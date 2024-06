Nombre del gestor de fondos nombra una acción para jugar al auge de la infraestructura de la India.

La infraestructura está creciendo en la India, ya que el gigante asiático está aumentando considerablemente su gasto en esta área. Las inversiones en este mercado también están dando sus frutos: los fondos de infraestructura están generando altos retornos. Aquellos que prefieren elegir acciones en mercados emergentes como la India y que quieren centrarse únicamente en infraestructura pueden preguntarse en qué nombres apostar. Arjun Jayaraman de Causeway Capital Management está optimista sobre una acción puramente enfocada en infraestructura: REC, una empresa que otorga préstamos a las empresas de energía y a otros proyectos de infraestructura. “Es una de las formas más baratas de jugar en infraestructura”, dijo el gestor de cartera a CNBC Pro Talks la semana pasada. “Muchas de las inversiones en infraestructura en India son bastante caras, porque el mercado sabe que la infraestructura es una parte importante de la historia india”, añadió. Jayaraman también cree que la acción es de “muy bajo riesgo” al ser una empresa de propiedad estatal. “El hecho de que sea propiedad del gobierno le da casi como una garantía gubernamental en cuanto a los préstamos que otorga”, dijo. Jayaraman también mencionó que su rendimiento de dividendos es “fuerte”, al igual que su múltiplo precio-ganancias, ambos parecen “razonables”. Los inversores internacionales que no encuentren fácil comprar acciones indias pueden hacerlo a través de un bróker internacional o invirtiendo a través de un fondo cotizado en bolsa. Por ejemplo, REC representa el 4.5% del Nifty India Financials ETF. Jayaraman gestiona el Fondo de Mercados Emergentes y el Fondo de Oportunidades Internacionales de Causeway. Ambos fondos han superado a sus índices de referencia hasta el 31 de mayo, con el primero subiendo un 13%, más que el 3.5% del MSCI Emerging Markets, y el segundo aumentando un 9.6% en lo que va del año, superando el 6.1% del MSCI ACWI ex-U.S. Jayaraman sigue siendo optimista sobre India en su conjunto, a pesar de la reciente volatilidad en ese mercado. El primer ministro Narendra Modi no logró sorprendentemente obtener una mayoría absoluta para su partido durante las recientes elecciones. Aunque calificó al mercado indio como una “historia de crecimiento muy sólida”, dijo que se centraría en el segmento de pequeña y mediana capitalización. “Dado que la India es un mercado de crecimiento secular fuerte, diríamos que el segmento de mediana y pequeña capitalización es el lugar donde estar. Allí es donde se encuentra la mayor beta, o la mayor exposición a ese fuerte crecimiento secular. Las grandes empresas también serán buenas y participarán en el crecimiento, pero no en la misma medida que las de mediana y pequeña capitalización”, dijo Jayaraman. India es su principal elección entre los mercados emergentes, y dice que sus perspectivas a largo plazo son buenas, aunque puede que no haya un “gran potencial” a corto plazo. Para el índice BSE Sensex, predice que los retornos totales estarán dentro de un rango de dígitos bajos a altos, hasta dígitos bajos.