Nombrados por Trump despiden a cientos en la USAID trabajando en ayuda urgente.

La agencia principal de ayuda de los Estados Unidos, dirigida por los designados por la administración Trump, ha despedido a cientos de empleados en los últimos días que ayudan a gestionar las respuestas a crisis humanitarias urgentes en todo el mundo, según dos funcionarios estadounidenses y cuatro empleados recientes de la agencia. Los despidos aumentan las dudas sobre si el Secretario de Estado, Marco Rubio, está permitiendo que los empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o U.S.A.I.D., lleven a cabo la asistencia humanitaria que salva vidas, como prometió hacer a finales del mes pasado durante una congelación general de casi toda la ayuda extranjera del gobierno de los EE. UU. Los designados de Trump han despedido o puesto en licencia remunerada a miles de empleados de U.S.A.I.D. Un grupo de jóvenes ingenieros que trabajan para Elon Musk, el empresario tecnológico multimillonario que asesora al presidente Trump, ha cerrado muchos sistemas técnicos en la agencia de ayuda y ha prohibido a los empleados el acceso a sus cuentas de correo electrónico. Musk ha publicado teorías de conspiración oscuras sobre U.S.A.I.D. en las redes sociales, afirmando sin pruebas que es una “organización criminal” y que era “hora de que muera”. Los despidos más recientes ocurrieron el viernes por la noche, cuando cientos de personas que trabajaban para la Oficina de Asistencia Humanitaria de la agencia recibieron correos electrónicos diciendo que sus puestos de trabajo habían sido eliminados. Dos empleados que recibieron los correos electrónicos dijeron que eran extraños porque no especificaban ningún título de trabajo en particular y no tenían los nombres de los destinatarios en el campo “para”. Eran correos electrónicos genéricos enviados en una gran ola. The New York Times obtuvo una copia y confirmó esas descripciones. Los empleados que accedieron a hablar para esta historia lo hicieron bajo la condición de anonimato porque no querían poner en riesgo los 15 días de salario que estaban programados para recibir después de recibir un aviso de terminación. Los dos funcionarios estadounidenses temían represalias. Además, 36 personas fueron despedidas de la Oficina de Iniciativas de Transición, una unidad en la oficina de prevención de conflictos de la agencia que se especializa en ayudar a los países socios con transiciones políticas e iniciativas democráticas, según los funcionarios estadounidenses y los empleados recientes de la agencia. Unos 400 personas fueron despedidas en los últimos días de puestos de asistencia humanitaria, dijo un funcionario estadounidense. Cerca de 200 de ellos eran contratistas de la Oficina de Asistencia Humanitaria, dijeron los funcionarios, y otros 200 eran parte de una unidad llamada Grupo de Apoyo de Socorro, una colección de expertos en crisis que ayudaron a la oficina a responder rápidamente a desastres naturales y conflictos armados. Ahora solo quedan alrededor de una docena de personas en ese grupo. Los empleados despedidos eran contratistas que trabajaban directamente para el gobierno de los EE. UU. Algunos habían trabajado para U.S.A.I.D. en diversas capacidades durante 25 años. Muchos de los contratistas del Grupo de Apoyo de Socorro habían trabajado para la agencia en zonas de guerra, incluidas Ucrania, Siria y Afganistán. A menudo vivían en diferentes lugares del mundo y pasaban semanas o meses en áreas de crisis. Un empleado que recibió el correo electrónico el viernes dijo que serían trasladados a casa la próxima semana desde un p…