Nombra a la supuesta espía china relacionada con el Príncipe Andrés

El presunto espía chino vinculado al príncipe Andrés ha sido públicamente identificado como Tengbo Yang después de que un juez levantara una orden de anonimato, planteando nuevas preguntas sobre sus conexiones con la élite británica.

El ciudadano chino de 50 años ha sido prohibido de entrar en Gran Bretaña por motivos de seguridad nacional desde marzo de 2023. El MI5 ha alegado que Yang, quien asesoró a empresas del Reino Unido como GSK y McLaren, trabajó para un grupo que recopilaba inteligencia en nombre del estado chino.

Yang había desafiado la prohibición del Ministerio del Interior, una apelación que fue rechazada la semana pasada por la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración, y el lunes criticó su trato.

“La amplia descripción de mí como ‘espía’ es completamente falsa”, dijo. “El clima político ha cambiado y, desafortunadamente, me he convertido en víctima de esto. Cuando las relaciones son buenas y se busca la inversión china, soy bienvenido en el Reino Unido. Cuando las relaciones se agrian, se adopta una postura anti-China y soy excluido”.

El caso de Yang ha reavivado el debate sobre hasta qué punto el gobierno del Reino Unido debería estar revitalizando las relaciones con Pekín. Sus actividades también han destacado la delgada línea entre las actividades legítimas de los consultores, y lo que el director general del MI5, Ken McCallum, ha mencionado en relación con China como “actividad de interferencia: influencia que es clandestina, coercitiva o corrupta.”

Tengbo Yang, extrema derecha, y el príncipe Andrés, en el centro, en una ceremonia de corte de cinta para una Convención Mundial de Empresarios Chinos en Londres en octubre de 2019 © UKSHBA

Yang había desarrollado vínculos comerciales con el príncipe Andrés y acceso a una red de otros altos cargos políticos y empresariales británicos, principalmente a través de su empresa Hampton Group International, que se centraba en “invertir en, asesorar y facilitar oportunidades entre China, el Reino Unido y el resto del mundo”.

El fallo de la comisión encontró que Yang “había estado en una posición para generar relaciones con figuras prominentes del Reino Unido y altos funcionarios chinos que podrían ser aprovechadas para propósitos de interferencia política por parte del Partido Comunista Chino o el Estado chino”.

El MI5 había alegado que Yang era miembro del Partido Comunista Chino que trabajaba para el Departamento de Trabajo de la Frente Unida, que recopila inteligencia.

Los jueces encontraron que “no había una abundancia de evidencia de los vínculos de la UFWD” pero que había inconsistencia entre algunas de las pruebas y las “afirmaciones de que no tenía conexiones con nadie en la política en China”.

Yang había trabajado previamente con el fabricante de medicamentos del Reino Unido GSK para gestionar las repercusiones de un escándalo de soborno en China, según personas familiarizadas con el asunto.

GSK no hizo comentarios.

Se dice que el grupo farmacéutico fue presentado a Yang por Sir Ron Dennis, ex director ejecutivo de McLaren, dijo una de las personas. Dennis declinó hacer comentarios. McLaren no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Gordonstoun, la escuela internado escocesa a la que asistieron el príncipe Andrés y el rey Carlos, dijo el lunes que había terminado un acuerdo con la compañía de Yang, Hampton Group International.

Hampton Group International firmó un acuerdo en 2019 con Gordonstoun para establecer campus hermanos en China. La escuela dijo que “por razones legales” no podía “proporcionar más detalles en este momento”.

Además de sus vínculos con la familia real, Yang se había reunido y fotografiado con los ex primeros ministros conservadores Lord David Cameron y la baronesa Theresa May. No estaba claro cuándo se produjeron los encuentros y no hay sugerencia de que ninguno de los políticos conociera personalmente a Yang.

Un portavoz de Downing Street declinó hacer comentarios el lunes sobre si Sir Keir Starmer había conocido a Yang.

Yang con el ex primer ministro David Cameron y su esposa Samantha © CCTV Yang con la ex primera ministra Theresa May y su esposo Philip © CCTV

La orden de anonimato fue revisada durante una audiencia en los Tribunales Reales de Justicia el lunes, antes de que los diputados amenazaran con utilizar el privilegio parlamentario para nombrar a Yang en la Cámara de los Comunes.

Sir Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, concedió una pregunta urgente el lunes presentada por Sir Iain Duncan Smith, un destacado halcón chino del Partido Conservador, quien advirtió que Yang “no es un lobo solitario”.

Dan Jarvis, ministro de seguridad del Reino Unido, acogió con satisfacción la decisión del tribunal de mantener la prohibición de entrada de Yang al país y advirtió que “este caso no existe en un vacío”.

Les dijo a los diputados que Gran Bretaña enfrenta “esfuerzos continuos por parte de varios estados, incluidos China, Rusia e Irán, para dañar la seguridad del Reino Unido” y dijo que la respuesta del gobierno es “una de las más sólidas y sofisticadas en cualquier lugar del mundo”.

Jarvis dijo que el Ministerio del Interior estaba “trabajando arduamente” en implementar un nuevo régimen de registro de influencia extranjera, basado vagamente en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos, que comenzará el próximo verano.

El caso contra Yang se basó en parte en datos extraídos de su teléfono incautado por los servicios de seguridad del Reino Unido en noviembre de 2021.

Un documento titulado “temas de conversación para el duque” de agosto de 2021 sugería que el príncipe Andrés estaba en una “situación desesperada y se aferrará a cualquier cosa”.

Sin embargo, Peter Humphrey, asociado de investigación externa del Centro Fairbank para Estudios de China de la Universidad de Harvard, dijo que el papel del príncipe Andrés en la saga era algo distraído.

“Lo que realmente deberíamos estar preocupados son los miembros de la élite política en el parlamento que han estado involucrados con este hombre.”

Antes conocida como “arma mágica” de China, la UFWD con la que supuestamente estaba vinculado Yang, tiene como objetivo ganar apoyo para la agenda política de China, construir influencia en el extranjero y recopilar información.

Se concentra en influir en políticos extranjeros y en la diáspora china e infiltrar estudiantes chinos en universidades internacionales.

Su máximo órgano es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un organismo asesor que se reúne anualmente. Hasta marzo de 2022, el medio estatal China Daily entrevistó a Yang describiéndolo como delegado en el extranjero a la CPPCC.

Le dijo al periódico que había “participado activamente” en la Iniciativa del Cinturón y Ruta del presidente Xi Jinping, el programa de construcción de infraestructuras que se considera el motor de la influencia económica global de China, especialmente en los países en desarrollo.

“La cooperación China-Reino Unido en mercados de terceros está mostrando nuevas características de . .promoción del desarrollo regional armonioso”, dijo, haciendo eco de la propaganda del partido comunista. “Vincularemos la energía cinética de China a la energía potencial de Gran Bretaña.”

Respondiendo a preguntas sobre Yang en una rueda de prensa en Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo: “Las acciones de China han sido transparentes y no hay acciones engañosas o interferencias.”

