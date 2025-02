Normas del tribunal afirman que las reclamaciones “no son reales”

Un tribunal sudafricano ha rechazado las afirmaciones de un genocidio blanco en el país como “claramente imaginadas” y “no reales”, socavando las afirmaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor Elon Musk. La decisión llegó cuando el tribunal bloqueó una donación de un benefactor adinerado al grupo supremacista blanco Boerelegioen. Grantland Michael Bray quería legar $2.1 millones al grupo para ayudarlo a “difundir sus mensajes de odio racial y separación”. Pero el tribunal dictaminó que esta solicitud era inválida, vaga y “contraria a la política pública”. Trump se ha referido a la “matanza a gran escala de agricultores” en Sudáfrica, mientras que Musk ha condenado lo que dijo eran “leyes de propiedad racistas” y previamente condenó el “genocidio de personas blancas”. A pesar de prometer una dura represión a la inmigración, Trump ha dicho que los agricultores blancos sudafricanos podrían establecerse en Estados Unidos como refugiados debido a la persecución que dijo que enfrentaban. Musk nació y creció en Sudáfrica antes de mudarse a Estados Unidos. La acción judicial fue iniciada por los cuatro hermanos de Gray, que también son fiduciarios y beneficiarios del fideicomiso familiar. En ella, afirmaron que su hermano se había “obsesionado con la idea de un inminente genocidio de personas blancas en Sudáfrica” en los últimos 10 años de su vida. Él falleció en marzo de 2022. Gray, que quedó paralizado tras un accidente a los 26 años mientras hacía el servicio militar, también se volvió paranoico, creyendo que el supuesto “genocidio” ocurriría pronto. “Esa idea fue avivada aún más por su racismo ya presente y por el contenido en línea al que estaba expuesto”, resumió la jueza Rosheni Allie en un fallo del 15 de febrero que acaba de salir a la luz. Gray conoció por primera vez a miembros del Boerelegioen en 2020 y supuestamente les dio alrededor de $326,000 en monedas de oro para ayudar a financiar su causa y obtener la membresía del grupo racista. El Boerelegioen se describe a sí mismo como un “movimiento de defensa civil que permite a los ciudadanos resistir el prometido exterminio de blancos en RSA [República de Sudáfrica] así como el robo de sus propiedades”. Gray posteriormente convirtió a la organización en beneficiaria de su patrimonio, especificando que una parte del dinero se destinara a los diversos programas de entrenamiento que el grupo llevaba a cabo. Pero como había tres entidades que llevaban el nombre de Boerelegioen, el tribunal determinó que el legado de Gray era “vago en cuanto a cuál entidad era la beneficiaria intentada” de su testamento. “La única expresión de la intención [de Gray] que es evidente es la intención de que los fondos se utilicen para ‘entrenamiento’ y las afirmaciones del propio [Gray] de que quería que los fondos se usaran para beneficiar a una organización que consideraba que exterminaría a cada persona negra en Sudáfrica y se usaría para defender o rechazar un genocidio blanco, que claramente era imaginado y no real”, dijo el juez Allie. En cuanto al problema de política pública, los hermanos de Gray argumentaron que el Boerelegioen quería usar los fondos para “difundir… sus mensajes de odio racial y separación”. El Boerelegioen dice que simplemente brinda servicios de seguridad y entrenamiento a las comunidades y no excluye a nadie por motivos de raza, género o religión. La jueza Allie falló a favor de los hermanos y ordenó al Boerelegioen pagar los costos del caso judicial. A principios de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva congelando la ayuda financiera al país debido a una nueva ley que permitía expropiaciones de tierras por parte del gobierno sudafricano en ciertas circunstancias. La situación de los agricultores blancos sudafricanos ha sido durante mucho tiempo un grito de guerra en la política estadounidense de derecha y extrema derecha. Pero a pesar de numerosas afirmaciones en el pasado sobre el ataque sistemático al grupo minoritario afrikáner blanco del país, las cifras locales de crimen pintan una imagen diferente. Sudáfrica no publica cifras de crimen basadas en la raza, pero las últimas cifras revelaron que 6,953 personas fueron asesinadas en el país entre octubre y diciembre de 2024. De estos, 12 fueron asesinados en ataques a granjas. De los 12, uno era un agricultor, mientras que cinco eran ocupantes de granjas y cuatro eran empleados, que probablemente eran negros. En contraste, 961 mujeres fueron asesinadas junto con 273 niños.