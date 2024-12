Nombres destacados de los galardonados con honores de Año Nuevo, incluidos atletas olímpicos, actores y héroes de la comunidad | Noticias del Reino Unido

Cientos de personas están siendo reconocidas por sus servicios al país en los Honores de Año Nuevo de este año.

Aquí hay algunas de las personas que recibieron un galardón este año.

El Sr. Gareth Southgate es nombrado caballero por sus servicios al fútbol asociación después de liderar a Inglaterra a las finales de la Eurocopa en 2020 y 2024.

Sir Stephen Fry también recibe un título de caballero en reconocimiento a sus servicios a la concienciación sobre la salud mental, el medio ambiente y la caridad.

El alcalde de Londres, el Sr. Sadiq Khan, ha sido honrado al ser nombrado caballero por su servicio político y público, habiendo ocupado su cargo desde 2016.

La querida autora Jacqueline Wilson, quien creó la serie de Tracy Beaker, ha sido nombrada Dama Gran Cruz (GBE) por sus servicios a la literatura.

Imagen: Jacqueline Wilson ha sido nombrada dama. Imagen: PA

El presentador de televisión Alan Titchmarsh se convierte en CBE, mientras que la periodista escocesa Jackie Bird es nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE).

El novelista ganador del Premio Nobel Sir Kazuo Ishiguro es nombrado Compañero de Honor por sus servicios a la literatura, mientras que el autor Robert Harris se convierte en CBE.

Lee Castleton, Josephine Hamilton, Christopher David Head, la Dra. Kay Catherine Sheila Hilary Linnell, Seema Misra, Richard Gresham Haley todos reciben honores por su trabajo en nombre de los subdirectores condenados injustamente tras el escándalo de Horizon.

Imagen: Keely Hodgkinson celebra después de ganar la final de los 800 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de 2024. Imagen: AP

En deporte, la joven de veintidós años Keely Hodgkinson recibe un MBE después de ganar el oro en los 800 metros en los Juegos Olímpicos y convertirse en la sexta mujer más rápida de la historia en la distancia.

El doble campeón olímpico Tom Pidcock es nombrado OBE después de ganar el oro en ciclismo de montaña, mientras que la atleta paralímpica Hannah Cockroft se convierte en CBE después de quedar primera en los 100m y 800m T34.

Los nadadores Duncan Scott (OBE) y William Ellard (MBE), la navegante Ellie Aldridge (MBE), la nadadora William Ellard y los remeros Lola Anderson, Hannah Scott, Lauren Henry, Emily Craig, la Dra. Imogen Grant y Georgie Brayshaw, Gregg Stevenson (todos MBE), el esgrimista Dimitri Coutya (MBE) son honrados después de ganar medallas de oro en los Juegos.

El paratriatleta David Ellis (MBE), la lanzadora de peso Sabrina Fortune, la atleta Katarina Johnson-Thompson, el arquero Nathan MacQueen, la gimnasta Bryony Page y los ciclistas Sophie Capewell, Sophie Unwin, Finley Graham, Dannielle Khan y Elizabeth Jordan son nombrados MBE.

Los campeones olímpicos y paralímpicos Helen Glover, Samantha Kinghorn, Lauren Rowles, Alice Tai, Dina Asher-Smith y Jaco van Gass también son nombrados OBE, mientras que Stephen Clegg es nombrado MBE.

La ex capitana del equipo de fútbol femenino de Irlanda del Norte, Marissa Callaghan, ha sido nombrada MBE.

El ex presentador de Masterchef y Through The Keyhole, Loyd Grossman, recibe un título de caballero.

Las actrices Carey Mulligan, Sarah Lancashire y la estrella de Coronation Street Anne Reid se convierten en Comandantes de la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus servicios al drama, mientras que la estrella de Desmond’s Carmen Munroe es nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico (DBE).

Los actores Eddie Marsan, Kevin Whately de Inspector Morse y Lewis y la actriz ganadora del Bafta Anne-Marie Duff son nombrados OBE.

La presentadora de radio y televisión y ex ganadora de Popstars Myleene Klass, el presentador de radio y DJ Steve Lamacq y el ex astro de Doctor Who Tom Baker son nombrados MBE.

La diseñadora de vestuario Sandy Powell, por su parte, es nombrada CBE.

El ex piloto de F1 y locutor Martin Brundle se convierte en OBE y el ex futbolista de Escocia y Liverpool Alan Hansen es nombrado MBE.

La diputada laborista Emily Thornberry se convierte en dama y el ex alcalde de West Midlands Andy Street es nombrado caballero.

Carole Gould y Julie Devey, cofundadoras de Killed Women, son nombradas OBE por su trabajo de campaña para las mujeres asesinadas en sus hogares.

Imagen: Ivan Black comenzó a recaudar dinero después de que su hermano Ian muriera de leucemia. Imagen: Ivan Black / Facebook

El recaudador de fondos contra el cáncer Ivan Black es nombrado MBE después de recaudar más de £700.000 a lo largo de su vida.

Mikayla Beames, sobreviviente de cáncer de 18 años, la más joven en la lista, recibe una Medalla del Imperio Británico después de fundar su organización benéfica contra el cáncer.

Imagen: Mikayla Beames es la persona más joven en la lista en recibir un honor. Imagen: PA

El cazador de naufragios David Mearns, que ha descubierto 29 naufragios en su carrera, es nombrado OBE.

Joeli Brearley, fundadora del grupo de derechos de los padres Pregnant Then Screwed, es nombrada MBE.

Nathaniel Dye, un profesor de música diagnosticado con cáncer terminal en 2023, ha dicho que espera que ser nombrado MBE sea un “trampolín” para su trabajo de campaña.

Eric Brown, de 78 años, es nombrado MBE por su trabajo de campaña en favor de las víctimas del terrorismo después de fundar la South East Fermanagh Foundation.

También se le otorga un MBE al abogado jubilado Gordon Hay, a quien se le concedió el honor por sus servicios a la promoción del idioma Doric, que se habla en el noreste de Escocia.

Pasó 17 años traduciendo el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento al Doric, la primera vez que se ha cambiado todo el texto a cualquier variante del idioma escocés.

La persona de mayor edad en la lista es Colin Bell, piloto de Mosquito de la Segunda Guerra Mundial de 103 años, que recibe una Medalla del Imperio Británico (BEM) por recaudar fondos benéficos y hablar en público.

El médico del Rey, el Dr. Douglas Glass, y su médico el Profesor Richard Leach también han sido reconocidos por su servicio a la Familia Real, con el Dr. Glass siendo nombrado Comandante y el Prof. Leach nombrado Teniente del RVO.

Otro que es nombrado caballero es el jefe del MI5 Ken McCallum.

Más de 1.200 personas de todo el Reino Unido recibieron honores en la última lista.

Las mujeres representan el 49% de los honrados, con el 12% de los destinatarios de origen étnico minoritario.

El 3 % de las personas en la lista se identifican como LGBT, el 15 % tienen discapacidades o condiciones de salud a largo plazo y el 33 % proceden de entornos socioeconómicos bajos.