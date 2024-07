No tengo problema con que un Vision Pro más barato tenga una pantalla peor.

“

Mientras que el Vision Pro apenas comenzó a expandirse a más países fuera de los Estados Unidos y, para la mayoría del mundo, el auricular de realidad mixta es nuevo en sus hogares, es hora de comenzar a hablar sobre la próxima generación del auricular de Apple.

Cuando Apple anunció el Vision Pro en la WWDC 2023, superó al Meta Quest con su hardware más impresionante. Además de procesadores más rápidos y sensores más (y más potentes), el auricular también contaba con una pantalla de mayor resolución.

El Vision Pro viene equipado con pantallas micro-OLED que tienen un tamaño de 1.42 pulgadas con una densidad de píxeles de 3391 píxeles por pulgada. Si no quieres hacer el cálculo, básicamente es como tener un televisor 4K — para cada uno de tus ojos.

Las cosas se están poniendo peor para el Vision Pro más barato

Sin embargo, según se informó hoy, Apple está quitando esas dos “televisiones” 4K para su próximo auricular.

En lugar de tener esa resolución extremadamente alta de 3391 píxeles por pulgada en pantallas de 1.42 pulgadas, se espera que el auricular Vision Pro más barato que actualmente está siendo diseñado por la compañía cuente con pantallas OLED de 2.1 pulgadas con una densidad de píxeles de 1700 píxeles por pulgada. En lugar de trabajar con Sony, Apple está buscando pantallas con estas especificaciones de otros fabricantes como LG y Samsung.

La matemática no es difícil aquí, pero eso es básicamente la mitad de la resolución que el Vision Pro está utilizando actualmente — en pantallas que en realidad son aún más grandes. Así que, la nitidez está siendo afectada en ambos lados de la moneda.

A pesar de esto, no tengo problema con que Apple haga este movimiento. ¡Peor que algo más no significa siempre algo malo para la mayoría de nosotros!

La mayoría de la gente no necesita que la resolución sea tan alta

Personalmente compré el Meta Quest 3 en el otoño de 2023 después de presenciar la presentación del Vision Pro y darme cuenta de que, por muy bonito que fuera, no iba a gastar $3,500 en un auricular de realidad mixta. El Quest 3, en comparación, tenía un precio de $500 — mucho más asequible.

Aunque eventualmente lo vendí, ciertamente no recuerdo haberme sentido decepcionado con la resolución de las pantallas. Así que, al ver estos nuevos números para el próximo Vision Pro más barato, me despertó la curiosidad y revisé la resolución de las pantallas en el Quest 3. Para mi sorpresa, el auricular más reciente de Meta actualmente cuenta con pantallas que tienen una densidad de píxeles de 1,218 por pulgada.

La razón por la que me sorprendió fue porque, después de haber tenido experiencia de primera mano con el Quest 3, pensé que las pantallas eran geniales. Así que, aunque esta versión más barata del Vision Pro (probablemente llamada Apple Vision si tuviera que adivinar) puede tener la mitad de los píxeles por pulgada que el primer auricular, 1,700 píxeles por pulgada no es motivo de decepción. No noté ningún problema con esto en absoluto al usar el Quest 3, por lo que será genial también en el auricular más barato de Apple.

Esto es realmente el punto del auricular más barato, de todos modos. No se supone que tenga las mismas especificaciones. Por eso el Vision Pro es tan caro como lo es. Lo que la mayoría de nosotros queremos es un auricular que sea lo suficientemente capaz y que podamos justificar realmente el costo. Para la mayoría de nosotros, un aumento por encima del Quest 3 está bien si significa reducir un par de miles de dólares del precio de ese auricular.

