónico sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO; y

Tokushima, Japón, donde los pasajeros pueden disfrutar de una gran variedad de

especialidades culinarias, así como aprender sobre la profunda historia y cultura de la ciudad

e incluso visitar el Templo Tatsue-ji.

Otras llamadas nocturnas incluyen Hong Kong, Bangkok (Laem Chabang), Tailandia,

así como Bali y Lombok en Indonesia.

“En respuesta a la fuerte demanda de Asia como destino,

estamos emocionados de lanzar 24 nuevos itinerarios inmersivos,

como parte de nuestra oferta más extensa en Asia hasta la fecha”,

dijo Ben Angell, Vicepresidente y Director Gerente de Norwegian

Cruise Line APAC. “Demostrando nuestro compromiso continuo con la región como destino y mercado emisor, NCL ahora ofrece 85 viajes en Asia Pacífico

desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026 en tres barcos

y quince puertos de salida, incluyendo Bali, Papeete, Tokio y

Singapur.”

Norwegian Spirit debutará en Asia el 26 de mayo de 2024

con un crucero de 10 días por Japón que parte de Tokio. Luego, en la

primavera, regresará para una temporada de 9 a 15 días de viajes a

Japón y el sudeste asiático, desde el 22 de septiembre de 2024 hasta el 17

de noviembre de 2025, explorando ciudades tanto conocidas como menos conocidas

como Himeji, Osaka, Tokio y Tokushima, Japón; Hong

Kong, Incheon, Corea del Sur; Taipei (Keelung), Taiwán; y Bangkok

(Laem Chabang) en Tailandia.

De diciembre de 2025 a marzo de 2026, Norwegian Spirit

regresará para ofrecer una serie de viajes de 11 a 14 días a y entre

Australia y Nueva Zelanda.

En diciembre, Norwegian Sun hará su

debut australiano, llegando a Brisbane y Melbourne el 18 y 21

de diciembre de 2024, respectivamente, tras un relajante crucero de 18 días por la Polinesia Francesa y

el Pacífico Sur, que parte de Papeete el 3 de diciembre y

visita ocho puertos.

Luego navegará un tramo de 12 a 15 días entre

Australia y Nueva Zelanda, incluyendo una nueva colección de itinerarios por la Gran Barrera de Coral y

el Pacífico Sur entre Cairns y Lautoka, Australia, que también es

la primera vez de NCL en ambos puertos.

Norwegian Sun también realizará seis

cruceros al estilo isleño por la Polinesia Francesa entre Fiji y Tahití

y dos cruceros por Asia hasta el 21 de mayo de 2025.

De noviembre de 2025 a marzo de 2026, Norwegian Sun

realizará una selección de itinerarios de 11 a 15 días explorando Japón,

Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y otros

destinos muy solicitados en el sudeste asiático.

Además, Norwegian Sky debutará en Asia en

enero de 2025, ofreciendo cruceros selectos por Japón y el sudeste asiático

de 10 a 17 días hasta marzo de 2025.

Las

últimas entrevistas en video exclusivas: 16

Entrevistas en video en HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca;

9 Entrevistas en video en HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Apartamentos Estándar a Residencias Abiertas en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en video exclusivas de

el Foro de Turismo de la ASEAN

2024 en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de Prensa de NTO del Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en

Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en video en HD de World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en video en HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en video en HD de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye; y

Taxis Eléctricos del Aeropuerto en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en video en HD con el CEO.



Titulares:



IndiGo Lanzará Vuelos de Nagpur a Chhatrapati Sambhajinagar y Goa

Radisson Firma Blu Resort en Ho Tram, Vietnam

Treamprom Klinhom Se Une a Moxy Bangkok Ratchaprasong como Gerente de Marcom

The Slate Phuket Lanza Promoción para Residentes Tailandeses

Airbus Establecerá un Centro Tecnológico en Japón

Sabre Adopta el Creciente Poder de la IA para Lanzar SabreMosaic

Thailand International Boat Show se Celebrará en Phuket Yacht Haven en 2025

Aeroflot Inicia Venta de Billetes en Vuelos entre Krasnoyarsk y Sanya, China

Norwegian Cruise Line Revela Detalles de 24 Cruceros Intensivos en Puertos por Asia

British Airways Lanzará Vuelos Estacionales a Tromsø, Noruega

SITA Expande su Portafolio de Soluciones Aeroportuarias con la Adquisición de Materna IPS

United Airlines Eleva el Éxito Reciente del Wrexham AFC

Peter Tichy se Une a Radisson Blu Plaza Bangkok como Director General

SMFL LCI Ordena 14 Helicópteros Airbus

Apollo Extiende Contrato de Arrendamiento con Scandinavian Airlines (SAS)

Garuda Indonesia y Singapore Airlines Firman Acuerdos de FFP y Participación de Ingresos

Mandarin Oriental Firma Quinto Hotel de Lujo en Italia

Saudia Firma Orden Firme por 105 Aviones Airbus

IHG Firma Tres Resorts en Turks & Caicos

Plaza Premium Nombra a la Dra. Syafrina Sharif como Jefa Global de ESG & Sostenibilidad

TFE Hotels Lanza un Nuevo Programa de Fidelización

La Primera Colección en Jumeirah Village Circle se Une al Portafolio Tribute de Marriott

Emiratos Duplicará Número de Vuelos a Saigón, Vietnam

Korean Air se Asocia con AWS para un Centro de Contacto Potenciado por IA

Proyecto GOLIAT para Explorar el Uso de Hidrógeno Líquido en la Aviación

Singapore Airlines Establecerá una Fundación

Plaza Premium Abrirá una Sala VIP en la Terminal de la Ciudad de Osaka, Japón

ATR Nombra a Andrea Coccetti como CFO y SVP de Finanzas

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos entre Ankara y Dublín, Irlanda

Hawaiian Airlines Inicia Vuelos entre Honolulu y Salt Lake City

IHG Firma Crowne Plaza Resort en Nepalgunj, Nepal

Minor Hotels Nombra a Puneet Dhawan como Jefe de Asia

Pegasus Airlines Lanza Vuelos entre Estambul y Bratislava, Eslovaquia

Amelia Nombra a APG como Online GSA en Bélgica y Offline GSA en Luxemburgo

Hotel Queen Elizabeth 2 en Dubai Nombra a Nidal Shbat como Director de Ventas

Cross Lanza Nueva Marca de Hoteles

Air Astana Advierte a los Miembros de FFP de Nomad Club sobre la Próxima Actualización

WTM London 2024 Abre Llamado a Ponencias

IndiGo Lanzará Vuelos Directos entre Deoghar y Bangalore

Actividad de Acuerdos de la Industria de Viajes y Turismo en Baja 13,5%

Thai AirAsia Informa Resultados del Primer Trimestre de 2024

Greg Gubiani Se Une al Mejor Hotel de Aeropuerto del Mundo como GM

Cobro de Tarifa de Seguridad de Pasajeros en el Aeropuerto de Hong Kong Aumentará en Fases

Hotel Management Japan Ampliará la Distribución con SynXis y Channel Connect

Pruebas sobre el Uso de Diésel Ren ewable para Vehículos de la Zona de Maniobra en el Aeropuerto Changi de Singapur

IHG Expandirá las Marcas Hotel Indigo y Vignette Collection a Vietnam

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos entre Estambul y Edimburgo, Escocia

Filipinas y Singapur Acuerdan Mejorar Significativamente la Conectividad Aérea

Lokesh Kumar se Une a Minor Hotels como Vicepresidente de Desarrollo – Medio Oriente

Norse Atlantic Informa Números Sólidos de Pasajeros para Abril de 2024

Hong Kong Será la Sede de Routes World 2025

Emirates Refaccionará 71 Aviones Más A380 y B777

Yotel se Asocia con Frasers Hospitality para el Primer Hotel en Japón

British Airways Holidays Revela Resultados del Informe de Tendencias de Viaje de 2024

Hangzhou ZhongWei Goethe Hotel se Une a WorldHotels

Four Seasons Firma Nuevo Hotel de Lujo en Madinah, Arabia Saudita

Etihad Airways Ofrece Estancias en Hoteles Gratis en Promoción de Estadía en Abu Dhabi

Shell Vende Parque de Energía y Química en Singapur

SWISS Lanza Vuelos entre Zurich y Seúl, Corea del Sur

Marriott Abre Primer Hotel AC en el Suroeste de China

¡Diversión de Alta Velocidad en Dinamarca! Entrevista en video en HD con Aarhus Sea Rangers

Dusit Firma Primer Hotel Todo Incluido

Primer E190-E2 de Scoot Entra en Servicio Comercial con Vuelo a Krabi, Tailandia

Pjey Mayandi Nombrado Director General del Hotel M Social Phuket en Tailandia

Accor Toma el Control del Hotel en Brisbane, Australia

16 Entrevistas en video en HD Exclusivas de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

IndiGo Duplicará el Número de Vuelos entre Delhi y Phuket, Tailandia

Segundo Hotel de Marasca en Tailandia Abrirá en Koh Samui en Julio

Se Espera la Participación de Más de 400 Expositores en ITB India 2024 en Septiembre

AirAsia Lanza Vuelos entre Kuala Lumpur y Ahmedabad, India

Korean Air Lanzará Vuelos Directos entre Seúl Incheon y Portugal

El Hotel Número 150 de Marriott en India es un Resort Vegetariano en Katra

Plaza Premium Amplía Flight Club en el Aeropuerto de Kuala Lumpur con Restaurante en la Terminal 1

Aviación: Aumento de RPK Internacional del 18,9% a Nivel Mundial; Aerolíneas de Asia Pacífico +38,5%

Brunei Ordena Seis Helicópteros H145M para Reemplazar los BO105

Arrendador con Base en Singapur Encarga 10 ATR 72-600

Séptima Aerolínea de AirAsia Lanza Vuelos

Pattaya Airways Recibe el Primer de Dos ATR Cargueros

Minor Hotels Abre Oficina en Bengaluru; Apunta a 50 Aperturas de Hoteles en India en una Década

Marriott Abre el Octavo Hotel Sheraton en Vietnam

IHG Firma Hotel en el Desarrollo de Usos Mixtos The Forestias Cerca de Bangkok, Tailandia

Asociación de Aerolíneas de Asia Pacífico Informa Números de Tráfico de Marzo de 2024

Hong Kong Airlines Reanuda Vuelos a Saipán

Sabre se Convierte en el Primer GDS en Proveer Contenido NDC a Través de Zeno

FCM Nombra a Siddharth Mehta como Vicepresidente de Suministro para la India

Hong Kong Airlines Lanza Vuelos a Vientiane, Laos

Air Astana Reanudará Vuelos entre Astana y Seúl, Corea del Sur

Airbus Amplía la Constelación de Observación Terrestre Pléiades Neo con un Nuevo Programa

ASM Global Operará ICC Sydney por 10 Años Más

SAS Firma Acuerdo de Adherencia a la Alianza con SkyTeam

OUE Obtiene la Licitación para un Hotel de 255 Habitaciones de Energía Cero en el Aeropuerto de Changi, Singapur

Korean Air Lanzará Vuelos entre Seúl Incheon y Macao

John Girard se Une a Plaza Premium como Gerente General de Operaciones – Hong Kong

IndiGo Pedirá 30 A350-900 Potenciados por 60 Rolls-Royce Trent XWB-84

Sabre Amplía su Equipo de Alojamiento, Terrestre y Marítimo

Aeropuerto de Lodz (LCJ) en Polonia Central – Entrevista con Robert Makowski, Director Comercial (CCO)

Aeropuertos de Groenlandia – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO

Aeropuertos de Glasgow (GLA), Southampton (SOU) y Aberdeen (ABZ) – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación

Visita Aarhus – Entrevista con Pia Lange Christensen, CEO

Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO

Visita Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Jefa de Equipo B2B, en Routes Europe 2024

Airsiders – Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial, en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

PDC Airport Solutions – Entrevista con Flemming