“No tenemos un Plan B si Ucrania cae”, dice el primer ministro de Estonia.

Hace 5 horas, el corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, informó que las fuerzas estonias han estado trabajando en estrecha colaboración con la OTAN desde la invasión rusa hace dos años. Estonia se considera un estado fronterizo, un miembro de la OTAN donde sus guardias fronterizos miran al fuerte ruso de Ivangorod al otro lado del río Narva. Este pequeño estado báltico, una vez parte de la Unión Soviética, está convencido de que una vez que termine la lucha en Ucrania, el Presidente Vladimir Putin dirigirá su atención a los países bálticos, buscando traer países como Estonia de vuelta bajo el control de Moscú. Para ayudar a evitar esa posibilidad, el gobierno de Estonia ha invertido dinero y armas en el esfuerzo de guerra de Ucrania, donando más del 1% de su PIB a Kiev. “Si cada país de la OTAN hiciera esto,” dice la firme Primera Ministra de Estonia, Kaja Kallas, “Ucrania ganaría.” Sin embargo, Ucrania no está ganando. Escasa de artillería, municiones, defensas aéreas y, sobre todo, tropas, Ucrania está luchando por contener el puro peso del poder de fuego ruso, bombas de planeo y asaltos de infantería masiva que a menudo rozan lo suicida. “¿Cuál es el Plan B de Estonia si Ucrania pierde esta guerra y la invasión rusa tiene éxito en última instancia?” pregunté a la Primera Ministra Kallas. “No tenemos un Plan B para una victoria rusa,” responde, “porque entonces dejaríamos de centrarnos en el Plan A” – ayudar a Ucrania a repeler la invasión rusa. “No deberíamos ceder al pesimismo. La victoria en Ucrania no se trata solo de territorio. Si Ucrania se une a la OTAN, incluso sin algún territorio, esa será una victoria porque estará bajo el paraguas de la OTAN.” Kaja Kallas es controvertida. No es la primera líder nacional que es más popular fuera de su país que dentro. Nacida como ciudadana soviética, su madre y su abuela fueron deportadas a la fuerza a Siberia. Ahora, con 46 años y primera ministra desde 2021, es una de las líderes más beligerantes de la OTAN cuando se trata de frenar las ambiciones del Kremlin en Europa. Eso ha asustado a algunos en la Casa Blanca por temor a que arriesgue llevar al Occidente a un conflicto directo con Moscú. Muchos estonios tampoco están contentos con que se aumenten los impuestos para pagar su contribución a la defensa de Ucrania. Pero Kaja Kallas quiere que Occidente se dé cuenta de lo que ella ve como una amenaza existencial de una Rusia recién agresiva. “Rusia quiere sembrar miedo en nuestras sociedades,” nos dice, sentada en la oficina del gabinete en la equivalente estonia al 10 de Downing Street, con vistas a los altos campanarios y antiguas murallas del castillo de la Ciudad Vieja de Tallin. “Vemos diferentes ataques híbridos en muchas partes de la UE.” “Los ataques híbridos”, también conocidos como guerra “sub umbral” o en “zona gris”, son acciones hostiles que se sospecha que son llevadas a cabo por un adversario como Rusia donde no necesariamente se disparan tiros, no se mata a nadie y a menudo es difícil atribuir la culpa – pero el daño puede ser extenso. Un ejemplo, aún no resuelto, serían las misteriosas explosiones submarinas que hicieron explotar los gasoductos Nordstream bajo el Mar Báltico en 2022. Otro ejemplo es la reciente acusación de interferencia electrónica rusa en vuelos que pasaban cerca de su exclave de Kaliningrado en la costa del Báltico. En su último informe anual, el servicio de seguridad interna de Estonia, Kapo, cita el ejemplo del otoño pasado cuando cientos de escuelas en Estonia y otros estados bálticos recibieron correos electrónicos que afirmaban que se habían colocado bombas en los edificios escolares. “Tales amenazas,” dice el informe, “buscan crear tensión psicológica y emocional al apuntar a los más vulnerables – amenazando la seguridad de los niños.” Entonces, ¿qué tan vulnerable es Estonia a una futura invasión rusa? “Tenemos que prepararnos para la guerra para que no tengamos una,” dice un oficial de la OTAN, hablando al margen del Ejercicio Defensor Constante de la OTAN. En la frontera sur de Estonia con Letonia, los tanques Challenger 2 británicos envejecidos y otros vehículos blindados de la década de 1980 avanzan sobre tierras de cultivo, arrojando humo de escape en el claro aire de primavera….