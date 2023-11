¿No te gustan los AirPods este Viernes Negro? Prueba estas excelentes alternativas

La línea de AirPods está llena de excelentes auriculares: hay un par para cualquier persona y cada caso de uso considerado. Sin embargo, hay algunas cosas clave que podrían desanimar a las personas, como el precio y el estilo. Por ejemplo, si no quieres auriculares blancos, podrías quedarte atascado cuando estás buscando AirPods.

No solo eso, pero incluso las mejores ofertas de Black Friday de AirPods vienen a un precio más alto que sus competidores, dejándote con una gran factura si quieres comprar unos nuevos auriculares para tu nuevo iPhone 15 Pro. Afortunadamente, no necesitas preocuparte demasiado por gastar mucho en un par de nuevos auriculares: Hay algunas opciones geniales que funcionan como AirPods, pero no cuestan tanto. Aquí tienes algunas de mis alternativas favoritas a los auriculares más populares de Apple, todos listos para algunas de las mejores ofertas de Apple en Black Friday.

AirPods Pro 2

Los AirPods Pro 2 son un par épico de auriculares internos con cancelación de ruido, pero tienen sus debilidades. Para algunos, suenan un poco neutrales, sin enfocarse en dinamismo o diversión; si esta es tu principal queja, entonces tengo la opción para ti. ¿Quieres algo un poco más barato?

Te tenemos cubierto con unos excelentes auriculares con cancelación de ruido. No te confundas con los modelos USB-C y Lightning: estamos descubriendo que este último es cada vez más difícil de encontrar, y todas estas alternativas utilizan el estándar USB-C.

AirPods 2

Los AirPods 2 son la oferta económica de la línea de AirPods, y suelen costar un poco más de $100. Si no te importa la falta de Audio Espacial o Cancelación de Ruido con AirPods 2, entonces hay excelentes alternativas disponibles que cuestan menos, suenan mejor o ofrecen más funciones por un precio similar.

AirPods 3

Los AirPods 3 son el extraño hijo intermedio de la línea, sin ANC pero con Audio Espacial. Si quieres Audio Espacial a este precio, entonces tendrás dificultades para encontrar una alternativa, pero:

1. Es mejor sin él

2. Puedes ahorrar dinero con auriculares que suenan mejor

Aquí tienes un par de opciones que debes considerar.

AirPods Max

Los AirPods Max son los grandes y deliciosos, que vienen en un hermoso brillo metálico. También son muy caros, viniendo a un precio elevado sin importar cómo lo mires. Afortunadamente, no necesitas gastar mucho en algo como los AirPods Max, o puedes gastar más y obtener algo aún mejor.

