Normas del centro de votación – no te dejes atrapar en el día de las elecciones | Noticias de Reino Unido

La votación es un proceso simple, pero también es serio, con normas estrictas para garantizar que las elecciones sean justas.

¿Puedo llevar mi perro (o gato)?

Dada la popularidad de los perros en los centros de votación, se te perdonaría si pensaras que son invitados de honor el día de las elecciones.

¿Qué tal los niños?

Los niños son bienvenidos en los centros de votación y pueden ir a la cabina de votación con sus padres o cuidadores.

¿Puedo tomar un selfie?

No debes tomar fotos, incluidos selfies, dentro del centro de votación.

¿Está bien llevar consignas políticas al votar?

No hay nada que te impida usar ropa con una consigna política al votar, pero la campaña no está permitida en los centros de votación, así que debes irte inmediatamente después de votar.

¿Puedo usar mi propia pluma?

Se proporcionarán lápices para que la gente emita su voto, pero si tienes una pluma de la suerte, puedes llevar la tuya.

¿Puedo ir a un centro de votación si no me he registrado para votar?

Solo puedes entrar en un centro de votación si estás registrado para votar en ese lugar.

¿Puedo recibir ayuda si tengo discapacidad?

Puedes llevar a otra persona adulta a la cabina de votación si tienes discapacidad y necesitas ayuda para votar.