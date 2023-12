Norman Lear: El Hombre Bondadoso

Dave Pell, escribiendo en NextDraft sobre Norman Lear, quien murió a la madura edad de 101 años:

Desde sus misiones durante la Segunda Guerra Mundial hasta sus sensacionales, cambiantes de la cultura televisiva creaciones, hasta su activismo político, hasta el buen, decente vida amable que vivió, Norman Lear representó lo mejor de la gran generación. Tuve la suerte de pasar un tiempo con Norman. Sí, fue un genio de la comedia y tal vez el creador más importante de la televisión, pero también fue una persona profundamente interesada, abierta, curiosa y amigable. Fue grandioso, y también bueno. Realmente vivió la letra del tema de su programa Un día a la vez. Esto es todo. Esta es la vida, la que tienes, así que ve y diviértete.

Qué carrera. No solo creó algunos de los mejores programas de televisión durante su apogeo, sino que creó la mayoría de los mejores programas de televisión: Sanford & Son (el favorito de mi papá), Un día a la vez, Maude, Good Times, Mary Hartman Mary Hartman, The Jeffersons y, por supuesto, su obra maestra, All in the Family.

Mark Frauenfelder, de BoingBoing, tiene un clip de All in the Family de hace 50 años que, aparte de peinado de Rob Reiner, podría haber sido grabado hoy. Archie Bunker fue un Trump más coherente que Trump.

(Con Charlie Munger muriendo a los 99 años, Henry Kissinger a los 100, y ahora Lear a los 101, estaría nervioso si fuera un famoso de 102 años.)

Actualización: Una anécdota encantadora de Alex Edelman, sobre Lear presentándole una idea para un nuevo espectáculo a la edad de 100 años.