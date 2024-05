Nona Biosciences Anuncia Acuerdo de Licencia y Opción Global con AstraZeneca para el Anticuerpo Monoclonal a ser Desarrollado en Nuevas Terapias Dirigidas Contra Tumores.

“

CAMBRIDGE, Mass., 22 de mayo de 2024 / PRNewswire / – Nona Biosciences, una empresa global de biotecnología que ofrece una solución total desde “Idea to IND” (I to I™), que abarca desde la validación del objetivo y el descubrimiento de anticuerpos hasta la investigación preclínica, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de licencia con AstraZeneca (NASDAQ:) (LSE/STO/Nasdaq: AZN) para anticuerpos monoclonales preclínicos que se utilizarán para crear terapias dirigidas en oncología.

Según los términos del acuerdo, Nona Biosciences recibirá US$ 19 millones tras la finalización de la transacción. Nona tiene derecho a recibir pagos adicionales de hasta US$ 10 millones en hitos a corto plazo y hasta US$ 575 millones al alcanzar hitos especificados de desarrollo, regulatorios y comerciales, así como pagos de regalías escalonados sobre las ventas netas. Además, Nona tiene derecho a recibir pagos por los programas de opción en caso de que AstraZeneca ejerza estas opciones.

“Estamos encantados de anunciar este acuerdo con AstraZeneca, líderes mundiales en el desarrollo de terapias dirigidas a tumores, para maximizar el potencial de nuestros anticuerpos novedosos”, dijo Jingsong Wang, M.D., Ph.D., Presidente de Nona Biosciences. “Este acuerdo valida aún más nuestra plataforma líder de descubrimiento de anticuerpos, y esperamos ver cómo nuestros anticuerpos se desarrollan en posibles nuevas medicinas para pacientes con cáncer.”

Puja Sapra, Vicepresidente Senior de Entrega Dirigida a Tumores, Investigación y Desarrollo en Oncología de AstraZeneca, dijo: “El acuerdo de licencia mundial con Nona Biosciences es una emocionante oportunidad para desarrollar aún más estos anticuerpos derivados del innovador motor de descubrimiento de biológicos de Nona en nuevas terapias dirigidas a tumores utilizando las capacidades líderes de la industria de AstraZeneca.”

Acerca de Nona Biosciences

Nona Biosciences (una subsidiaria íntegramente propiedad de HBM Holdings Limited, HKEX: 02142) es una empresa global de biotecnología comprometida con la innovación tecnológica de vanguardia y ofrece una solución total desde “Idea to IND” (I to I™), que abarca desde la validación del objetivo y el descubrimiento de anticuerpos hasta la investigación preclínica. Los servicios integrados de descubrimiento de anticuerpos van desde la preparación del antígeno, la inmunización animal, un tamizaje de anticuerpos altamente robusto, hasta la generación y el ingeniería de anticuerpos, evaluación de la viabilidad y evaluación farmacológica, aprovechando los beneficios de la tecnología Harbour Mice ® y el experimentado equipo de descubrimiento de anticuerpos terapéuticos.

Harbour Mice ® generan anticuerpos monoclonales completamente humanos en un formato tradicional de dos cadenas pesadas y dos ligeras (H2L2), y un formato de solo cadena pesada (HCAb). Integrando Harbour Mice ® con plataformas de tamizaje de anticuerpos altamente robustas, Nona Biosciences se centra en impulsar invenciones globales de fármacos transformadores de próxima generación. Para obtener más información, visite www.nonabio.com y síganos en LinkedIn.

